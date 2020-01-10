В місяць понад 10 тисяч гривень: як дніпрянки заробляють в декретній відпустці

Декретна відпустка – чудове проведення часу зі своєю дитиною. Але настає момент, коли не хочеться сидіти на одному місці, а займатися корисною справою, і при цьому отримувати хороші гроші.

OBOZREVATEL докладно розповість про популярні види заробітку в декретній відпустці в Дніпрі.

Робота в декретній відпустці Forbes.ru

Стиліст

Дніпрянка Альона – мама трьох дітей, яка обожнює творити красу для дівчат:

"Я творча натура і в довгій декретній відпустці важко просидіти без роботи. Ще зі студентських років я вчилася і робила зачіски. Спочатку своїм знайомим, подругам, а потім і іншим людям.

Так, я закінчила безліч курсів для підвищення навичок і крім зачісок початку стригти і фарбувати волосся.

Коли з'явилися діти, то працювала вдома. Свої послуги просувала в інтернеті і через знайомих. У мене з'явилася гарна клієнтська база і тому без роботи я не сиділа ні дня.

І ось діти підросли, пішли в школу, і у мене з'явилося більше вільного часу. Чоловік запропонував відкрити салон, і я із задоволенням погодилася.

У свій салон я набрала хороший колектив і до того ж сама без роботи не залишилася. Я також продовжую творити і дарувати красу дівчатам.

Заробляю на цьому досить, так як такий вид заробітку дуже прибутковий. Але не варто забувати, що для цього Вам доведеться багато чому навчитися і витратити на це купу часу", – розповіла Альона.

Стиліст

Хендмейдер

Багато дівчат ще з юності захоплюються рукоділлям, а в майбутньому починають заробляти на цьому.

Так, мешканка Дніпра Анастасія в декреті вже чотири роки, але при цьому продовжує займатися улюбленою справою:

"Ще до вагітності я робила своїми руками різні аплікації: дерева з бісеру, магніти на холодильник, прикрашала зали для заходу і т.п.

Коли народився син, довелося закинути рукоділля, так як це займало багато часу. Але минув час, малюк підріс, і я знову вдарилася в творчість.

Тепер я роблю мило домашнього виробництва. Це може бути як подарунковий набір у вигляді квітів, так і різні фігури, наприклад, тварин.

Замовлень чимало, перед святами робота, відповідно, збільшується. Чесно, скільки я отримую за такий заробіток в місяць – не рахувала. Я займаюся рукоділлям тому, що це приносить мені задоволення.

Ціни у мене стандартні і не завищені – від 50 до 150 гривень за виріб. Все залежить від розміру, ваги вироба, а також складності роботи. Якщо замовлення займає багато праці та часу, то вартість збільшується – від 250 гривень і вище.

Тому поки дитина в дитячому садку, у мене з'являється купа часу, і я починаю творити. Клієнти залишаються задоволені і наступного разу роблять ще більше замовлень", – розповіла Анастасія.

Хендмейдер

Перекладач/копірайтер

Писати або перекладати тексти не так вже й просто. Але якщо Ви досить добре володієте іноземними мовами і вмієте правильно формулювати думки і писати тексти, то підробіток перекладачем або копірайтером якраз для Вас.

У декретній відпустці за таку роботу можна отримувати хороший заробіток і при цьому не виходити з дому.

У Дніпрі перекладач або копірайтер – професії затребувані. За таку роботу можна отримати від 10 тисяч до 20 тисяч гривень.

Перекладач в Дніпрі

Копірайтер в Дніпрі

Перекладач в Дніпрі

Репетитор

Якщо у Вас є освіта і Ви добре розбираєтеся в певній сфері, то в декретній відпустці можна зайнятися репетиторством. Розбиратися в математиці, фізиці, хімії, вивчати іноземні мови і т.п. – всього цього Ви можете навчити молодше покоління.

Так, дніпрянка Олена закінчила філологічний факультет і має вищу освіту. У декретній відпустці їй довелося зайнятися репетиторством, за що вона отримувала хороший заробіток:

"Чоловік залишив мене одну з маленьким сином на руках. Так як я маю вищу філологічну освіту і знаю англійську мову на відмінно, то я не розгубилася і вирішила ділитися знаннями з іншими.

Репетиторством я займалася три роки. Одне заняття – 150 гривень/година. У день у мене було по 4-5 учнів. В принципі, це був непоганий дохід для мене.

Зараз я вийшла з декретної відпустки і пішла працювати в школу, але продовжую додатково на вихідних займатися репетиторством", – розповіла Олена.

Репетиторство Летідор

Мама-блогер

У сучасному світі набирають популярності блоги в соціальних мережах. Молоді матусі створюють сторінки і наповнюють контент розповідями про життя, красивими фото і т.д.

У Дніпрі такий вид заробітку приносить прибуток завдяки рекламі, яку у Вас будуть замовляти, а також кількості та активності підписників.

Ваш бюджет буде залежати від Вас, так як Ви вправі самі вирішувати, який контент приверне увагу аудиторії, скільки публікувати рекламних замовлень і як їх оцінювати.

Мама-блогер kemdetki.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, так званий пакет малюка - набір з 25 необхідних немовляті речей, який почали видавати українським сім'ям з 1 вересня, викликає ряд нарікань. Зокрема, питання є до актуальності комплектації, а вартість бебі-боксу дещо завищена.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!