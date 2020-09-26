У Дніпрі пройшла прем'єра фільму 'Тарас. Повернення' з Олегом Волощенко

У п'ятницю, 25 вересня, в Дніпрі відбулася урочиста прем'єра українського фільму "Тарас. Повернення". Захід пройшов в кінотеатрі "Кіно Тема" в ТРЦ "Neo Plaza".

Як проходила кінопрем'єра – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Фільм про відомого поета

Сюжет фільму "Тарас. Повернення" побудований на історії переслідування українського поета Тараса Григоровича Шевченка агентами царської таємної поліції.

Коли він був засланий на військову службу в російській царській армії, він одержує звістку від друзів про помилування його царем Олександром II. Однак, військове керівництво Новопетрівського форту не поспішає повідомляти про це Тарасу, і не видає наказ про його звільнення. Більш того, до форту з таємною місією прибуває агент з Петербурга, роль якого зіграв актор Олег Волощенко.

Прем'єру відвідали талановиті актори Олег Волощенко, Анна Топчій і Юрій Шульган

Фільм "Тарас. Повернення" зняв український режисер Олександр Денисенко. У Дніпрі стрічку представили виконавиця головної жіночої ролі Анна Топчій і видатні актори Олег Волощенко та Юрій Шульган.

Олег Волощенко є українським актором театру і кіно, актором FILM.UA Group і Кам'янського академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки.

З 2015 року Олег Волощенко є заслуженим артистом України. Він відомий кіноролями в фільмах "Сторожова застава", "Викрадена принцеса", "Позивний Бандерас", "Захар Беркут" і "Тарас. Повернення".

Анна Топчій є лауреатом Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Івана Франка, а також кращою актрисою Міжнародного кінофестивалю BRUKIVKA.

Юрій Шульган – український актор театру і кіно. Він зіграв одну з головних ролей у фільмі "Тарас. Повернення". У 2019 отримав нагороду в номінації Кращий актор Міжнародного кінофестивалю BRUKIVKA.

Перед початком показу кінострічки актори із задоволенням фотографувалися з гостями, отримували слова захоплення, а також роздавали автографи.

Потім усі вирушили в зал для перегляду фільму. Презентація вдалася, так як після показу гості засипали акторів бурхливими оплесками і словами подяки.

Після презентації фільму гості спілкувалися з талановитими акторами, задавали цікаві питання і обговорювали фільм.

Актор Олег Волощенко розповів, що зйомки фільму проходили на 38 локаціях в Казахстані – саме там, де був Тарас Шевченко:

"Перебуваючи там ти розумієш, що відчуває людина на засланні. Відсутність цивілізації, пекельне сонце, земля, на якій нічого не росте... Коли повертаєшся в Україну ти розумієш, які ми багаті. Потрібно цінувати те, що нам подарував Бог", – говорить Волощенко .

Актриса Анна Топчій дуже пишається тим, що знялася в цьому чудовому фільмі. За її словами, тепер вона ще більше захотіла вивчити біографію Тараса Шевченка:

"Для мене честь зіграти таку роль в цьому фільмі. Ще й з Олександром Денисенко, який в плеяді режисерів. Він дуже розумна людина. Підготовка до цієї роботи триває і далі. Вона не зупиняється, тому що я закохалася в Тараса Шевченка після цього фільму. Я його вивчаю, читаю його поезію, щоденники, листи, біографію. Це вже невід'ємна людина в моєму житті, яка формує світогляд", – розповіла Топчій.

Для актора Юрія Шульгана головна роль в цьому фільмі спочатку давалася важко, але переборовши себе він відмінно зіграв:

"Ви знаєте, були труднощі. Я не розумів, що потрібно робити. Це непрості ситуації і непрості ролі. Але я тримався. Тримав спину, поставу, ми дуже багато чому вчилися. А потім в якийсь момент Ганна Топчій мені сказала: "Будь самим собою". І на зйомках була така атмосфера, після якої в мені щось переключилася. З того моменту я почав грати самого себе. Багато в чому потрібно було розбиратися, адже зараз і тоді – це зовсім різні часи. Але ми вчилися і намагалися", – підкреслив Шульган.

В кінці прем'єри деякі гості отримали призи за найкращі запитання акторам. Один з подарунків Олег Волощенко особисто вручив хлопчикові, який здивував своїм питанням не тільки актора, але і весь зал:

"Чому імені та прізвища Олега Волощенко немає на постерах фільму?", – запитав маленький хлопчик. На що Волощенко з посмішкою відповів: "Якщо буде друга частина "Фонферд. Воскресіння", то я буду там на плакаті. А зараз у нас "Тарас. Повернення". Дякую тобі, друже", – сказав актор.

Актори подякували всім присутнім за те, що вони відвідали показ кінострічки "Тарас. Повернення". Дніпро став третім містом, яке побачило прем'єру цього фільму:

"Це було дуже класно. Чесно, для Дніпра це взагалі "The best! "Дякую!", – поділився емоціями актор Олег Волощенко.

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