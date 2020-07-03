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У Дніпрі агресивні собаки нападають на городян: господарям загрожує серйозний штраф

Софія Ковнір
Дніпро в деталях
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У Дніпрі агресивні собаки нападають на городян: господарям загрожує серйозний штраф

У Дніпрі агресивні собаки нападають на городян.

У Дніпрі офіційних місць для вигулу собак практично немає. Тому господарі вигулюють своїх домашніх вихованців де завгодно: в парках, скверах і навіть на дитячих майданчиках. Багатьох городян турбує дана проблема, так як найчастіше собаки розгулюють без повідка і намордника. Таке порушення може коштувати людського життя.

Як місцеві жителі порушують правила вигулу та утримання собак, і чим це загрожує – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Від агресивних собак часто страждають діти

Безвідповідальні господарі нехтують законом і вигулюють чотирилапих, не дотримуючись правил. Часто такі дії можуть призвести до сумних наслідків.

Так, в Дніпрі був випадок, коли пес накинувся на 7-річного хлопчика. Як стало відомо, батько разом з сином проходив повз зупинки, де сиділа жінка з собакою без намордника. Потім собака несподівано накинулася на хлопчика і вкусила його.

В результаті потерпілого хлопчика госпіталізували.

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото пресслужби Патрульної поліції в Дніпропетровській області

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото пресслужби Патрульної поліції в Дніпропетровській області

Собаки нападають, а господарі ігнорують

Подібних випадків по місту – багато. У поліцію часто надходять заяви про напад собак на місцевих жителів.

Трохи більше місяця тому в поліцію надійшла заява про те, що велика собака вкусила людину. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, вони виявили потерпілого.

Чоловік розповів, що виходив з під'їзду будинку, а на нього напав пес його сусіда. У цей час власник собаки знаходився біля під'їзду. Він був сильно напідпитку і ледь тримався на ногах.

Відзначимо, що підійти до чоловіка співробітники поліції не могли, так як поруч був пес, який вів себе агресивно. В результаті потерпілого госпіталізували, а собаку забрали співробітники КП "Зооконтроль".

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото пресслужби Патрульної поліції в Дніпропетровській області

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото пресслужби Патрульної поліції в Дніпропетровській області

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото пресслужби Патрульної поліції в Дніпропетровській області

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото пресслужби Патрульної поліції в Дніпропетровській області

Також у Дніпрі був схожий випадок, коли стаффордширський тер'єр напав на 12-річного хлопчика. Відзначимо, що собака була на повідку, але без намордника. Чому тварина накинулася на дитину – господар не зміг відповісти.

Крім того, від агресивної собаки також постраждав поліцейський. Коли господар пса спілкувався з правоохоронцями, собака зірвалася з повідця і вчепилася в поліцейського. Вона прокусила поліцейському руку і палець, роздерла ногу вище коліна і порвала формений одяг.

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото "Інформатор"

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото "Інформатор"

Пси кидаються на власних господарів

Також бувають випадки, коли собака нападає на власних господарів. Подібна подія трапилася в одному з районів Дніпра.

Як стало відомо, людям довелося закритися в одній з кімнат будинку, щоб врятуватися від власної собаки.

Рятувальники з'ясували, що на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку двоє людей закрилися в кімнаті від власного пса. Тварина раптово почало себе дуже агресивно вести.

В результаті рятувальники за допомогою розкладної драбини зняли людей з вікна другого поверху.

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото "ІА Regnum"

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото "ІА Regnum"

Штраф і конфіскація тварини

Як розповів OBOZREVATEL старший інспектор пресслужби управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Павло Карманов, згідно зі статтею 154 КУпАП, за утримання собак і кішок в місцях, де це заборонено відповідними правилами, загрожує серйозний штраф.

Також до порушень відносяться незареєстровані собаки, або приведення в громадські місця, або вигул собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях.

"Дане порушення тягне за собою попередження або накладення штрафу на городян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – прокоментував Карманов.

Ті ж дії, що призвели до заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а також повторне протягом року вчинення перерахованих вище порушень, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Городян штрафують за порушення правил вигулу собак. Фото "365 днів"

Городян штрафують за порушення правил вигулу собак. Фото "365 днів"

Старший інспектор пресслужби патрульної поліції повідомив, якщо на Вас напала агресивна собака, в першу чергу, необхідно викликати патрульну поліцію:

"Співробітники поліції складають протокол, потім передають до суду, який обирає запобіжний захід", – додав Карманов.

Патрульна поліція в Дніпропетровській області звернулася до всіх власників собак: Ви повинні дотримуватися правил утримання та вигулу тварин. Пам'ятайте, що і навколишні, і Ваш улюбленець можуть постраждати від Вашої безвідповідальності.

Городянам слід дотримуватися правил утримання та вигулу тварин. Фото "vk.com"

Городянам слід дотримуватися правил утримання та вигулу тварин. Фото "vk.com"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у вищих навчальних закладах Дніпра різко підняли ціни на навчання на контрактній основі. Так, місцеві жителі і абітурієнти в подиві, в чому причина. Багато хто припускає, що такий стрибок в ціні пов'язаний з економією бюджетних коштів.

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