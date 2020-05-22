У Дніпро доставили поранених бійців ЗСУ: з'явилися подробиці їх стану

Війна на Донбасі триває вже шість років. І, на жаль, в результаті вибухів, обстрілів – країна втрачає своїх Героїв. Так, 21 травня в районі села Кримське Луганської області військовий автомобіль потрапив під мінометний обстріл. Один солдат – загинув, а п'ятеро виживших відправили в лікарню імені Мечникова.

В якому стані бійці знаходяться в лікарні Дніпра і що відомо про загиблого – читайте далі в нашому матеріалі.

У Дніпро доставили поранених бійців ЗСУ РБК-Україна

Що відомо про загиблого бійця

Як повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, в результаті попадання міни 120 калібру в вантажний автомобіль, загинув мужній український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення і ще четверо – бойові травми. Постраждалих воїнів доставили в лікарню імені Мечникова.

Як стало відомо, під час обстрілу на Луганщині загинув 31-річний Сафонов Євген Миколайович – житель міста Павлоград Дніпропетровської області. Він служив в 93 ОМБр, в протитанковому артилерійському взводі.

Загиблий Євген Сафонов 93 ОМБр

У перший рік боротьби проти російської окупації на Донбасі "Сафон" певний час воював у складі добровольчого батальйону "Айдар". У бригаді же служив разом з друзями з рідного міста. Відвоював пліч-о-пліч з земляками ротацію під Авдіївкою, а потім – в Луганському напрямку.

"Можу сказати про нього тільки найкраще. Проявляв себе дуже добре. Був кращим навідником", – згадує командир батальйону.

У пресслужбі Павлоградської міської ради розповіли, Євген навчався в школі №8, а в 2007 році отримав спеціальність електрогазозварника в Павлоградському Західно-Донбаському професійному ліцеї.

Євген Сафонов працював на павлоградских підприємствах, в тому числі і на шахті "Тернівська". Чоловік був покликаний на військову службу за контрактом 30 січня 2019 року.

Із загиблим Героєм Євгеном Сафоновим прощатимуться 23 травня в місті Павлоград Дніпропетровської області. Об 11:00 кожен небайдужий житель матиме можливість сказати "Дякую" своєму захисникові.

Церемонія прощання з Євгеном пройде у нього вдома – провулок Бірюзовий, 12.

У загиблого Героя залишилися мати, брат, дружина і 2-річних син Денис.

Євген Сафонов Павлоград.dp.ua

Міський голова Павлограда Анатолій Вершина прокоментував втрату і висловив співчуття родині загиблого:

"Уже досить довго ми не отримували сумних звісток про павлоградців зі сходу нашої країни. Думаю, що кожен в своєму серці сподівався, що так воно і буде. Але війна триває і, на жаль, сьогодні ми отримали звістку про загибель нашого земляка – Сафонова Євгена Миколайовича.

Він служив в протитанковому артилерійському взводі і загинув, виконуючи свій військовий обов'язок.

Висловлюю співчуття рідним загиблого бійця і всій павлоградській громаді, оскільки ми втратили ще одного героя", – сказав мер міста.

Родині загиблого бійця приносять співчуття advaitaworld.com

В якому стані знаходяться бійці, що вижили

В результаті обстрілу вижили п'ятеро бійців, яких доставили в Дніпро в лікарню імені Мечникова. Їм провели томографічне обстеження і їх стан оцінюють як середньої тяжкості. Загрози для життя бійців – немає.

Як розповів OBOZREVATEL головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, вижившим солдатам проводять інтенсивну терапію у відділенні політравми, щоб виключити переломи і психологічні проблеми:

"Хлопці важко переносять смерть бойового товариша і дуже переживають. Зараз у них єдине бажання – потрапити на похорон друга", – повідомив Риженко.

Головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко

Молодшому солдату 18 років, він родом з Черкас. Інші з Рівненської та Луганської областей, двоє з Дніпропетровської області – Новомосковська і Павлограда.

Денис живе в Павлограді, і з нетерпінням визирає через вікно реанімації дружину і однорічну дитину.

Виживший боєць Денис з сім'єю Facebook Сергія Риженка

Бійці всіляко підтримують всю терапію для того, щоб завтра, 23 травня, поїхати в Павлоград Дніпропетровської області і поховати товариша.

Крім того, хлопцям нададуть медичну машину, яка буде супроводжувати їх. Також з ними поїде лікар, який в разі потреби зможе надати медичну допомогу.

Бійці отримали безліч струсів, черепно-мозкові травми і синці в різних частинах тіла. Але головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко стверджує, що після лікування Герої зможуть повернутися на службу або додому:

"Ми не переживаємо за фізичний стан здоров'я бійців. Вони морально пригнічені, так як все сталося на їхніх очах.

Після того як стався вибух і машина перекинулася, солдати діставали своїх товаришів і бачили, як загинув один з них. Всі ці моменти важко б'ють на психіці", – зазначив головний лікар.

Губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко повідомив, що особисто контролюватиме, щоб хлопці були забезпечені всім необхідним для лікування.

Губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Луганській області в селі Трьохізбенка в результаті вибуху помер полковник поліції Сергій Губанов. Ще троє правоохоронців отримали поранення.

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