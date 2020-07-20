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Ціни на фрукти в Дніпрі вражають: чому так дорого

Яна Коваль
Дніпро в деталях
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Ціни на фрукти в Дніпрі вражають: чому так дорого

У Дніпрі знову подорожчали фрукти.

Сьогодні вартість фруктів, які багато хто звик купувати влітку в великій кількості, просто зашкалює. Жителі Дніпра обурюються з цього приводу, адже дохід під час карантину практично не зростає.

Про те, чому ціни на фрукти в Дніпрі вище звичних і чи стануть нижче в цьому році – розповість OBOZREVATEL.

Вартість фруктів в Дніпрі: що найдорожче

Поточне літо дивує ціновою політикою. У соціальних мережах вже багато раз виникали обговорення з приводу вартості фруктів. Багато хто дивується: чому деякі фрукти, які виросли на українській землі, дорожчі іноземного імпорту.

На сьогодні, середня вартість фруктів в супермаркетах і на ринках Дніпра коливається в таких межах:

Кавун – 10-25 грн/кг. Середній розмір – від 4 кг;

Малина – 95 грн/кг;

Полуниця – 50-60 грн/кг;

Вишня – від 45 грн/кг;

Смородина – 74 грн/кг;

Порічка (червона смородина) – 70 грн/кг;

Яблука – 35 грн/кг. Великий сорт – 50 грн/кг;

Інжир – 64 грн/кг;

Лохина – 189 грн/кг;

Персик – 33-37 грн/кг (залежить від країни);

Диня – 29 грн/кг. Середня диня – 3 кг;

Нектарин – 42 грн/кг;

Абрикос – 53 грн/кг;

Авокадо – 90 грн/кг;

Виноград – 54-57 грн / кг;

Груша – 115 грн / кг;

Слива – 120 грн/кг;

Ківі – 145 грн/кг;

Апельсин – 50 грн/кг.

Карантин вніс свої корективи

Карантин вніс свої корективи

Яблука стали трохи дешевше, але все залежить від сорту

Яблука стали трохи дешевше, але все залежить від сорту

Цей сорт кавуна можна назвати дешевим

Цей сорт кавуна можна назвати дешевим

Ціни українських та імпортних фруктів майже не відрізняються

Ціни українських та імпортних фруктів майже не відрізняються

Ціни на фрукти в Дніпрі: чому так дорого

Як розповів економічний експерт з Дніпра Михайло Крапивко, вартість фруктів стала вище через карантин:

"З'явилося багато ризику і додаткового контролю. Звичайно ж, крім цього, у підприємців виникли додаткові витрати, і це стосується не тільки Дніпра: ситуація набрала обертів у всьому світі".

Городяни не були готові до таких цін

Городяни не були готові до таких цін

Середня диня обійдеться в 90 гривень

Середня диня обійдеться в 90 гривень

В цьому році консервація фруктів доступна далеко не всім

В цьому році консервація фруктів доступна далеко не всім

Ціна на малину

Ціна на малину

Багато людей в шоці від цін

Багато людей в шоці від цін

Михайло Крапивко акцентує: заробіток багатьох підприємців носить сезонний характер, і в часи нестабільності ризики збільшуються.

"Деякі заробляють на фруктах за сезон, а пізніше знову чекають урожай і літо. У багатьох немає іншого виходу: витрати стають вище, тому і ціни стрибають вгору".

Ягоди нині дорогі

Ягоди нині дорогі

"Так як ситуація з карантином відбувається в усьому світі, грати роль може також відсутність конкуренції. Кожна з сфер може підняти ціни і люди будуть користуватися послугами або купувати необхідне, так як альтернативи особливо немає".

За словами економічного експерта Михайла Крапивко, важливу роль відіграє нещодавно прийнята земельна реформа:

"Для аграріїв обговорюються нові умови і податки, ввести їх можуть в будь-який момент, і люди банально не розраховували до недавнього часу на додаткові витрати. Крім того, при сьогоднішніх реаліях багато хто може залишитися без доходу. Щоб утриматися на плаву і забезпечити своїй справі фінансову подушку – багато аграріїв підвищують вартість продукції, особливо в розпал сезону".

Експерт зазначає: в поточному році не варто розраховувати на зниження цін.

"2020 рік чимало важкий у всіх сенсах. Поки немає обнадійливих прогнозів. Ціни в найближчі час знижуватися не будуть, особливо на сезонні продукти харчування, такі як овочі та фрукти".

У поточному році не варто розраховувати на зниження цін

У поточному році не варто розраховувати на зниження цін

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чим небезпечна стихійна торгівля в Дніпрі. На вулицях міста не варто купувати рибні, м'ясні та молочні продукти, які вимагають особливих умов зберігання.

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