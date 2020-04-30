Умови для відкриття ринків в Дніпрі: подробиці

Незважаючи на те, що карантинні заходи в Дніпрі продовжують діяти, з 1 травня в Україні відкриють продовольчі ринки.

Про те, на яких умовах робота ринків в Дніпрі можлива – розповість OBOZREVATEL.

У Дніпрі відкриють ринків 1 травня

Міністерство охорони здоров'я розробило постанову, яка передбачає відновлення роботи агропродовольчих ринків. У свою чергу, Кабінет міністрів України дозволив відкрити ринки. Зміни в умовах карантину набудуть чинності 1 травня.

"Робота продовольчих ринків під час пандемії повинна регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені Міністерством охорони здоров'я та Мінекономіки, які дозволяють ринкам відновити свою діяльність", – повідомив в своєму Telegram-каналі Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Документ передбачає, що в умовах поширення коронавирусной інфекції COVID-19 агропродовольчі ринки повинні працювати з дотриманням строгих вимог.

Всі ринки повинні виконувати наступні вимоги. Допуск працівників, продавців і відвідувачів ринку виключно при:

наявності медичних масок, в тому числі виготовлених самостійно, або респіратора;

проходження безконтактного температурного скринінгу;

наявність на кожному вході і в'їзді на територію ринку диспенсеров з антисептиком;

кількість відвідувачів, що одночасно знаходяться на території ринку, не повинно перевищувати кількість, з розрахунку один покупець на 10 м2 торговельної площі ринку;

проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні 3 години;

прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгові місця – в кінці кожного робочого дня;

відсутність неконтрольованої і стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.

Для продавців:

відстань від між робочими місцями продавців має становити не менше трьох метрів;

місця торгівлі повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями з плівки або пластика.

Для працівників:

забезпечення постійного інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень і щодо профілактики коронавирусной хвороби COVID-19;

забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо профілактики поширення COVID-19 і оперативне усунення порушень.

Умови для відкриття ринків в Україні МОЗ України

Нагадаємо, що жителі Дніпра і області були не в захваті від закриття ринків. Багатьом довелося терпіти незручності: продавці залишилися без заробітку, а жителі міста – без альтернативи супермаркетам. По всій Україні прокотилася хвиля протестів: в Чернівцях підприємці з місцевих ринків вийшли до обладміністрації з вимогою дозволити їм працювати в умовах карантину; в місті Тульчин Вінницької області підприємці влаштували попереджувальну акцію під будівлею міськради та РДА через карантинні обмеження для бізнесу. А під Херсоном місцеві фермери перекрили рух на Антоновському автомобільному мосту через Дніпро. Протестна акція пов'язана із закриттям оптового овочевого ринку в Малих Копанях.

Крім того, в місті Кам'янському Дніпропетровської області підприємці взяли штурмом закриті продовольчі ринки. Деяких радикально налаштованих громадян охоронці виганяли силою.

Міський голова Дніпра Борис Філатов акцентував, що мери українських міст попереджали про можливість таких випадків і прокоментував ситуацію так:

"Після того, як горе таки трапляється, народ починає бунтувати і перекривати дороги, то колективний" дарагой Леонід Ілліч "вдає, що народ почув і біжить підстрибом ринки відкривати. Хоча треба було просто послухати мерів. Хоч зрідка".

Мер Дніпра прокоментував ситуацію Facebook: Борис Філатов

Станом на 30 квітня в Дніпрі офіційно зафіксовано 102 випадки захворювання на COVID-19, 19 з цих людей одужали. 9 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на вірус очікують результати обстеження, а 1 людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

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