У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на сміттєзвалище. Ексклюзивні фото

У Дніпрі проживає близько 100 людей, які мають певні психічні проблеми. Так, місцеві жителі заповнюють свої будинки горами сміття і від цього страждають їхні сусіди.

Одна з таких громадянок проживає на вулиці Велика Діївська, 4. Співробітники комунальних підприємств вже не в перший раз вивозять тоннами мотлох з її квартири. Але, незважаючи на це, жінка все так само продовжує "тягнути все в дім".

На місці побував OBOZREVATEL і про подробиці розповість далі в матеріалі.

"Жити у квартирі – неможливо"

У квартирі мешканки даного будинку – ніде пройти. Двері без замка, бруд, а моторошний запах охоплює весь будинок.

У Дніпрі жінка роками збирає непотріб у власній квартирі

Сусіди жінки говорять, що через це неможливо вийти або зайти в під'їзд. Кілька разів вони просили сусідку, щоб та припинила зносити все сміття додому, на що вона ніяк не реагувала.

Жінка, яка збирає сміття в квартирі

Крім того, протягом п'яти років в квартирі відсутні електрика, водопостачання і каналізація. Влітку минулого року співробітники комунальних служб вже вивозили тонну сміття з цього житла, але це не завадило жительці знову і знову зносити мотлох.

У приміщенні знаходитися неможливо

Сміття розкидане по всій квартирі

Як стало відомо, в Дніпрі в 20 квартирах ситуація не в такому критичному стані, але в інших, наприклад як в цій, все більш складно.

На фото нижче можна побачити, що проживати в даній квартирі – неможливо. Тут немає ремонту, не підключені комунальні послуги, а від неприємного запаху і бруду складно позбутися.

Проживати в цій квартирі неможливо

Жінка роками складує сміття

Жінка роками складує сміття

Жінка роками складує сміття

Жінка роками складує сміття

"Це триває протягом 25 років"

Сусіди проблемної мешканки розповіли OBOZREVATEL про те, що це свавілля відбувається ще з моменту заселення – з 1995 року:

"Їхня сім'я складалася з двох бабусь, самої жінки і її дитини. Ще найстаріша їх бабуся працювала двірником, і вона все сміття стягувала в квартиру. Щось здавали, а щось складували в будинку", – повідомили сусіди.

Місцевих жителів турбує дана проблема

За їх словами, після смерті бабусі, цим займатися продовжила друга бабуся. І тепер, відповідно, ця жінка взяла борозни в свої руки:

"Спочатку вона працювала, прибирала громадський туалет, а потім і зовсім перестала. Зараз її основний дохід – це мусорки. Вона збирає все: починаючи з пляшок і закінчуючи металом", – додали мешканці будинку.

Як виявилося, проблемній жительці часто допомагають люди – віддають речі і купують продукти. Але жінка все одно продовжує складувати непотріб. Сусіди відзначають, що в її квартирі можна знайти як тарганів, так і мишей і щурів.

Комунальні служби борються з проблемою

Боротися з цією проблемою – дуже складно

Як розповів OBOZREVATEL заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, єдиний реальний механізм у боротьбі з цією проблемою – це періодично звільняти подібні квартири від мотлоху, який люди накопичують:

"Юридичного вирішення даного питання немає. У цьому році ми боремося з цим вже вдруге. На сьогоднішній день обсяг сміття даної квартири став менше на 10%", – повідомив заступник мера.

Місцевих жителів турбує дана проблема

По всьому місту до 100 таких осіб і всі вони мають певні психічні проблеми. Сусіди недобросовісних городян постійно скаржаться і тому комунальні підприємства, таким чином, звільняють квартири від сміття:

"На сьогоднішній день закону і інших варіантів розв'язання проблеми не існує. Зараз ми будемо звертатися до суду, оскільки ситуація дуже критична. Спробуємо через судові інстанції розібратися з цією громадянкою. Або вона буде спрямована на примусове лікування, або буде переселена в інше місце. Але , знову ж таки, навіть якщо це зробити, то дніпрянка буде збирати мотлох знову", – підкреслив Лисенко.

Комунальні служби борються з проблемою

Комунальні служби борються з проблемою

Відзначимо, що на території України механізму примусових заходів медичного характеру осіб з подібними захворюваннями не існує. Законодавчо це ніяк не врегульовано.

Тепер після вивезення сміття співробітники комунальних служб оброблять квартиру, стояки і вентиляційні канали.

За словами заступника мера, якщо порахувати по годинах, то міському бюджету дана проблема обходиться близько 10-15 тисяч гривень:

"Для боротьби з проблемою ми залучаємо співробітників комунальних служб, а також спеціальну техніку. Іншого рішення проблеми, як примусове звільнення квартири від мотлоху, немає", – додав заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

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