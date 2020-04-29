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29 квітня • оновлено в 19:04
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Яна Коваль
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Ціни на продукти в Дніпрі: що стало дешевше

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Ажіотаж, який був спровокований карантином в Дніпрі, поступово втрачає силу і актуальність.

Сьогодні в Дніпрі деякі базові продукти харчування стали дешевшими. Які саме – розповість OBOZREVATEL.

Які продукти стали дешевшими в Дніпрі

Які продукти стали дешевшими в Дніпрі

За даними Державної служби статистики України, на споживчому ринку ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 0,4%. Найбільше, на 5,2%, подорожчала гречана крупа, через яку в супермаркетах Дніпра в середині-кінці березня був справжній ажіотаж.

Останні зміни цін на продукти

Останні зміни цін на продукти

Державна служба статистики України

Крім того, на 3,9-1,2% зросли ціни на фрукти, цукор, рис, овочі, макаронні вироби і яловичину. У той же час, на 2,2% подешевшали курятина, молоко, безалкогольні напої, сметана і сири.

Ціни знизилися на такі продукти:

  • морква – на 3,1%, до 6,2 грн за кг;

  • капуста – на 4,9%, до 5,8 грн за кг;

  • картопля – на 4,4%, до 12,9 грн за кг;

  • яйця – на 12,3%, до 15 грн за десяток (без упаковки);

  • філе куряче – на 9,4%, до 92,1 грн за кг.

Картопля стала дешевша на 4,4%

Картопля стала дешевша на 4,4%

Деякі овочі подорожчали

Деякі овочі подорожчали

За даними звіту споживчих цін НБУ, подорожчання окремих товарів в березні-квітні зумовили кілька факторів. По-перше, ажіотажний попит. По-друге, звуження пропозиції через введення карантинних заходів і закриття продовольчих ринків. Також мало місце деяке ослаблення гривні.

Сьогодні в супермаркетах Дніпра спокійно. Овочі, крупи, макаронні і хлібні вироби – в достатку. Консерви і туалетний папір, які на початку карантину через COVID-19 розкуповували з шаленою швидкістю, сьогодні не викликають ажіотажу.

Куряче філе стало дешевше

Куряче філе стало дешевше

Жителі Дніпра більше не скуповують продукти

Жителі Дніпра більше не скуповують продукти

Продукти в достатку

Продукти в достатку

Крім того, в місті активно діє вулична торгівля – пенсіонери і торговці з сіл Дніпропетровської області продають базові продукти харчування, такі як овочі та фрукти, в активному режимі.

Макаронні вироби також були популярні на початку карантину

Макаронні вироби також були популярні на початку карантину

У супермаркетах немає ажіотажу

У супермаркетах немає ажіотажу

Жителі Дніпра дотримуються карантинних правил, відвідуючи торгові майданчики в масках. На касах супермаркетів працюють правила дистанції, а касири – в рукавичках, масках і шоломах, щоб повністю убезпечити себе від інфекції.

Зовсім скоро Україна поетапно вийде з карантину

Зовсім скоро Україна поетапно вийде з карантину

Дніпро поступово починає приходити до тями

Дніпро поступово починає приходити до тями

Ціни на молочну продукцію стали нижче

Ціни на молочну продукцію стали нижче

Під час карантину гречку розкуповували великими партіями

Під час карантину гречку розкуповували великими партіями

Згідно офіційним даним, станом на 29 квітня в Дніпрі зафіксовано 87 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 18 з цих людей одужали. 11 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Також в місті зафіксовано смертельний випадок від наслідків COVID-19.

11 травня, якраз після свят, Україна почне поетапно виходити з карантину. Поки обмеження продовжують діяти – понад 7 тисяч жителів Дніпра отримають від міста продуктові набори. Перш за все, в такій допомоги потребують малозабезпечені верстви населення, зокрема одинокі люди і ті, хто звертається за допомогою на гарячу лінію міської ради, і ті, хто втратив роботу. Також овочі та інші продукти отримають люди, що знаходяться на обсервації – це 185 дніпрян.

Сьогодні така допомога дуже необхідна, адже карантин триває вже майже 2 місяці, а у людей закінчуються кошти і припаси.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як відзначити травневі свята вдома.

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Автор
Яна Коваль
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
Теги
вірус карантин новини Державна служба статистики України національний банк України їжа цены продукти
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