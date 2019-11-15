Вагітна у 15: історії юних мам з Дніпра

Рання вагітність часто обертається проблемами, які складно зрозуміти і вирішити в підлітковому віці.

З таким несподіваним щастям, як народження дитини, стикаються багато дівчат 14-16 років.

Незважаючи на це - дівчата не шкодують про своє рішення і беруть на себе велику відповідальність. Як це, бути юною мамою - розповість OBOZREVATEL.

Історії юних мам з Дніпра kolobok.ua

Вікторія, народила дочку в 14 років

У ті часи я жила в селі з батьками під Дніпром. Мені було 14 років, і я познайомилася з Іваном, йому тоді було 22 роки. Не дивлячись на мій юний вік, я полюбила свого молодого чоловіка величезною любов'ю. Мама тоді забороняла мені спілкуватися з Ванею і всіма способами намагалася запобігти нашим відносинам. Я тікала з дому, щоб побачитися з ним, були скандали і сварки. Трохи пізніше дізналася, що вагітна.

Ваня був готовий взяти відповідальність і одружитися, він хотів дитину. Але у мене тоді навіть не було паспорта. Коли мати зрозуміла, що назад дороги немає - вона підключила всілякі зв'язки і нас розписали. Після цього ми зіграли весілля.

У нас була чудова сім'я, народилася дочка. Я ні про що не шкодую. Але, на жаль, доля внесла свої корективи і коли мені було 20 років, а доньці йшов шостий рік - стався нещасний випадок. Чоловіка сильно вдарило струмом - він загинув. У 20 років я залишилася вдовою з дитиною на руках. Роки йшли, дочка виросла. Іван назавжди в моїй душі і моєму серці. Я знаю, що тоді у нас була справжня любов і міцна сім'я. Юність була складною, особливо після смерті чоловіка.

Важливим негативним чинником ранньої вагітності є психологічний аспект. Дізнавшись про своє становище, дівчата впадають в стан шоку і паніки. Також вони можуть відчувати почуття провини або люті, що може привести до плачевних наслідків.

Дарина, народила дочку в 15 років

Я вчилася в 9 класі. У мене була не сама благополучна сім'я, нас у мами було троє від різних батьків, свого батька я не знала. Жили в маленькому будинку без нормальних умов і тепла. Взимку було особливо складно. Грошей не вистачало взагалі ні на що. У школі я не відрізнялася особливими здібностями і тяги до науки не відчувала.

Якось раз я познайомилася з Вітею, він мені не відразу сподобався, але почав приділяти багато уваги і доглядати. Я не була розпещена увагою і любов'ю, тому відразу попалася на гачок. Він говорив, що все буде добре, що він обережний і проблем не буде. Але коли я потрапила до гінеколога - виявилося все навпаки.

Коли Вітя дізнався про мою вагітність - перестав виходити зв'язок. Пізніше пустив плітки, нібито я йому зраджувала і взагалі він тут ні при чому.

Сказати мамі і бабусі було страшно - вони не бажали мені такої долі. Але коли живіт почав "випирати", (а це сталося скоро, я худорлявої статури) я розповіла правду. Мама кричала, навіть вдарила по обличчю. В житті не так, як у фільмах, коли ти приходиш, і тебе підтримують, люблять і в кінці хепі-енд.

У нас в будинку було всього дві кімнати на мене з братом і сестрою, бабусю і маму. Про дитину мова не йшла, мати була налаштована відвести мене на аборт. Коли прийшли - лікар сказала, що це підсудна справа і взагалі у мене вже 17 тижнів, це багато. Так нам відмовили в аборті, і я народила.

Народжувати було страшно і боляче. У якийсь момент у мене почалася панічна атака, я нічого не міркувала і мені ніхто не пояснив, який жах буде відбуватися з тілом. З мене немов виривали внутрішні органи. Це зараз я розумію, як себе вести, адже народжуючи сина пізніше, в 20 років, я була до всього морально готова.

Повернулася після пологів додому, в будинку не було навіть ліжечка - мала спала зі мною на ліжку. Моя мама злилася, дочка плакала, грошей катастрофічно не вистачало. Я мало їла, пропало молоко. Це було справжнє пекло, який я згадую з тремтінням.

Пізніше я зустріла Дениса. Того самого, якого прислала доля. Він відвіз мене з дочкою до себе, багато працював, намагався для нас. Він і є для дочки і нашого спільного сина - справжнім прикладом для наслідування.

Я ж тільки зараз починаю наздоганяти те, що упустила: вчуся на заочному відділенні, ходжу на курси манікюру.

Хочу сказати одне молодим дівчаткам: не поспішайте любити по-дорослому. Життя багатогранне і прекрасна, не втрачайте її, не втрачайте можливості і багато вчіться. Повірте, коли прийде час - будуть і сім'я, і діти, і любов, і доросла відповідальність.

Деякі дівчата не знають, як уникнути вагітності: у багатьох містах і в більшості сіл сексуальне навчання відсутня. Вони можуть бути занадто закомплексовані або соромиться, щоб звернутися за контрацептивними послугами; протизаплідні засоби можуть коштувати занадто дорого або бути відсутнім в широкому доступі, чи не бути передбачені законом. Навіть в тих випадках, коли протизаплідні засоби широко доступні, сексуально активні дівчата-підлітки з меншою ймовірністю скористаються ними, ніж дорослі. Дівчата можуть бути не в змозі відмовитися від небажаних статевих стосунків або чинити опір статевим відносини з примусу, які зазвичай є незахищеними.

Анна, народила сина в 15 років

У 15 років мені дуже сильно хотілося самостійності. Я була впевнена в тому, що можу все сама, що готова до дорослого життя. Але діти - це дуже складно! Я сама була дитиною і не розуміла, що робити далі. Батькові сина було 18 років, ми складно жили, його батьки постійно звинувачували моїх батьків у всіх гріхах. Пізніше чоловік почав скандалити, пропадати, не ночував удома. Коли він підняв на мене руку - я повернулася до батьків з півторарічною дитиною на руках.

Сама я з багатодітної сім'ї і у мене в голові була ілюзія, що, якщо я народжу дитину і вийду заміж - мені ніколи не доведеться працювати. Що мене будуть забезпечувати, оберігати, а я в свою чергу буду створювати і зберігати сімейне вогнище.

Але мрії розбилися. З дитиною на руках я самостійно здобувала вищу освіту, свій кар'єрний шлях починала з того, що працювала прибиральницею, потім - офіціантом. Дитину всюди возила за собою, він навіть на роботу зі мною ходив.

Дитина це складно. Йому потрібно приділяти багато часу, завжди бути поруч, мати можливість смачно нагодувати і добре одягнути. Крім того - дати якісну освіту, підтримати в нових починаннях, бути для нього опорою.

Я зараз хочу звернутися до всіх юним дівчаткам: не будуйте ілюзій! Вчіться, займайтеся спортом, музикою, подорожуйте, читайте цікаві книги. Життя багатогранне, цікава і захоплююча, а взяти на себе відповідальність можна тоді, коли ви будете до неї повністю готові. Тоді, коли ви знайдете надійного і люблячого партнер і будете морально дорослими.

Вагітність серед підлітків: основні факти

- Щорічно близько 16 мільйонів дівчат у віці 15-19 років і близько 1 мільйона дівчаток до 15 років народжують, в основному в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

- У всьому світі ускладнення під час вагітності та пологів є другою причиною смерті дівчат у віці 15-19 років.

- Щороку близько 3 мільйонів дівчат у віці 15-19 років піддаються небезпечному аборту.

- Діти матерів-підлітків піддаються значно більш високому ризику смерті, ніж діти, які народилися у жінок у віці 20-24 років.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Запоріжжі 15-річна школярка народила в свій день народження двох дітей, один з яких - у важкому стані.

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