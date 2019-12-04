ТОП яскравих і незвичайних подарунків в Дніпрі на Новий рік

Новий рік - час виконання бажань і чудес. Вже зараз жителі Дніпра готуються до свята і шукають відповідь на головне питання - що подарувати рідним і близьким у святкову ніч?

OBOZREVATEL допоможе визначитися з ідеєю, як здивувати дорогу людину в свято.

Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї stilvkusa.com.ua

Навчальний політ на літаку

Кращий подарунок для любителів екстриму! Гість зустрінеться з пілотом на території аеродрому "Майське". Перед польотом інструктор розповість про техніку безпеки в небі і видасть навушники з системою радіомовлення, після чого запропонує зайняти місце на борту. Пілот на свій розсуд може передати пасажиру управління. Після приземлення власник подарунка отримає сертифікат про вчинення ознайомчого польоту.

Скільки це коштує 2000 гривень (політ триває 15 хвилин).

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bodo.ua

Стрибок з парашутом

Новий рік - нові емоції! Спершу новачок пройде навчання - воно займе близько семи годин і закінчиться заліками по теорії і практиці. Потім учень отримає необхідне спорядження і підніметься в небо, де зможе зробити самостійний стрибок. Вільне падіння триватиме 2-3 секунди, а під куполом парашута належить парити близько 5 хвилин.

Скільки це коштує 2700 гривень.

bodo.ua

Тур по замках Волині на двох

Ідеальний варіант для любителів подорожувати. Тур короткий, а це значить, що сюрприз не застане зненацька, адже виїхати в міні-тур можна на вихідні. Ви підете на дводенну екскурсію по головних визначних пам'яток Волинської області. Спочатку чекає прогулянка по Острогу. Після обіду учасники вирушать в Клевань, де знаходиться знаменитий пам'ятник природи - Тунель кохання. Увечері група прибуде до Луцька і заселитися в готель. Вранці гостей чекає сніданок у форматі шведського столу і екскурсія до замку. Потім - переїзд в Дубно і прогулянка по стародавньої фортеці. Увечері група повернеться додому.

Скільки це коштує: 4600 грн за двох (2 дні і 1 ніч).

Новини Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у Дніпрі

bodo.ua

Дегустація вина та сиру для справжнього гурмана

Такий подарунок точно приємно вразить. Щасливий володар подарунка спробує різні сорти вина і сиру в ресторані. Сомельє розповість про способи вирощування винограду, технології виробництва сиру і поділиться секретами гастрономічних поєднань. Після цього відвідувачам подадуть 5 сортів вина і 5 видів сиру. Вони навчаться правильно оцінювати колір, аромат і консистенцію напою, а також зрозуміють, як молочний продукт підкреслює його смак.

Скільки це коштує: 750 грн за двох (90 хвилин дегустації).

bodo.ua

Шкарпетки-консерви

Перейдемо від вражень до найпопулярніших в світі подарунків на новорічні свята. З недавніх пір шкарпетки-консерви набирають величезну популярність. Такі презенти можна подарувати близьким друзям, колегам або членам сім'ї.

Скільки це коштує: 150 гривень.

mirpodarka.com.ua

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Тапочки-кігурумі

Питання тепла і комфорту взимку як ніколи актуальний. Спеціально для любителів затишку сайти і магазини пропонують оригінальний новорічний презент - тапочки-кігурумі, підошва яких створена зі спеціального нековзкого матеріалу.

Скільки це коштує: 350 гривень.

mirpodarka.com.ua

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Затишний светр з оленями або різдвяним орнаментом

Один з найпопулярніших подарунків на Новий рік – теплий і яскравий светр з оленями. Продавці пропонують як окремі одиниці, так і комплекти для пари або сім'ї.

Скільки це коштує: один светр – 650 гривень, сімейний комплект для 4 осіб - від 2700 грн.

theman.ua

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theman.ua

п'яні склянки

Ще один новомодний тренд - п'яні склянки для вечірки. Незвичайна форма привертає до себе увагу і точно обрадує на новий рік ваших друзів або колег.

Скільки це коштує: 550 гривень за 6 шт.

mirpodarka.com.ua

mirpodarka.com.ua

Led світильник "Космічний корабель"

Світильники з героями популярних фільмів StarWars і StarTrek стануть прекрасним подарунком чоловікові киноману на стіл в офіс, підлітку геймеру, дитині або коханому хлопцеві в будинок на Новий рік.

Скільки це коштує: 560 гривень.

mirpodarka.com.ua

mirpodarka.com.ua

Плед з рукавами "Merry Christmas"

Ідеальний подарунок для любителів душевних фільмів і затишних вечорів. Такий подарунок буде оцінений по достоїнству і буде довго радувати свого обладателя.Матеріал - мікрофібра.

mirpodarka.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки українці заплатять за живі та штучні прикраси на Новий рік-2020.

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