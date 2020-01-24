У Дніпрі співробітники автомийки викрадають машини клієнтів і розбивають їх: подробиці

Стало відомо, що на одній з автомийок Дніпра співробітник незаконно викрав автомобіль і через певний час повернув його з ушкодженнями. Власниця машини в подиві від ситуації, що склалася, а за словами директора автомийки, він нічого про це не знає.

OBOZREVATEL з'ясовував усі обставини і про подробиці розповість далі.

Пошкоджена машина advokatsidorov.ru

Олена – власниця пошкодженої машини звернулася в дніпровську фірму, щоб їй доставили даний автомобіль з Америки.

Так, машину привезли в Дніпро і відправили на автомийку, після якої транспортний засіб було пошкоджено.

За словами дівчини, співробітники цієї автомийки їздять на автомобілях своїх клієнтів.

28 грудня 2019 року її транспортний засіб знаходився на автомийці після хімчистки. На наданих охороною мийки відео можна побачити, що співробітник компанії з маленькою дитиною виїхав в автомийки в 00:02 на автомобілі дівчини (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Відзначимо, що, згідно з графіком, автомийка працює до 20:00.

Через 40 хвилин чоловік повернув машину на місце, але вже з ушкодженнями бампера, правого заднього крила і багажника.

Пошкоджена машина Фото власниці автомобіля

Пошкоджена машина Фото власниці автомобіля

Пошкоджена машина Фото власниці автомобіля

Дівчина додала, що на наступний день цей же співробітник пробрався і вкрав реєстратори на мийці.

Крім цього, за словами потерпілої, співробітник мийки після ситуації переховувався і намагався втекти від відповідальності. Завдані збитки дівчині не відшкодували, а власник автомийки не коментує подію.

Як розповіла OBOZREVATEL Олена, автомобіль поки без номерних знаків, так як не перебуває в базі МВС.

Дівчина додала, що правоохоронці з невідомих причин не внесли заяву про злочин в базу ЄРДР за статтею "Заволодіння чужим транспортним засобом".

На даний момент Олена через суд намагається домогтися того, щоб заяву внесли в базу за статтею, і щоб винних притягли за фактом викрадення та пошкодження автомобіля.

Скарга до суду

Скарга до суду

Скарга до суду

OBOZREVATEL зв'язався з власником компанії, який став заперечувати ситуацію, і зазначив, що на даній автомийці немає камер відеоспостереження:

"Перший раз чую про це. Але цього фізично не може бути, тому що автомийка працює з 8:00 до 20:00. На цій мийці немає камер спостережень", – сказав Григорій, власник автомийки.

Крім цього, директор зазначив, що, можливо, власниця даного автомобіля просто помилилася і переплутала мийки, так як в цьому районі їх багато:

"Я думаю, що це непорозуміння. Про заяву в поліцію я чую вперше. Може, це конкуренти хочуть позбутися від моєї фірми?", – додав Григорій.

Через кілька хвилин журналісту OBOZREVATEL передзвонив власник автомийки та заявив, що розуміє, про що йде мова, але нібито постраждала дівчина трохи все переплутала. Але як насправді виглядала ситуація – Григорій так і не зміг пояснити. Він тільки зазначив, що винна у всьому фірма, яка доставила дівчині машину.

На наступний день власник автомийки розповів OBOZREVATEL про те, що насправді відбулося. За словами Григорія, все це сталося на його автомийці, але за іншою адресою.

Так, після мийки автомобіля співробітники повідомили, що машину можна забирати. Але через кілька днів за автотранспортним засобом ніхто не приїхав і, як сказав директор фірми, машина перебувала не в приміщенні, а біля автомийки:

"Ми не несемо відповідальність за автомобіль і тому не знаємо, що з ним могло статися і хто його пошкодив. Свою роботу ми зробили", – зазначив Григорій.

Але все ж хто був за кермом автомобіля клієнтки і чому цей невідомий в нічний час виїжджав на ньому з приміщення автомийки - залишається загадкою.

Скріншот

Власниця автомобіля надала відео, на якому видно, як невідомий чоловік з дитиною сідає в машину клієнтки і їде, а через 40 хвилин повертає транспортний засіб на місце.

Як повідомила OBOZREVATEL власниця машини Олена, 24 січня 2020 року Амур-Нижньодніпровський суд задовольнив скаргу і заяву внесли в базу за статтею 194 КК України.

Постанова суду

Постанова суду

Наразі досудове розслідування триває і OBOZREVATEL стежить за розвитком ситуації.

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