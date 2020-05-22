У Дніпро доставили поранених бійців ЗСУ: з'явилися подробиці їх стану
Війна на Донбасі триває вже шість років. І, на жаль, в результаті вибухів, обстрілів – країна втрачає своїх Героїв. Так, 21 травня в районі села Кримське Луганської області військовий автомобіль потрапив під мінометний обстріл. Один солдат – загинув, а п'ятеро виживших відправили в лікарню імені Мечникова.
В якому стані бійці знаходяться в лікарні Дніпра і що відомо про загиблого – читайте далі в нашому матеріалі.
Що відомо про загиблого бійця
Як повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, в результаті попадання міни 120 калібру в вантажний автомобіль, загинув мужній український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення і ще четверо – бойові травми. Постраждалих воїнів доставили в лікарню імені Мечникова.
Як стало відомо, під час обстрілу на Луганщині загинув 31-річний Сафонов Євген Миколайович – житель міста Павлоград Дніпропетровської області. Він служив в 93 ОМБр, в протитанковому артилерійському взводі.
У перший рік боротьби проти російської окупації на Донбасі "Сафон" певний час воював у складі добровольчого батальйону "Айдар". У бригаді же служив разом з друзями з рідного міста. Відвоював пліч-о-пліч з земляками ротацію під Авдіївкою, а потім – в Луганському напрямку.
"Можу сказати про нього тільки найкраще. Проявляв себе дуже добре. Був кращим навідником", – згадує командир батальйону.
У пресслужбі Павлоградської міської ради розповіли, Євген навчався в школі №8, а в 2007 році отримав спеціальність електрогазозварника в Павлоградському Західно-Донбаському професійному ліцеї.
Євген Сафонов працював на павлоградских підприємствах, в тому числі і на шахті "Тернівська". Чоловік був покликаний на військову службу за контрактом 30 січня 2019 року.
Із загиблим Героєм Євгеном Сафоновим прощатимуться 23 травня в місті Павлоград Дніпропетровської області. Об 11:00 кожен небайдужий житель матиме можливість сказати "Дякую" своєму захисникові.
Церемонія прощання з Євгеном пройде у нього вдома – провулок Бірюзовий, 12.
У загиблого Героя залишилися мати, брат, дружина і 2-річних син Денис.
Міський голова Павлограда Анатолій Вершина прокоментував втрату і висловив співчуття родині загиблого:
"Уже досить довго ми не отримували сумних звісток про павлоградців зі сходу нашої країни. Думаю, що кожен в своєму серці сподівався, що так воно і буде. Але війна триває і, на жаль, сьогодні ми отримали звістку про загибель нашого земляка – Сафонова Євгена Миколайовича.
Він служив в протитанковому артилерійському взводі і загинув, виконуючи свій військовий обов'язок.
Висловлюю співчуття рідним загиблого бійця і всій павлоградській громаді, оскільки ми втратили ще одного героя", – сказав мер міста.
В якому стані знаходяться бійці, що вижили
В результаті обстрілу вижили п'ятеро бійців, яких доставили в Дніпро в лікарню імені Мечникова. Їм провели томографічне обстеження і їх стан оцінюють як середньої тяжкості. Загрози для життя бійців – немає.
Як розповів OBOZREVATEL головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, вижившим солдатам проводять інтенсивну терапію у відділенні політравми, щоб виключити переломи і психологічні проблеми:
"Хлопці важко переносять смерть бойового товариша і дуже переживають. Зараз у них єдине бажання – потрапити на похорон друга", – повідомив Риженко.
Молодшому солдату 18 років, він родом з Черкас. Інші з Рівненської та Луганської областей, двоє з Дніпропетровської області – Новомосковська і Павлограда.
Денис живе в Павлограді, і з нетерпінням визирає через вікно реанімації дружину і однорічну дитину.
Бійці всіляко підтримують всю терапію для того, щоб завтра, 23 травня, поїхати в Павлоград Дніпропетровської області і поховати товариша.
Крім того, хлопцям нададуть медичну машину, яка буде супроводжувати їх. Також з ними поїде лікар, який в разі потреби зможе надати медичну допомогу.
Бійці отримали безліч струсів, черепно-мозкові травми і синці в різних частинах тіла. Але головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко стверджує, що після лікування Герої зможуть повернутися на службу або додому:
"Ми не переживаємо за фізичний стан здоров'я бійців. Вони морально пригнічені, так як все сталося на їхніх очах.
Після того як стався вибух і машина перекинулася, солдати діставали своїх товаришів і бачили, як загинув один з них. Всі ці моменти важко б'ють на психіці", – зазначив головний лікар.
Губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко повідомив, що особисто контролюватиме, щоб хлопці були забезпечені всім необхідним для лікування.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Луганській області в селі Трьохізбенка в результаті вибуху помер полковник поліції Сергій Губанов. Ще троє правоохоронців отримали поранення.