Ціни на продукти в Дніпрі: що стало дешевше

Ажіотаж, який був спровокований карантином в Дніпрі, поступово втрачає силу і актуальність.

Сьогодні в Дніпрі деякі базові продукти харчування стали дешевшими. Які саме – розповість OBOZREVATEL.

Які продукти стали дешевшими в Дніпрі

За даними Державної служби статистики України, на споживчому ринку ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 0,4%. Найбільше, на 5,2%, подорожчала гречана крупа, через яку в супермаркетах Дніпра в середині-кінці березня був справжній ажіотаж.

Останні зміни цін на продукти Державна служба статистики України

Крім того, на 3,9-1,2% зросли ціни на фрукти, цукор, рис, овочі, макаронні вироби і яловичину. У той же час, на 2,2% подешевшали курятина, молоко, безалкогольні напої, сметана і сири.

Ціни знизилися на такі продукти:

морква – на 3,1%, до 6,2 грн за кг;

капуста – на 4,9%, до 5,8 грн за кг;

картопля – на 4,4%, до 12,9 грн за кг;

яйця – на 12,3%, до 15 грн за десяток (без упаковки);

філе куряче – на 9,4%, до 92,1 грн за кг.

Картопля стала дешевша на 4,4%

Деякі овочі подорожчали

За даними звіту споживчих цін НБУ, подорожчання окремих товарів в березні-квітні зумовили кілька факторів. По-перше, ажіотажний попит. По-друге, звуження пропозиції через введення карантинних заходів і закриття продовольчих ринків. Також мало місце деяке ослаблення гривні.

Сьогодні в супермаркетах Дніпра спокійно. Овочі, крупи, макаронні і хлібні вироби – в достатку. Консерви і туалетний папір, які на початку карантину через COVID-19 розкуповували з шаленою швидкістю, сьогодні не викликають ажіотажу.

Куряче філе стало дешевше

Жителі Дніпра більше не скуповують продукти

Продукти в достатку

Крім того, в місті активно діє вулична торгівля – пенсіонери і торговці з сіл Дніпропетровської області продають базові продукти харчування, такі як овочі та фрукти, в активному режимі.

Макаронні вироби також були популярні на початку карантину

У супермаркетах немає ажіотажу

Жителі Дніпра дотримуються карантинних правил, відвідуючи торгові майданчики в масках. На касах супермаркетів працюють правила дистанції, а касири – в рукавичках, масках і шоломах, щоб повністю убезпечити себе від інфекції.

Зовсім скоро Україна поетапно вийде з карантину

Дніпро поступово починає приходити до тями

Ціни на молочну продукцію стали нижче

Під час карантину гречку розкуповували великими партіями

Згідно офіційним даним, станом на 29 квітня в Дніпрі зафіксовано 87 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 18 з цих людей одужали. 11 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Також в місті зафіксовано смертельний випадок від наслідків COVID-19.

11 травня, якраз після свят, Україна почне поетапно виходити з карантину. Поки обмеження продовжують діяти – понад 7 тисяч жителів Дніпра отримають від міста продуктові набори. Перш за все, в такій допомоги потребують малозабезпечені верстви населення, зокрема одинокі люди і ті, хто звертається за допомогою на гарячу лінію міської ради, і ті, хто втратив роботу. Також овочі та інші продукти отримають люди, що знаходяться на обсервації – це 185 дніпрян.

Сьогодні така допомога дуже необхідна, адже карантин триває вже майже 2 місяці, а у людей закінчуються кошти і припаси.

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