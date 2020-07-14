У Дніпрі без відома оформляють поручительство по кредиту і лякають дзвінками: куди звертатися

Оформити без відома поруку по кредиту в Дніпрі може будь-яка людина. Такі махінації проводять в фінансових компаніях, які видають швидкі кредити. Найчастіше поручителів не попереджають про це і потім їх тероризують співробітники компаній або колектори.

Що робити в такому випадку і куди звертатися мешканцям Дніпра – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

"Щодня телефонують і лякають"

Мешканку Дніпра Наталю вже кілька місяців турбують дзвінками з невідомих фінансових компаній і стверджують, що вона стала поручителем по кредиту свого знайомого:

"Поки я була на карантині, мені щодня надходили дзвінки з невідомих номерів. Коли брала трубку, то відразу була тиша або йшов довгий гудок, а потім вже починали говорити. До того ж, дзвінки надходили о восьмій ранку, коли люди ще сплять!

Як виявилося, мій знайомий оформив кредит в одній з фінкомпаній і вказав мене, як поручителя. Виходить, підпис мій підробили, і при цьому ніхто мені не дзвонив, щоб підтвердити поруку.

Крім того, знайомий спочатку заперечував все, але нещодавно заявив, що дійсно вказав мене поручителем і нібито більше мене турбувати не будуть", – розповіла дніпрянка.

Фінансові компанії турбують дзвінками. Фото "mywallet.ua"

Але навіть після карантину співробітники подібних компаній продовжують тероризувати дівчину:

"Я постійно блокую номера, але вони продовжують дзвонити щодня з нових. Буває, тиждень тиші, але потім також "наярюють" з незрозумілими претензіями.

Як сказав знайомий, що він давно все виплатив і сам не знає, чому його розшукують. Але як виявилося, нещодавно він знову зв'язався з подібною компанією і взяв там швидкий кредит...

Я знаю, що нікому нічого не винна, але як позбутися від цих щоденних дзвінків? Набридло прокидатися в свій вихідний день від них і постійно блокувати", – додала Наталя.

Фінансові компанії турбують дзвінками з різних номерів. Фото "Банкротство-физических.рф"

Що робити і куди звертатися в подібних випадках

За словами дніпровського юриста Станіслава Ліфлянчика, згідно із законодавством, необхідно звертатися з позовом до суду про визнання договору поруки недійсним:

"У процесі також слід заявляти почеркознавчу експертизу і доводити, що договір Ви не підписували. Але це все спричинить за собою фінансові втрати, нерви і багато часу", – повідомив юрист кореспонденту OBOZREVATEL.

Також Ліфлянчик додав, що проти фінансової установи та людини, яка оформила поруку, необхідно подати заяву про відкриття кримінальної справи за фактом шахрайства, підробки документів і т.д.

Фінансовим компаніям загрожує термін за шахрайство і підробку документів. Фото "brovary.net.ua"

Відзначимо, що підробка посвідчення або іншого документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою чи організацією – карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Фінансовим компаніям загрожує термін за шахрайство. Фото "5 канал"

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