У ВНЗ Дніпра різко зросла вартість навчання: у чому причина

У вищих навчальних закладах Дніпра різко підняли ціни на навчання на контрактній основі. Так, місцеві жителі та абітурієнти в подиві, в чому причина. Багато хто припускає, що такий стрибок в ціні пов'язаний з економією бюджетних коштів.

Чому в вузах Дніпра в цьому році раптово зросла вартість навчання – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

"Хочуть заощадити"

Часто можна почути скарги на низьку якість освіти і тому новина про підняття цін на навчання багатьох шокувала.

Так, дніпрянин Юрій повідомив, що в цьому році питання на ЗНО виявилися дуже складними. За його словами, таким чином, держава хоче заощадити бюджет:

"Вони, напевно, хочуть заощадити, щоб більше платили за контрактом. Тим більше що вартість в цьому році підняли майже в два рази", – зазначив Юрій.

Багато дніпряни погодилися з цим і підтвердили, що ЗНО в цьому році дійсно виявилося складним:

"Математика особливо була складною", "Витяги і цитати з текстів збивали з пантелику", – коментують місцеві жителі.

У ВНЗ Дніпра різко зросла вартість навчання. Фото "smi24.news"

"Їдуть навчатися в інші країни"

Юрій повідомив, що в одному з ВНЗ міста вартість навчання підняли з 20 тисяч до 50 тисяч гривень. Дніпрянка Алла зазначила, що за такі гроші можна відправитися вчитися в європейські країни:

"Наприклад, у Чехії вища освіта безкоштовна, тільки проживання і харчування платне. У Польщі та Німеччини теж можна спробувати вступити на безкоштовній основі. Це все, щоб молодь не виїжджала", – підкреслила жінка.

Так, багато абітурієнтів, які хотіли здобути вищу освіту в Україні, через важке тестування зрозуміли, що вступити на бюджет – нелегко. Тому зараз вони готують документи для вступу в інші країни.

У ВНЗ різко зросла вартість навчання. Фото "Діловий Слов'янськ"

Студенти відмовляються вчитися за такі гроші

Абітурієнти, які планують в цьому році вступати на бакалаврат і магістратуру, шоковані різким підвищенням цін на навчання у вищих навчальних закладах міста.

Студентка Дарина, яка закінчила в цьому році бакалаврат, хоче вступити на магістратуру. І тому дівчина докладає максимум зусиль, щоб потрапити на бюджет:

"У моєму університеті ціни на навчання зросли в два рази. Наприклад, чотири роки вартість очного навчання на моєму факультеті становила 15 тисяч/рік. Тепер же майбутні студенти будуть платити близько 29 тисяч/рік. Ціни на магістратуру також злетіли.

Для мене магістратура за 30 тисяч гривень – дуже дорого. До того ж, якість освіти залишає бажати кращого. Уряд наживається на цьому. Тому всіма силами я намагаюся пройти на бюджет, але місць дуже мало...", – розповіла студентка.

Деякі студенти, які закінчили бакалаврат, відмовилися вступати далі, так як ціни на навчання "кусаються". Студент Єгор вважає, що краще спробувати в наступному році:

"У цьому році я точно знаю, що не напишу тестування на високий бал. А вчитися на контракті немає можливості. Тому я планую за рік добре підготуватися, підучити англійську мову і в наступному році з новими силами спробувати вступити на бюджет", – зазначив Єгор .

Абітурієнти відмовляються вчитися у ВНЗ за великі гроші. Фото "Trade-city.ua"

Складне ЗНО і мало часу

Багато абітурієнтів скаржаться, що тестування в цьому році виявилося набагато складніше, ніж минулі роки:

"Тест набагато складніше пробного. Мені здається, навіть складніше за 2019 рік. Може для когось і легкий, але якщо пробне більшість написали вище 180, то тут все набагато гірше, практично у всіх", – розповіла випускниця Ліза.

Абітурієнт Аліна вважає, що для завдань такого рівня необхідно давати більше часу:

"Тестів багато і вони перекручені... Тексти такі ж, але ще і в великому обсязі. Випускники просто не встигають нормально подумати і відповісти. Через це багато хто робить помилки.

Думаю, це все для того, щоб якомога більше абітурієнтів вступили на контракт і платили величезні суми за навчання. Нашій державі це вигідно", – підкреслила дівчина.

ЗНО в 2020 році. Фото "Informator.ua"

Стала відома причина подорожчання навчання в ВНЗ Дніпра

Як розповіла OBOZREVATEL декан економічного факультету в Університеті митної справи та фінансів Вікторія Даценко, згідно останнім діям попереднього складу Кабміну, було прийняття Постанови КМУ "Про деякі питання застосування індикативної собівартості":

"У цій постанові зазначено, що установи вищої освіти зобов'язані встановлювати мінімальну вартість навчання на, так звані, "популярні" спеціальності. Таких набралося 38", – повідомила експерт.

У такі спеціальності входять "Право", "Культура і мистецтво", "Гуманітарні науки", "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування", "Архітектура і будівництво", "Ветеринарна медицина", "Охорона здоров'я" , "Сфера обслуговування", "Публічне управління і адміністрування", "Міжнародні відносини".

Індикативна собівартість визначається як:

60% в 2020 році;

70% в 2021 році;

80% з 2022 року.

середнього розміру витрат на оплату послуг з підготовки одного фахівця на умовах державного або регіонального замовлення в установі вищої освіти в попередньому календарному році.

За словами Вікторії Даценко, тепер вищі навчальні заклади позбавлені законного права на фінансову автономію і самостійність:

"Нагадаю, що з бюджету фінансуються лише заробітна плата і нарахування на неї, плата за комунальні послуги і стипендії. І, до речі, далеко не всім. Отже, інноваційний розвиток, капітальні ремонти – все це вищі навчальні заклади роблять самі.

І тепер вони змушені виставляти ціну, яка набагато вище можливості населення. Я не буду говорити, що індикатив – це зло, проте, його впровадження несвоєчасне!" – додала Вікторія Даценко.

У ВНЗ Дніпра різко зросла вартість навчання

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що іноді мешканці Дніпра потрапляють на виверти лікарів, які вимагають оплатити певні види медичної допомоги, хоча за законом половину з них повинні надавати безкоштовно. Крім того, у відповідь на надання допомоги недобросовісні медпрацівники можуть вимагати "благодійні" внески.