У головному університеті Дніпра викладачі "тягнуть гроші" зі студентів

У Дніпрі, як і в Україні в цілому, хабарництво є широко поширеною проблемою. І не дивлячись на те, що влада з кожним роком все старанніше намагається викорінити корупцію, з цим питанням регулярно стикаються студенти дніпровських ВНЗ.

OBOZREVATEL стало відомо, що в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара викладачі вимагають від студентів великі хабарі.

Корупція в ДНУ

До нас в редакцію звернулася Катерина (ім'я змінено на прохання дівчини), студентка факультету української та іноземної мови та мистецтвознавства. Вона повідомила, що на кафедрі української мови будь-яка сесія не обходиться без хабарів.

Дівчина розповіла, що студенти ходять на заняття, вчасно здають і пишуть необхідні роботи, але викладачам це не підходить:

"Коли ти заходиш до нього особисто і намагаєшся вирішити цю проблему, то викладач швидко пише на папері суму і каже принести сьогодні-завтра. Ціна залежить від того залік у тебе або іспит, а не від знань студента. Якщо чесно, викладач візуально ставить тобі особисту оцінку і кожному дає різні суми грошей. Якщо ти все-таки йдеш на перездачу, то ціна, відповідно, збільшується. Самостійно можуть здати лише одиниці", – зазначила Катерина.

Ціна за залік на кафедрі української мови від 800 гривень, а за іспит - від 1200 гривень.

Так, корупція в ДНУ триває вже багато років.

Ще в квітні 2013 року був затриманий заступник декана економічного факультету, який вимагав від студентів хабарі в розмірі до 10 тисяч гривень. Зловмисник спеціально "валив" студентів, щоб ті несли йому гроші на 3D друк.

Напередодні передачі грошей, одна зі студенток звернулася до правоохоронців із заявою про те, що заступник декана ВНЗ вимагає зі студентів хабар в розмірі 6,5 тисяч гривень. Саме стільки студенти повинні були заплатити викладачеві за здачу сесії.

1 квітня правоохоронці затримали викладача під час передачі хабара. Після цього слідчий відділ відкрив кримінальне провадження.

Затримали за хабар 112 Україна

Крім цього, в Дніпровському національному університеті в 2016 році проводили антикорупційну кампанію. Як повідомив ректор ДНУ Микола Поляков, в адміністрацію надійшла інформація про неправомірну діяльність деяких викладачів на економічному факультеті.

Так, недобросовісних викладачів в університеті виявили власними силами і їм оголосили догану. Після цього рішенням Вченої ради ДНУ була розформована одна з кафедр економічного факультету.

OBOZREVATEL поцікавився, як в інших університетах Дніпра працює система здачі сесії.

Український державний хіміко-технологічний університет:

"У нас ніхто гроші за іспити або заліки не вимагає. Закрити сесію можливо своїми силами. Викладачі самі за нами мало не бігають і змушують все здати і закрити. Якщо чесно, коли викладачам намагаєшся запропонувати гроші, то вони "морозяться" і нічого не беруть. Тому мені дуже пощастило в цьому плані", – студент Ігор.

Дніпровський державний аграрно-економічний університет:

"Якщо студент ходить на всі заняття протягом семестру, то сесію можна здати легко і самому. Але кількість відвідувань у нас маленька. Ціна іспиту - 200 гривень (як би на фонд кафедри). Але перед цим ми все одно приносимо якісь реферати . Загалом, вся сесія обходиться близько 3000 гривень", – студент Влад.

Університети Дніпра

Дніпровська медична академія:

"Вчитися важко, так як 90% кафедр не дають ніякої інформації, вони абсолютно марні. Багато викладачів приходять на заняття, але знань ніяких не мають. У деканаті на наші прохання і скарги не реагують, я намагалася виправити цю плачевну ситуацію, але, на жаль, все без толку. У нашому університеті важливіші іноземні студенти, які платять 100 тисяч в рік, і саме вони отримують найкращих викладачів. Сесію ми можемо здати самі, головне - вчити. Але якщо раптом не виходить, то "вирішити" це питання можна без розмов. Головне знати ціну вашого питання", – студентка Тетяна.

Університет митної справи та фінансів:

"Іспити ми здаємо в тестовому режимі на комп'ютері. Деякі викладачі дають додаткову частину (письмово або усно). Можу сказати, що ніхто особисто хабарі не вимагає. Багато викладачів намагаються навпаки змусити студента щось вивчити і здати навіть з третього разу. Деякі викладачі беруть хабарі, але як вони кажуть - на благо університету (на фарбу, папір і т.д.). Звичайно, може щось і їм йде в кишеню", – студентка Наталя.

Університети Дніпра

Юрист Андрій Верба розповів, що в разі вимагання хабара викладачем студентам слід звертатися до поліції:

"Після цього студент розробляє всю схему. Тобто він підписується як потерпілий у цій справі, йому чіпляють мікрофон, дають гроші і він йде до викладача, який просить хабар. Потім поліція приймає цю людину і далі йде розслідування", – зазначив юрист.

Юрист Андрій Верба Facebook Андрія Верби

За корупцію зловмисникові загрожує стаття 368 КК України (Одержання хабара).

"Карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – додав Верба.

Юрист зазначив, що покарання залежить від класифікації розміру хабара.

OBOZREVATEL звернувся за коментарем до пресслужби ДНУ. Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надана не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Час минув, а інформацію ми так і не отримали. До цього дня залишається без відповідей, як у Дніпровському національному університеті борються з корупцією і як часто надходять скарги студентів на викладачів. OBOZREVATEL продовжує стежити за ситуацією і сподівається отримати відповіді на потрібні питання від пресслужби ВНЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області затримали чиновників і поліцейських, які вимагали 500 тисяч доларів хабара.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!