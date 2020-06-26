У Дніпрі показали, як рятувати життя тваринам

Бувають ситуації, коли улюбленому вихованцеві терміново потрібна допомога і велику ціну має кожна хвилина. Ризик підвищується в літній час: кількість отруєнь і теплових ударів зашкалює.

Про те, як визначити симптоми і надати першу долікарську допомогу тваринам – розповість OBOZREVATEL.

У Дніпрі пройшов перший тренінг по наданню термінової допомоги домашнім тваринам. Під час навчання учасники розібрали, як вести себе при травмуванні тварини, зупиняти кровотечу, проводити серцево-легеневу реанімацію і що робити при отруєнні. Учасники заходу відпрацювали отримані знання на практиці. На тренінгу були дотримані всі вимоги карантину.

Як розповів ветеринар-реабілітолог Андрій Тронь, люди часто відчувають себе розгубленими, якщо вихованцеві стає погано:

"У своїй практиці я часто стикаюся з тим, що власники тварин, звертаючись в клініку, навіть не можуть пояснити, в якому стані вихованець – в тяжкому чи ні. Їм складно орієнтуватися – варто везти тварина в клініку. Наша мета – пояснити жителям Дніпра , як помітити існуючу проблему або ж її раптові прояви. Головне в такій ситуації – не розгубитися і знати, як правильно діяти ".

Ветеринар Андрій Тронь поділився корисними і важливими порадами

Керівник та інструктор ГО "Медичний корпус" Олексій Турчак акцентує: для їх команди це не перший досвід:

"Ми вже провели не одну сотню тренінгів з надання першої долікарської допомоги для людей – всы тренінги проходять по протоколу BLS. Ми любимо тварин, їм теж потрібна допомога у важкі і небезпечні хвилини. Порадившись з фахівцями і адаптувавши протокол BLS, нами був розроблений спеціальний тренінг з надання першої допомоги тваринам. Розповіли, як надавати допомогу вихованцям при кровотечах та невідкладних станах, при зупинці серця, що робити при отруєннях і як їх розпізнавати ".

Олексій Турчак, ГО "Медичний корпус"

Протокол BLS (Basic Life Support), за яким працюють інструктори, був розроблений Американською асоціацією Серця разом з Європейською Радою реанімації. Він загальноприйнятий в більшості країн світу. У ряді міжнародних досліджень було доведено – виконання рекомендацій даного протоколу підвищує виживаність до 75%.

Як допомогти домашньому вихованцеві при отруєнні

У отруєння є свої симптоми, які досить легко розпізнати: сонливість, сплутаність, втрата координації, блювота, слиновиділення, судоми, піна з рота. В цьому випадку мало що можна зробити без лікаря, тому відразу постарайтеся доставити собаку в найближчий веткабінет.

При цьому, першу допомогу потрібно надати негайно:

Викликати блювоту. Влийте в собаку побільше води або натисніть на корінь язика. Поїти можна тільки в тому випадку, якщо собака знаходиться в свідомості. Якщо ж вихованець втратив свідомість, поїти категорично не можна;

Дати абсорбенти. Активоване вугілля або ентеросгель. Вугілля – 1 таблетка на 1 кг ваги, розвести у воді;

Обов'язково йдіть до ветеринара. Визначити джерело отрути і курс лікування буває важко навіть лікаря, тому займатися самолікуванням не варто. Перша допомога при отруєнні кішки буде такою ж. Буває, що коти з'їдають отруєних мишей або приманку з щурячою отрутою.

Дніпряни уважно вивчали поради фахівців

Перша допомога вихованцеві при тепловому ударі

Як ніколи актуально в літній період. При тепловому ударі вихованець стає млявим, з пащі тече слина, тварина не може нормально стояти і ходити, часто дихає з хрипом, можуть бути пронос і судоми.

Важливо, що всі ці симптоми виникли в жарку погоду або в перегрітому просторі, інакше ті ж симптоми можуть бути при перевтомі або захворюванні.

При тепловому ударі:

Зніміть нашийник, перенесіть тварину в прохолодне місце і витріть холодною водою;

Компреси можна прикласти на живіт, стегна, пахви. Цілком занурювати перегріту тварину в холодну воду не можна, щоб не було стрибка температури;

Дайте вихованцеві побільше води, а коли він заспокоїться і прийде в норму – сходіть до ветеринара;

Перша допомога при тепловому ударі дуже важлива, тому що він небезпечний внутрішніми наслідками. Помітити їх може тільки лікар, тому, як тільки тварина прийде в себе – сходіть в клініку.

Бережіть своїх вихованців

Як допомогти тварині при кровотечі

Звичайно ж, така ситуація може збити з пантелику. Перше і найважливіше – не панікувати. Можливо, життя і здоров'я вихованця в ваших руках.

Щоб зупинити кровотечу, необхідно:

Покладіть тварину, візьміть джгут: підійде бинт, мотузка, гумова трубочка, нашийник або поводок, перетягніть кінцівку вище рани;

Якщо користуєтеся мотузкою, зав'яжіть кінці, просмикніть туди палицю і закручуйте за годинниковою стрілкою, поки мотузка НЕ перетягне лапу (такий спосіб актуальний для великих тварин);

Якщо вдалося зупинити кров, залиште джгут затягнутим і негайно вирушайте до ветеринара;

Рана обробляється лише по краях, якщо у вас під рукою зеленка або йод. Лити ці препарати в рану категорично заборонено – вони спалять тканини.

Накладіть пов'язку. Можна прикласти до рани холод, через бинт.

Навички надання першої допомоги будуть корисні не тільки у випадку з людьми, але і з тваринами

Що робити, якщо у вихованця зупинка серця

При зупинці серця необхідно зробити непрямий масаж серця:

Для початку, тварину потрібно покласти правим боком на рівну поверхню і витягнути назовні язик тварини, щоб проходило повітря. Потім приступити до самого масажу – це швидке (60 разів на хвилину) ритмічне натиснення долонями на груди. Тривалість масажу – 10 хвилин безперервно, можлива перерва не більше 5 секунд;

Якщо протягом цього часу серце не запрацювало, значить, настала біологічна смерть. Ознаки повернення тварини до життя – поява пульсу, дихання, відновлення реакції зіниці на світло, звуження зіниці. Під час масажу серця відбувається вентиляція легенів. Починати непрямий масаж серця потрібно не пізніше 2-3 хвилин після зупинки дихання;

Дихання можна відновити, роблячи різкі удари долонями по грудній клітці. Повторювати до відновлення дихання у тварини. Перша ознака цього – повернення рожевого кольору ясен;

При втраті свідомості у собак потрібно підняти тварину за задні лапи головою вниз, що дозволить забезпечити приплив крові і надходження кисню в головний мозок. Якщо собака невелика, її можна розкручувати, якщо велика, то покласти її головою вниз. Перша ознака відновлення свідомості – це звуження зіниці і реакція на світло.

У Дніпрі пройшов перший тренінг по наданню термінової допомоги домашнім тваринам

Як запобігти травми у домашніх тварин

Найчастіше травми відбуваються через те, що ми дозволили цьому статися. Є прості речі, за якими треба постійно стежити:

Ніколи не залишайте тварину в машині на спеці. Навіть на хвилинку і з відкритими вікнами;

Не дозволяйте вихованцеві підбирати з землі. Від цього треба суворо відучувати, якщо не виходить – гуляти в наморднику.

На морозі собаку краще одягнути, особливо захистити лапи. Якщо собака почала тремтіти – вирушайте додому.

Не гуляйте біля доріг. Навіть самі виховані собаки можуть зірватися;

Вся побутова хімія повинна бути надійно захована, як від маленької дитини;

Не займайтеся самолікуванням. Надавши першу допомогу, одразу вирушайте на прийом до ветеринара.

Стежити за новинами і ознайомиться з датами найближчих безкоштовних тренінгів можна за посиланням. Як тільки дати будуть відомі – не забудьте зареєструватися, адже кількість місць через карантин обмежена.

Не забудьте пройти реєстрацію перед тренінгом

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чи дотримуються безпеки жителі Дніпра в транспорті. Незважаючи на те, що державна і місцева влада просять городян бути уважнішими до свого здоров'я і дотримуватися заходів безпеки, поки це необхідно – дніпряни "втомилися" від масочного режиму і постійних обмежень.