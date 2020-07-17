ТОП вакансій для людей з інвалідністю в Дніпрі. 24 Канал

Знайти роботу в Дніпрі людям з інвалідністю не так вже й легко. Все ж вакансії є, але працівникам обов'язково повинні надати всі зручності та умови.

Які вакансії в Дніпрі пропонують людям з інвалідністю, і чи мають право їм відмовити в прийомі на роботу – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Сторож/охоронець

У Дніпрі людям з інвалідністю пропонують безліч вакансій охоронця або сторожа. У цій роботі нічого складного немає – необхідно патрулювати і охороняти певну територію, підтримувати правопорядок і не допускати конфліктні ситуації.

Крім того, на деяких підприємствах слід забезпечувати контрольно-пропускний режим.

Найчастіше така робота позмінна. Середня заробітна плата охоронця/сторожа в Дніпрі становить від 3500 до 8 тисяч гривень на місяць. Все залежить від вартості виходу за одну зміну – в середньому близько 500 гривень.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Менеджер по роботі з клієнтами/з продажу

У Дніпрі для роботи менеджером необхідно вміти презентувати послуги компанії і залучати нових клієнтів. Крім того, потрібно грамотно і легко спілкуватися з людьми, бути відповідальною, пунктуальною, комунікабельною і наполегливою людиною.

Працювати потрібно в комфортному офісі з великим колективом. Середня заробітна плата менеджера в Дніпрі – від 10 тисяч гривень і вище. Все залежить від вибору компанії, ставки і преміальних.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Оператор call-центру

Для роботи оператором call-центру необхідно грамотно спілкуватися з людьми і володіти ПК на рівні впевненого користувача. Вам потрібно буде виконувати вхідні або вихідні дзвінки, пропонувати певні послуги компанії і намагатися заманити клієнтів.

Працювати потрібно в комфортному офісі і по телефону. Середня заробітна плата оператора call-центру в Дніпрі – від 5 тисяч до 20 тисяч гривень. Все залежить від ставки і виробітку.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Підсобний робітник

Жителі Дніпра з інвалідністю також можуть знайти вакансії підсобного робітника. Така робота буває з різними обов'язками. Найчастіше доводиться збирати або розбирати обладнання, очищати територію від сміття, прибирати листя і т.д.

Середня заробітна плата в Дніпрі різноробочого становить близько 10 тисяч гривень.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Швачка

У Дніпрі для жінок з інвалідністю відкрито безліч вакансій для роботи швачкою. Для цього необхідно якісно виконувати замовлення з ремонту та пошиття одягу, бути акуратною та пунктуальною людиною.

Відзначимо, для співробітників повинні надати просторе приміщення з окремим робочим місцем.

Заробітна плата швачки в Дніпрі залежить від виробітку. Гроші можна отримувати щодня за зміну або ж щотижня. За місяць такої роботи в середньому можна отримати від 3500 до 10 тисяч гривень.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Прибиральник

Також в Дніпрі людям з інвалідністю пропонують заробити прибиральником. Для цього необхідно щодня прибирати територію будинку або іншого будь-якого закладу, не мати шкідливих звичок і бути працьовитим і відповідальним співробітником.

Середня заробітна плата прибиральника в Дніпрі становить близько 3-4 тисяч гривень.

Скріншот

Скріншот

Касир/продавець

У Дніпрі для роботи касиром або продавцем в магазині слід вміти консультувати покупців, працювати з касовим апаратом і товаром в торговому залі. Крім того, необхідно ввічливо спілкуватися з відвідувачами магазину, бути комунікабельним і стежити за товаром.

Середня заробітна плата – від 6 тисяч гривень і вище. Все залежить від ставки та бонусів.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Чи мають право відмовити в прийомі на роботу людям з інвалідністю

За словами дніпровського юриста Андрія Верби, істотних пільг по прийому на роботу осіб з інвалідністю немає:

"Є тільки пільги при оподаткуванні зарплати і гарантії при звільненні", – повідомив юрист кореспонденту OBOZREVATEL.

Обґрунтованою відмовою в прийомі на роботу може бути, якщо:

Немає вільних вакансій;

У претендента немає потрібної освіти чи досвіду, необхідних для виконання певної роботи;

У претендента є прямі обмеження для заняття посади.

Відзначимо, що підприємства, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально економічні гарантії, передбачені законодавством.

Робота для людей з інвалідністю. Фото "csridi.ru"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що щорічно з міського бюджету виділяється матеріальна допомога жителям Дніпра. Але не всім, а тільки тим, хто опинився в складній життєвій ситуації.