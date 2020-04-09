ТОП речей з символікою карантину для жителів Дніпра
У зв'язку з загальнонаціональним карантином з'явилося безліч нових трендів, в тому числі і в світі моди. З символікою карантину і коронавіруса почали випускати захисні маски, футболки, сумки та багато іншого.
OBOZREVATEL зібрав ТОП речей з символікою карантину, які можуть придбати жителі Дніпра.
Маски
На даний момент захисні маски – одні з найпопулярніших покупок. Можна придбати не тільки одноразові, а й багаторазові з вишитими малюнками і написами.
Такі маски коштують набагато дорожче звичайних – від 100 до 130 гривень. Напис на масці можна замовити свій або придбати вже готову.
На даний момент найпопулярнішими залишаються "Карантин – так карантин", "Закрито на карантин" тощо.
Також жителі Дніпра можуть придбати захисні маски з красивими візерунками. Продавці стверджують, що маски багаторазові, їх можна прати і пропарювати праскою.
Вартість такої маски від 40 до 100 гривень. Ціна залежить від форми маски, тканини і візерунка.
Відзначимо, що багаторазові маски шиють не тільки для того, щоб бути в безпеці, але і щоб зберегти сімейний бюджет, так як середня вартість одноразової маски в день обійдеться близько 100 гривень.
Також за допомогою багаторазових гігієнічних масок можна зберегти природу, адже в одноразових масках використовують штучний матеріал, який довго розкладається. Крім цього, багаторазові маски виглядають стильно, яскраво і красиво.
Одяг
Також в період карантину почали продавати футболки з символікою карантину. Речі можна придбати вже з готовим принтом або ж замовити свій.
Вартість "карантинних" футболок – близько 300 гривень.
Крім цього, можна замовити теплі світшоти і толстовки. Ціни на такі речі трохи вищі: світшоти – близько 500 гривень, толстовки – близько 600 гривень.
Також жителі Дніпра можуть замовити власний оригінальний принт на одязі. Вартість залежить від розміру принта, бренду, матеріалу футболки, друку і терміновості замовлення.
Нанести принт можна на будь-яку частину речі, а також можна замовити друк на речах фото, логотипу та напису.
Для замовлення власного принта дніпрянам необхідно вибрати спеціалізуючу компанію, перейти на їх сайт і за допомогою конструктора створити приблизний макет замовлення. Після цього слід відправити заявку і чекати дзвінка менеджера компанії для підтвердження замовлення і уточнення всіх деталей.
Сумки
Жителі Дніпра в період карантину можуть також придбати модні еко-сумки з популярними принтами.
Відзначимо, що на сьогоднішній день еко-сумки стають все більш популярними. Їх роблять з тканини, з зручними ручками і вони дуже місткі. До того ж, завдяки еко-сумкам, Ви зберігаєте чистоту природи.
Вартість еко-сумки з принтом становить від 150 до 220 гривень.
інше
Жителі Дніпра також можуть придбати смачний шоколад з популярною символікою.
Так, продавці пропонують купити шоколад "На випадок карантину", вартість якого становить від 60 гривень.
Крім цього, можна придбати стратегічний запас туалетного паперу і мила. Вартість такої покупки – близько 100 гривень.
Відомі особистості стежать за трендами
Від модних популярних принтів в період карантину не відстають і відомі особистості. Зірки запасаються стильними масками, а також підбирають під них відповідні образи.
Так, міський голова Києва Віталій Кличко за допомогою маски з принтом "Досить шастать" закликає всіх українців залишатися вдома і без зайвої потреби не виходити на вулицю.
До такого флешмобу приєднуються багато жителів України, в тому числі і відомі люди. Крім захисних масок, почали випускати футболки з таким самим написом і зображенням мера Києва.
Відомий телеведучий Володимир Остапчук також стежить за останніми трендами і тому створив свій онлайн-магазин з речами. Там він продає аксесуари з хештегом "Подбухіваю".
Сам телеведучий зазначає, що це не захисна маска, а звичайний гарний аксесуар, який допоможе в цей час виглядати стильно і викликати посмішку.
Відомий політолог Вадим Карасьов нещодавно також вразив нестандартним чином. Так, Карасьов прийшов на одне з ток-шоу в дизайнерській шкіряній масці.
Як стало відомо, дизайнером такої маски є Олена Голець, яка сама і запропонувала політологу цей аксесуар.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що підтримувати себе у формі потрібно завжди, навіть в період карантину. Багато тренерів проводять цілі марафони і заняття онлайн для жителів Дніпра. Стало відомо, як дніпряни займаються в домашніх умовах і що рекомендують тренери.