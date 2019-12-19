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19 грудня • оновлено в 17:45
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Яна Коваль

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

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Головне свято року все ближче, а це значить, що пора перейти до активної підготовки.

Важливий момент – ідеальний святковий look. Про те, як підкорити своїм виглядом на Новий рік – розповість OBOZREVATEL.

У чому зустрічати Новий рік 2020

У чому зустрічати Новий рік 2020

ratatum

Покровитель наступаючого року за східним календарем - Білий Металевий Щур. Астрологи радять зустрічати Новий рік в домашній обстановці, але з розмахом: символ 2020 року любить яскраві свята в компанії друзів і рідних, смачні частування та веселі вечірки. Важливо також підібрати правильний наряд для головної ночі в році. Головний принцип новорічного образу - поменше кричущих надмірностей, кислотних кольорів і химерності, елегантна стриманість і свобода рухів в пріоритеті.

Основні тренди новорічної ночі 2020

Наступаючий рік принесе удачу тим, хто зустріне його в білому або блакитному вбранні. Саме ці кольори притаманні білому щуру, вони підкреслюють його винятковий смак і впевненість в собі.

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

Kleo

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

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У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

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Якщо ж ви любите привертати до себе увагу – на допомогу прийдуть червоні сукні. Важливо використовувати образ без надмірностей, адже червоний сам по собі кричить про свою пріоритетність над іншими.

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У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

Giambattista Valli x H & M

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

Mango

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

Sleeper

Не менш трендовими в новорічну ніч будуть платина і срібло. У прерогативі - прямий силует, широкі плечі, підплічники, широкі пояси, відрізне по талії плаття, драпірування, запах, високий передній або задній виріз на спідниці, прозорість, поєднання срібла і білого атласу, паєтки.

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

Newwoman

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

Newwoman

Якщо ви любите класику – це тільки плюс, адже одна з тенденцій наступаючого року - класичний total black look, який доречний майже на будь-якому заході. Крім того, такий образ підкреслює ваш винятковий смак і стиль.

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У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

Sally LaPointe

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

Shtogrina

Класичне поєднання чорного і білого кольорів – також чудова альтернатива новомодним трендам. Якщо ви любите акценти - використовуйте яскраве взуття, широкі банти на шиї або талії.

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

Zimmermann

Макіяж в новорічну ніч: на що робимо акцент

У новорічному макіяжі важливо грамотно передати симбіоз вечірнього образу і святкового настрою. Такі рішення для макіяжу мають на увазі використання безлічі блискіток і блискучих елементів. Крім того, модною тенденцією в макіяжі є яскраві тіні, які можуть бути блискучими, матовими і в неонових кольорах.

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

mirlady.com

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

mirlady.com

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

picnic-tur

Зачіски на Новий рік 2020

Головна задумка - ніяких укладок "волосок до волоска". Таке можливо тільки для тих жінок, які вважають за краще мінімалізм. Тільки створюючи укладку "хвіст" на довге волосся на святкування Нового року, дозволяється, щоб все було ідеально гладко, в інших випадках "творчий безлад" тільки вітається.

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У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

modnica.info

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

modnica.info

У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро

modnica.info

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки коштує ялинка в Дніпрі.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
Новий Рік-2020 зачіска макияж Мода новорічні подарунки Старий Новий Рік
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