У Дніпрі розгорівся скандал через директора педагогічного коледжу, яка боролася з корупцією та виступала проти "сепаратизму".

Так, Христину Головачову призначили директором Дніпровського педагогічного коледжу півтора роки тому. За цей час вона виявила в навчальному закладі безліч фінансових схем попередників і зламала їх.

У Дніпрі розгорівся гучний скандал через "русскій мір" в педколеджі

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook письменниця Лариса Ніцой, завдяки Христині Головачовій припинилися різні побори в коледжі:

"То з бюджету виділяють гроші на заміну дверей в коледжі, а на ці двері паралельно збирають гроші спочатку у 4-курсників, а через рік ще раз у 1-курсників. То батьки несуть хабарі за стипендію, в результаті стипендіатами було учні з намальованими оцінками, а справжні розумні діти залишалися поза стипендій, втрачали віру в справедливість і несли цей смуток і несправедливість в життя", – написала Ніцой.

Письменниця зазначила, що також завдяки Христині Головачовій педагогічний коледж став яскравим острівцем української мови. Крім цього, директор завжди дбала про навчальний заклад і учнів:

"Студенти отримали нові меблі і ремонти, яких не було 40 років. Отримали безперебійно воду і електропостачання, так як поміняли електромережі, прокладені за царя гороха. З'явилися нові напрямки в роботі і нові кваліфікації. В коледжі запанував український світ, український дух, українська мова" , – розповіла Ніцой.

Христина Головачова Facebook Христини Головачової

Так, після реорганізації педагогічного коледжу Христину Головачову звільнили з посади директора.

Наказ про звільнення Христини Головачової Facebook Лариси Ніцой

За словами Ніцой, голова реорганизаційної комісії, яка підписала наказ про звільнення – російськомовна. Тому після звільнення директора в коридорах коледжу зазвучала російська мова, якої не було при Христині Головачовій.

"Висновок: це не просто реорганізація, це так "русскій мір" бореться з українською Україною", – додала Ніцой.

Христина Головачова Facebook Христини Головачової

Крім цього, екс-директор педколеджу Христина Головачова не раз відкрито виступала проти "сепаратизму" в сфері освіти міста. Так, жінка два роки тому влаштувала пікет біля Дніпровської міської ради.

"Як мати дитини і активіст "Української громадської громади" хочу, щоб все викладання дітям велося українською мовою!", – вимагала Головачова.

Пікет проти "сепаратизму" gorod.dp.ua

Екс-директор коледжу зазначила, що в сфері позашкільної освіти гуртки і секції ведуть практично тільки російською мовою. А в дитсадках – переважно навчають на ній же, створюючи для дітей мовні проблеми в майбутньому.

Також Головачова додала, що в деяких школах вчителі сповідують проросійські погляди, вихваляючи Сталіна і Путіна. А найпатріотичніше місто України – Дніпро, і тому тут повинні бути викорінені всі прояви сепаратизму.

Як стало відомо, на даний момент тимчасове керівництво педагогічного коледжу написало листа до обласної ради Дніпра про те, щоб заборонити вхід до навчального закладу громадським організаціям і партіям.

Громадська організація "Рух за суспільну справедливість" подавала лист керівництву коледжу про те, щоб щосереди разом з учасниками АТО/ООС за угодою сторін проводити уроки патріотичного виховання.

Але як повідомив голова організації Геннадій Бутенко, керівництво педагогічного коледжу відмовило у зустрічі під приводом, що розпустили дітей з навчань в зв'язку з поганою погодою.

"Це дуже смішно, тому що поки ми там перебували, то бачили багато студентів", – зазначив Бутенко.

Голова організації додав, що якщо екс-директора коледжу Христину Головачову не підтримають, то майбутніх вчителів почнуть вчити "русского міра", так як родич попереднього директора з позивним "полум'я" воював на боці ДНР. А за непідтвердженою інформацією, саме її проштовхують на посаду директора.

Також Бутенко зазначив, що всі спільноти Дніпра і України повинні знати, що зараз відбувається в місті. І, швидше за все, найближчим часом планують організувати акцію на підтримку Христини Головачової.

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