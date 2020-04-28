Травневі в Дніпрі: ТОП ідей, як відзначити вдома

Через карантин в Дніпрі введено багато обмежень, які не дають можливості традиційно відзначити травневі свята.

Про те, як відзначити весняні торжества в домашній обстановці – розповість OBOZREVATEL.

Як відзначити травневі свята вдома в Дніпрі fazer

Незважаючи на те, що в Дніпрі весна – не варто порушувати карантинні заходи, піддаючи своє життя небезпеці. Треба трохи почекати, адже вже 11 травня, якраз після свят, Україна почне поетапно виходити з карантину, і всі обов'язково встигнуть провести час на природі.

За даними медичного директора Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надії Сальник, за минулі вихідні в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 128 осіб. Станом на 28 квітня в місті офіційно зафіксовано 86 випадків захворювання коронавірусом, 12 з цих людей одужали. 9 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Крім цього, в місті продовжують працювати мобільні бригади, які обстежують людей вдома.

"З 3 квітня мобільні бригади вже здійснили 324 виїзди та обстежили 836 осіб, в 57 з них – позитивні результати. Тому медики продовжують працювати. Для всіх нагадуємо про карантинні заходи і жорстку гігієну. Від дотримання правил насамперед залежить ваше здоров'я і безпека. Тому мийте руки, обробляйте їх антисептиком, не торкайтеся до обличчя, залишайтеся вдома і робіть вологе прибирання. Якщо вийшли на вулицю – тримайте дистанцію, не створюйте скупчення людей. Бережіть себе і своїх близьких ", – розповіла Надія Сальник.

Безперечно, травень багатий на святкові вихідні. У цьому році таких днів – 12. Неробочими в новому місяці будуть такі числа: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 і 30-31 травня. Також в наступному місяці – 5 субот і 5 неділь. Решта 19 днів – робочі.

У травні очікуються такі свята:

1 травня – День праці. Він випав на п'ятницю, тож відпочиваємо три дні поспіль – 1, 2 і 3 травня.

9 травня – День перемоги над нацизмом. День випадає на суботу, і з цієї причини дніпряни будуть відпочивати цілих три дні – 9, 10 і 11 травня. А роботу 8 травня скорочена на одну годину в честь свята.

Щоб отримати задоволення від травневих вихідних – досить небагато "переграти" відпочинок, відмовившись від виїздів на природу. Удома можна відзначити, як саме – розповімо нижче.

Приготуйте шашлик будинку

Щоб насолодитися улюбленою травнево стравою – досить приготувати м'ясо в духовці. Звичайно ж, шашлик не з димком, але смаком не поступиться.

Для того, щоб приготувати шашлик в духовці, будуть потрібні такі інгредієнти:

Свинина – 1 кг на 4 особи;

Цибуля – 3 шт;

Оцет – 3 столових ложки;

Чорний мелений перець – 0,5 чайних ложок;

Лимонний сік – 3 чайні ложки;

Вода – 3 столові ложки;

Цукор – 1 столова ложка;

Спеції сухі – 2 столових ложки.

Спосіб приготування домашнього шашлику:

М'ясо нарізати на шматки, вмішати в нього перець, спеції, лимонний сік, оцет столовий (1 ст.л). Перемішати і дати промаринуватися в холодильнику 4-6 годин.

Підготуйте м'ясо 1000.menu

Нарізати кільцями цибулю. Влити оцет (2 ст.л), додати воду, цукор. Дати промаринуватися 1 годину. Зав'язати з одного боку рукав для запікання, викласти всередину мариновану цибулю. Поверх цибулі викласти м'ясо. Зав'язати інший кінець рукава, зробити в ньому 3 проколи зверху. І запікати в прогрітій до 250 С духовці 50 хвилин.

Викладіть м'ясо і цибулю в рукав для випікання 1000.menu

Через 50 хвилин рукав розрізати, полити м'ясо соком, що виділився і запекти ще 30 хвилин. Шашлик в духовці готовий.

Насолоджуйтесь ніжним домашнім шашликом 1000.menu

Накрийте щедрий весняний стіл і запросіть близьких

Не варто думати над питанням про те, як накрити стіл на травневі вдома – страви не повинні відрізнятися від тих, які подаються на пікніку. Важливо пам'ятати про те, що весна щедра на зелень і овочі, тому робіть акцент на корисні продути. Для того, щоб максимально відчути травневі свята в домашній обстановці, досить мати на столі:

Домашній шашлик;

Лаваш;

Печену картоплю в фользі;

Соус до м'яса (можна приготувати самостійно або придбати в магазині;

Різноманітні овочі: огірки, помідори, редис, солодкий перець;

Зелень: салат, петрушка, кріп, зелена цибуля, щавель;

М'ясне та сирне плато;

Канапе – з їх різноманітністю можна ознайомитися в інтернеті. Наприклад, можна подати канапе з твердим сиром, шинкою і оливками.

Організуйте ігри та перегляд комедії

Дорослих можна розважити іграми так само, як і дітей. Тим більше, коли мова йде про компанії близьких друзів. Пропонуємо звернути увагу на кілька веселих ігор, які точно будуть до душі.

Поїзд. Компанія розсідається, утворюючи коло, ну або хоча б просто замкнутий ланцюг. Береться предмет, який зручно тримати і передавати. Далі предмет передається з рук в руки по колу, а вся компанія при цьому хором говорить такі слова: "Чух-чух-чух, стукають колеса, поїзд мчить мене вперед. Хто зійде на зупинці, той нам станцює і заспіває". Людина, у якого на останньому слові виявився в руках той самий предмет, повинна заспівати або станцювати – підійде будь-який номер самодіяльності.

Зірви шапку. Змагатися можуть двоє гравців, а можуть і дві команди. Чертится коло. До кола входять гравці, у кожного з них ліва рука прив'язана до тулуба, а на голові – шапка. Завдання просте і непросте – зняти шапку у супротивника і не дозволити зняти свою. За кожну зняту шапку команда отримує очко.

Хто швидше? Гравці діляться на дві команди. Ведучий дає два порожніх коробка без внутрішнього паперового ящика. Завдання: швидко передати коробок партнерам по команді ... носом. Якщо коробок впав, його піднімають, надягають на ніс, і змагання триває. Начебто все просто, а без спритності не обійтися.

Крім того, можна пограти в настільні ігри depositphotos.com

Крім того, завершити травневий вечір можна переглядом доброї комедії. Пропонуємо такі фільми:

Пробач за кохання;

Малавіта;

Пристебніть ремені;

Мій Аттіла Марсель;

Пластик;

Моя велика іспанська сім'я;

Екскурсовод;

Цей незграбний момент;

Королі літа;

Інша Боварі.

Хороший фільм - прекрасне завершення вечора infoorel

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