У Дніпрі звільнився викладач, який відмовлявся вести курс українською мовою. Відео

Викладач Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" відмовився вести курс українською мовою і в підсумку звільнився.

Його ім'я не уточнюється, проте відомо, що йдеться про курс "Ціннісні компетентності фахівця". Проректор вишу Юрій Хоменко заявив ТСН, що того не відстороняли.

Скандал стався після того, як викладач відмовився спілкуватися українською мовою на прохання однієї зі студенток. Їй сказали писати скаргу, якщо щось не влаштовує. "Якщо вас не влаштовує, пишіть на мене скаргу. Дві мови – одна нація, одні руїни, а не Україна", – сказав він (щоб послухати уривок з його бесіди зі студенткою, доскрольте до кінця сторінки).

Хоменко зі свого боку пояснив, що методичні матеріали у виші – українською мовою. "Він прочитав скаргу, подумав і пішов з університету. Всі методичні матеріали у нього були українською мовою, а що там сталося між ним і студентами – інша справа. Є різні студенти, у нас 60% контингенту – жителі Донбасу, більшість з них не проти викладання російською. Викладачі завжди йдуть на поступки, якщо треба", – зазначив він.

Тим часом на сторінці вишу у Facebook заявили, що їхні викладачі не нехтують вимогами мовного законодавства, а скандал з професором вони назвали "одиничним випадком". Також на підставі студентської скарги була створена комісія.

"Врешті-решт фігурант інциденту подав заяву на звільнення, яку задовольнили 23 жовтня. Викладачі та студенти НТУ "Дніпровська політехніка" захищали суверенітет України в зоні АТО, ООС і активно займалися волонтерством. Ми маємо чітку позицію, блискавично відреагували на інцидент і встигли закрити справу", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандал через українську мову стався в Слов'янську.

Жінці, яка українською мовою зробила зауваження однієї з пасажирок за неправильне носіння маски, влаштували цькування. Однією з учасниць конфлікту виявилася кандидатка в депутати міськради від партії "Наш край" Валентина Павлова.

У МВС заявили, що на пасажирів чекає покарання.