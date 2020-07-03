У Дніпрі агресивні собаки нападають на городян: господарям загрожує серйозний штраф

У Дніпрі офіційних місць для вигулу собак практично немає. Тому господарі вигулюють своїх домашніх вихованців де завгодно: в парках, скверах і навіть на дитячих майданчиках. Багатьох городян турбує дана проблема, так як найчастіше собаки розгулюють без повідка і намордника. Таке порушення може коштувати людського життя.

Як місцеві жителі порушують правила вигулу та утримання собак, і чим це загрожує – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Від агресивних собак часто страждають діти

Безвідповідальні господарі нехтують законом і вигулюють чотирилапих, не дотримуючись правил. Часто такі дії можуть призвести до сумних наслідків.

Так, в Дніпрі був випадок, коли пес накинувся на 7-річного хлопчика. Як стало відомо, батько разом з сином проходив повз зупинки, де сиділа жінка з собакою без намордника. Потім собака несподівано накинулася на хлопчика і вкусила його.

В результаті потерпілого хлопчика госпіталізували.

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото пресслужби Патрульної поліції в Дніпропетровській області

Собаки нападають, а господарі ігнорують

Подібних випадків по місту – багато. У поліцію часто надходять заяви про напад собак на місцевих жителів.

Трохи більше місяця тому в поліцію надійшла заява про те, що велика собака вкусила людину. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, вони виявили потерпілого.

Чоловік розповів, що виходив з під'їзду будинку, а на нього напав пес його сусіда. У цей час власник собаки знаходився біля під'їзду. Він був сильно напідпитку і ледь тримався на ногах.

Відзначимо, що підійти до чоловіка співробітники поліції не могли, так як поруч був пес, який вів себе агресивно. В результаті потерпілого госпіталізували, а собаку забрали співробітники КП "Зооконтроль".

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото пресслужби Патрульної поліції в Дніпропетровській області

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото пресслужби Патрульної поліції в Дніпропетровській області

Також у Дніпрі був схожий випадок, коли стаффордширський тер'єр напав на 12-річного хлопчика. Відзначимо, що собака була на повідку, але без намордника. Чому тварина накинулася на дитину – господар не зміг відповісти.

Крім того, від агресивної собаки також постраждав поліцейський. Коли господар пса спілкувався з правоохоронцями, собака зірвалася з повідця і вчепилася в поліцейського. Вона прокусила поліцейському руку і палець, роздерла ногу вище коліна і порвала формений одяг.

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото "Інформатор"

Пси кидаються на власних господарів

Також бувають випадки, коли собака нападає на власних господарів. Подібна подія трапилася в одному з районів Дніпра.

Як стало відомо, людям довелося закритися в одній з кімнат будинку, щоб врятуватися від власної собаки.

Рятувальники з'ясували, що на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку двоє людей закрилися в кімнаті від власного пса. Тварина раптово почало себе дуже агресивно вести.

В результаті рятувальники за допомогою розкладної драбини зняли людей з вікна другого поверху.

У Дніпрі собаки нападають на городян. Фото "ІА Regnum"

Штраф і конфіскація тварини

Як розповів OBOZREVATEL старший інспектор пресслужби управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Павло Карманов, згідно зі статтею 154 КУпАП, за утримання собак і кішок в місцях, де це заборонено відповідними правилами, загрожує серйозний штраф.

Також до порушень відносяться незареєстровані собаки, або приведення в громадські місця, або вигул собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях.

"Дане порушення тягне за собою попередження або накладення штрафу на городян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – прокоментував Карманов.

Ті ж дії, що призвели до заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а також повторне протягом року вчинення перерахованих вище порушень, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Городян штрафують за порушення правил вигулу собак. Фото "365 днів"

Старший інспектор пресслужби патрульної поліції повідомив, якщо на Вас напала агресивна собака, в першу чергу, необхідно викликати патрульну поліцію:

"Співробітники поліції складають протокол, потім передають до суду, який обирає запобіжний захід", – додав Карманов.

Патрульна поліція в Дніпропетровській області звернулася до всіх власників собак: Ви повинні дотримуватися правил утримання та вигулу тварин. Пам'ятайте, що і навколишні, і Ваш улюбленець можуть постраждати від Вашої безвідповідальності.

Городянам слід дотримуватися правил утримання та вигулу тварин. Фото "vk.com"

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