Ціни на фрукти в Дніпрі вражають: чому так дорого
У Дніпрі знову подорожчали фрукти.
Сьогодні вартість фруктів, які багато хто звик купувати влітку в великій кількості, просто зашкалює. Жителі Дніпра обурюються з цього приводу, адже дохід під час карантину практично не зростає.
Про те, чому ціни на фрукти в Дніпрі вище звичних і чи стануть нижче в цьому році – розповість OBOZREVATEL.
Вартість фруктів в Дніпрі: що найдорожче
Поточне літо дивує ціновою політикою. У соціальних мережах вже багато раз виникали обговорення з приводу вартості фруктів. Багато хто дивується: чому деякі фрукти, які виросли на українській землі, дорожчі іноземного імпорту.
На сьогодні, середня вартість фруктів в супермаркетах і на ринках Дніпра коливається в таких межах:
Кавун – 10-25 грн/кг. Середній розмір – від 4 кг;
Малина – 95 грн/кг;
Полуниця – 50-60 грн/кг;
Вишня – від 45 грн/кг;
Смородина – 74 грн/кг;
Порічка (червона смородина) – 70 грн/кг;
Яблука – 35 грн/кг. Великий сорт – 50 грн/кг;
Інжир – 64 грн/кг;
Лохина – 189 грн/кг;
Персик – 33-37 грн/кг (залежить від країни);
Диня – 29 грн/кг. Середня диня – 3 кг;
Нектарин – 42 грн/кг;
Абрикос – 53 грн/кг;
Авокадо – 90 грн/кг;
Виноград – 54-57 грн / кг;
Груша – 115 грн / кг;
Слива – 120 грн/кг;
Ківі – 145 грн/кг;
Апельсин – 50 грн/кг.
Карантин вніс свої корективи
Яблука стали трохи дешевше, але все залежить від сорту
Цей сорт кавуна можна назвати дешевим
Ціни українських та імпортних фруктів майже не відрізняються
Ціни на фрукти в Дніпрі: чому так дорого
Як розповів економічний експерт з Дніпра Михайло Крапивко, вартість фруктів стала вище через карантин:
"З'явилося багато ризику і додаткового контролю. Звичайно ж, крім цього, у підприємців виникли додаткові витрати, і це стосується не тільки Дніпра: ситуація набрала обертів у всьому світі".
Городяни не були готові до таких цін
Середня диня обійдеться в 90 гривень
В цьому році консервація фруктів доступна далеко не всім
Ціна на малину
Багато людей в шоці від цін
Михайло Крапивко акцентує: заробіток багатьох підприємців носить сезонний характер, і в часи нестабільності ризики збільшуються.
"Деякі заробляють на фруктах за сезон, а пізніше знову чекають урожай і літо. У багатьох немає іншого виходу: витрати стають вище, тому і ціни стрибають вгору".
Ягоди нині дорогі
"Так як ситуація з карантином відбувається в усьому світі, грати роль може також відсутність конкуренції. Кожна з сфер може підняти ціни і люди будуть користуватися послугами або купувати необхідне, так як альтернативи особливо немає".
За словами економічного експерта Михайла Крапивко, важливу роль відіграє нещодавно прийнята земельна реформа:
"Для аграріїв обговорюються нові умови і податки, ввести їх можуть в будь-який момент, і люди банально не розраховували до недавнього часу на додаткові витрати. Крім того, при сьогоднішніх реаліях багато хто може залишитися без доходу. Щоб утриматися на плаву і забезпечити своїй справі фінансову подушку – багато аграріїв підвищують вартість продукції, особливо в розпал сезону".
Експерт зазначає: в поточному році не варто розраховувати на зниження цін.
"2020 рік чимало важкий у всіх сенсах. Поки немає обнадійливих прогнозів. Ціни в найближчі час знижуватися не будуть, особливо на сезонні продукти харчування, такі як овочі та фрукти".
У поточному році не варто розраховувати на зниження цін
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чим небезпечна стихійна торгівля в Дніпрі. На вулицях міста не варто купувати рибні, м'ясні та молочні продукти, які вимагають особливих умов зберігання.