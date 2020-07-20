Ціни на фрукти в Дніпрі вражають: чому так дорого

Сьогодні вартість фруктів, які багато хто звик купувати влітку в великій кількості, просто зашкалює. Жителі Дніпра обурюються з цього приводу, адже дохід під час карантину практично не зростає.

Про те, чому ціни на фрукти в Дніпрі вище звичних і чи стануть нижче в цьому році – розповість OBOZREVATEL.

Вартість фруктів в Дніпрі: що найдорожче

Поточне літо дивує ціновою політикою. У соціальних мережах вже багато раз виникали обговорення з приводу вартості фруктів. Багато хто дивується: чому деякі фрукти, які виросли на українській землі, дорожчі іноземного імпорту.

На сьогодні, середня вартість фруктів в супермаркетах і на ринках Дніпра коливається в таких межах:

Кавун – 10-25 грн/кг. Середній розмір – від 4 кг;

Малина – 95 грн/кг;

Полуниця – 50-60 грн/кг;

Вишня – від 45 грн/кг;

Смородина – 74 грн/кг;

Порічка (червона смородина) – 70 грн/кг;

Яблука – 35 грн/кг. Великий сорт – 50 грн/кг;

Інжир – 64 грн/кг;

Лохина – 189 грн/кг;

Персик – 33-37 грн/кг (залежить від країни);

Диня – 29 грн/кг. Середня диня – 3 кг;

Нектарин – 42 грн/кг;

Абрикос – 53 грн/кг;

Авокадо – 90 грн/кг;

Виноград – 54-57 грн / кг;

Груша – 115 грн / кг;

Слива – 120 грн/кг;

Ківі – 145 грн/кг;

Апельсин – 50 грн/кг.

Карантин вніс свої корективи

Яблука стали трохи дешевше, але все залежить від сорту

Цей сорт кавуна можна назвати дешевим

Ціни українських та імпортних фруктів майже не відрізняються

Ціни на фрукти в Дніпрі: чому так дорого

Як розповів економічний експерт з Дніпра Михайло Крапивко, вартість фруктів стала вище через карантин:

"З'явилося багато ризику і додаткового контролю. Звичайно ж, крім цього, у підприємців виникли додаткові витрати, і це стосується не тільки Дніпра: ситуація набрала обертів у всьому світі".

Городяни не були готові до таких цін

Середня диня обійдеться в 90 гривень

В цьому році консервація фруктів доступна далеко не всім

Ціна на малину

Багато людей в шоці від цін

Михайло Крапивко акцентує: заробіток багатьох підприємців носить сезонний характер, і в часи нестабільності ризики збільшуються.

"Деякі заробляють на фруктах за сезон, а пізніше знову чекають урожай і літо. У багатьох немає іншого виходу: витрати стають вище, тому і ціни стрибають вгору".

Ягоди нині дорогі

"Так як ситуація з карантином відбувається в усьому світі, грати роль може також відсутність конкуренції. Кожна з сфер може підняти ціни і люди будуть користуватися послугами або купувати необхідне, так як альтернативи особливо немає".

За словами економічного експерта Михайла Крапивко, важливу роль відіграє нещодавно прийнята земельна реформа:

"Для аграріїв обговорюються нові умови і податки, ввести їх можуть в будь-який момент, і люди банально не розраховували до недавнього часу на додаткові витрати. Крім того, при сьогоднішніх реаліях багато хто може залишитися без доходу. Щоб утриматися на плаву і забезпечити своїй справі фінансову подушку – багато аграріїв підвищують вартість продукції, особливо в розпал сезону".

Експерт зазначає: в поточному році не варто розраховувати на зниження цін.

"2020 рік чимало важкий у всіх сенсах. Поки немає обнадійливих прогнозів. Ціни в найближчі час знижуватися не будуть, особливо на сезонні продукти харчування, такі як овочі та фрукти".

У поточному році не варто розраховувати на зниження цін

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чим небезпечна стихійна торгівля в Дніпрі. На вулицях міста не варто купувати рибні, м'ясні та молочні продукти, які вимагають особливих умов зберігання.