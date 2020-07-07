У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на сміттєзвалище. Ексклюзивні фото
У Дніпрі проживає близько 100 людей, які мають певні психічні проблеми. Так, місцеві жителі заповнюють свої будинки горами сміття і від цього страждають їхні сусіди.
Одна з таких громадянок проживає на вулиці Велика Діївська, 4. Співробітники комунальних підприємств вже не в перший раз вивозять тоннами мотлох з її квартири. Але, незважаючи на це, жінка все так само продовжує "тягнути все в дім".
На місці побував OBOZREVATEL і про подробиці розповість далі в матеріалі.
"Жити у квартирі – неможливо"
У квартирі мешканки даного будинку – ніде пройти. Двері без замка, бруд, а моторошний запах охоплює весь будинок.
Сусіди жінки говорять, що через це неможливо вийти або зайти в під'їзд. Кілька разів вони просили сусідку, щоб та припинила зносити все сміття додому, на що вона ніяк не реагувала.
Крім того, протягом п'яти років в квартирі відсутні електрика, водопостачання і каналізація. Влітку минулого року співробітники комунальних служб вже вивозили тонну сміття з цього житла, але це не завадило жительці знову і знову зносити мотлох.
Як стало відомо, в Дніпрі в 20 квартирах ситуація не в такому критичному стані, але в інших, наприклад як в цій, все більш складно.
На фото нижче можна побачити, що проживати в даній квартирі – неможливо. Тут немає ремонту, не підключені комунальні послуги, а від неприємного запаху і бруду складно позбутися.
"Це триває протягом 25 років"
Сусіди проблемної мешканки розповіли OBOZREVATEL про те, що це свавілля відбувається ще з моменту заселення – з 1995 року:
"Їхня сім'я складалася з двох бабусь, самої жінки і її дитини. Ще найстаріша їх бабуся працювала двірником, і вона все сміття стягувала в квартиру. Щось здавали, а щось складували в будинку", – повідомили сусіди.
За їх словами, після смерті бабусі, цим займатися продовжила друга бабуся. І тепер, відповідно, ця жінка взяла борозни в свої руки:
"Спочатку вона працювала, прибирала громадський туалет, а потім і зовсім перестала. Зараз її основний дохід – це мусорки. Вона збирає все: починаючи з пляшок і закінчуючи металом", – додали мешканці будинку.
Як виявилося, проблемній жительці часто допомагають люди – віддають речі і купують продукти. Але жінка все одно продовжує складувати непотріб. Сусіди відзначають, що в її квартирі можна знайти як тарганів, так і мишей і щурів.
Боротися з цією проблемою – дуже складно
Як розповів OBOZREVATEL заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, єдиний реальний механізм у боротьбі з цією проблемою – це періодично звільняти подібні квартири від мотлоху, який люди накопичують:
"Юридичного вирішення даного питання немає. У цьому році ми боремося з цим вже вдруге. На сьогоднішній день обсяг сміття даної квартири став менше на 10%", – повідомив заступник мера.
По всьому місту до 100 таких осіб і всі вони мають певні психічні проблеми. Сусіди недобросовісних городян постійно скаржаться і тому комунальні підприємства, таким чином, звільняють квартири від сміття:
"На сьогоднішній день закону і інших варіантів розв'язання проблеми не існує. Зараз ми будемо звертатися до суду, оскільки ситуація дуже критична. Спробуємо через судові інстанції розібратися з цією громадянкою. Або вона буде спрямована на примусове лікування, або буде переселена в інше місце. Але , знову ж таки, навіть якщо це зробити, то дніпрянка буде збирати мотлох знову", – підкреслив Лисенко.
Відзначимо, що на території України механізму примусових заходів медичного характеру осіб з подібними захворюваннями не існує. Законодавчо це ніяк не врегульовано.
Тепер після вивезення сміття співробітники комунальних служб оброблять квартиру, стояки і вентиляційні канали.
За словами заступника мера, якщо порахувати по годинах, то міському бюджету дана проблема обходиться близько 10-15 тисяч гривень:
"Для боротьби з проблемою ми залучаємо співробітників комунальних служб, а також спеціальну техніку. Іншого рішення проблеми, як примусове звільнення квартири від мотлоху, немає", – додав заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.
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