У Дніпрі псевдомайстри комп'ютерів 'розводять' людей на великі гроші: подробиці

У Дніпрі в громадських місцях на дошках оголошень часто можна побачити послуги майстрів по обслуговуванню комп'ютерів, які нібито гарантують якісний ремонт. Але не завжди ці майстри виявляються високопрофільними і місцеві жителі потрапляють на їх прийоми. В результаті залякані потерпілі залишаються без грошей.

Як дніпровські псевдомайстри обманюють клієнтів і виманюють великі суми грошей – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Озвучили одну суму – зажадали іншу

Як розповів дніпровський майстер Павло, днями до нього звернувся чоловік похилого віку, щоб полагодити комп'ютер. Але тоді Павло порадив не ремонтувати ПК, так як він був занадто старий, і простіше було б придбати нову техніку.

Після цього клієнт все ж вирішив відремонтувати комп'ютер і викликав на будинок "майстрів з сервісного центру". По телефону пенсіонеру озвучили ціну 300 гривень.

В результаті приїхали два майстри і чинили техніку мало не весь вечір. В результаті пенсіонеру виставили рахунок на 7811 гривень.

Рахунок на оплату послуг. Фото очевидців

Рахунок на оплату послуг. Фото очевидців

Рахунок на оплату послуг. Фото очевидців

Чоловік, звичайно ж, відмовився платити, на що псевдомайстри викликали патрульну поліцію:

"Поліція приїхала і попросила надати договір і акт виконаних робіт. Ні того, ні іншого у цих шахраїв не було. Поліцейські виїхали, а ці псевдомайстри таки вимутили 1000 гривень у пенсіонера і поїхали, попередньо залякавши людину судовими розглядами", – повідомив дніпрянин Павло.

Павло попередив всіх користувачів комп'ютерів, щоб вони не велися на оголошення, які висять на під'їздах і стовпах:

"Багато разів вже по телевізору і в газетах говорили, що це шахраї! Не робіть таких помилок, бережіть свої гроші, нерви та час. Звертайтеся тільки до перевірених майстрів по ремонту комп'ютерної техніки", – додав Павло.

У Дніпрі багато подібних оголошень псевдомайстрів

Від псевдомайстрів ПК страждають жителі Дніпра

Яким чином недобросовісні псевдомайстри наживаються на дніпрянах

Як розповів OBOZREVATEL житель Дніпра Максим, колись він хотів влаштуватися працювати в подібну фірму, але коли дізнався, як там обманюють клієнтів – відмовився.

За його словами, коли дзвонить клієнт і просить перевстановити операційну систему – диспетчер озвучує одну ціну. Потім приїжджає сисадмін за адресою, переустановлює Windows (це одна ціна), ставить драйвера (як додаткова послуга), відключає, нібито, непотрібні служби, які уповільнюють роботу Windows. Відзначимо, що за відключення кожної служби необхідно заплатити додатково:

"Установка не ліцензійної операційної системи виходить клієнту в вартість ліцензійної Windows, які продають у спеціалізованих магазинах", – зазначив Максим.

Подібні оголошення висять на кожному під'їзді та стовпі

Псевдомайстри заманюють пенсіонерів знижками

Так само псевдомайстри роблять і з настройками роутера. Як повідомив дніпрянин, все, що потрібно, це підключити виту пару від провайдера до роутера, налаштувати ім'я мережі і придумати пароль:

"Іноді потрібно повозитися з протоколом PPPoE, але це теж займає не більше 10-15 хвилин. Ці "майстри" налаштовують роутер мало не 2,5 години і надають чек на суму, за яку можна було купити два таких нових роутера. У чеку знову ж прописують неіснуючі послуги, відключення неіснуючих протоколів, служб і т.п.", – розповів житель Дніпра Максим.

Подібне відбувається і з чищенням системного блоку або ноутбука:

"Тут теж нічого складного: розібрав, продув пил, поміняв термопасту, змастив куллер і все. В результаті чек прилітає на нечувану суму – близько вартості системного блоку. Знову ж в чеку вказують неіснуючі послуги і т.п.", – підкреслив Максим.

Фахівці рекомендують не вестися на подібні вуличні оголошення

Що робити, якщо Ви потрапили на виверти шахраїв

За словами юриста Андрія Верби, в таких випадках потерпілим необхідно подавати заяву в суд:

"Якщо серед документів не було акту виконаних робіт, то фірма в суді нічого не зможе довести. Те, що вони виставили рахунок, це ще нічого не означає. Рахунок – це тільки пропозиція купити", – зазначив юрист.

Він додав, що це цивільно-правові відносини, коли пропонують скористатися певною послугою, а людина на це не погоджується:

"Зобов'язати людини купувати щось в конкретній фірмі ніхто не зможе навіть в судовому порядку", – підкреслив Андрій Верба.

Крім того, юрист зазначив, що у вищевказаному випадку пенсіонеру необхідно було викликати самому патрульну поліцію і повідомити їм про шахрайство:

"Якщо ця фірма подасть заяву до суду, то потрібно буде звернутися за допомогою до юриста, який однозначно скаже, що у цій справі ніяких перспектив не буде. Якби чоловік віддав техніку в сервісний центр, то був би ризик, що фірма утримувала б майно. А так як в цій ситуації майстри приїхали додому, щось зробили і хотіли більше заробити на дідусі, то тут виключно цивільно-правові відносини", – повідомив фахівець.

Тому в даному випадку фірма не зможе довести, що був укладений договір про надання цих послуг, що вони були фактично надані та належної якості.

Також юрист Андрій Верба повідомив, якщо майстри встановлюють людям не ліцензійні операційні системи Windows, то сміливо можна звертатися в поліцію, яка приверне їх до кримінальної відповідальності за порушення ліцензійних моментів.

Шахрайство. Фото "ugolovka.com"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що оформити без відома поручительство по кредиту в Дніпрі може будь-яка людина. Такі махінації проводять в фінансових компаніях, які видають швидкі кредити. Найчастіше поручителів не попереджають про це і потім їх тероризують співробітники компаній або колектори.