ТОП речей з символікою карантину для жителів Дніпра

У зв'язку з загальнонаціональним карантином з'явилося безліч нових трендів, в тому числі і в світі моди. З символікою карантину і коронавіруса почали випускати захисні маски, футболки, сумки та багато іншого.

OBOZREVATEL зібрав ТОП речей з символікою карантину, які можуть придбати жителі Дніпра.

Мода під час карантину Harper's Bazaar

Маски

На даний момент захисні маски – одні з найпопулярніших покупок. Можна придбати не тільки одноразові, а й багаторазові з вишитими малюнками і написами.

Такі маски коштують набагато дорожче звичайних – від 100 до 130 гривень. Напис на масці можна замовити свій або придбати вже готову.

На даний момент найпопулярнішими залишаються "Карантин – так карантин", "Закрито на карантин" тощо.

Модні захисні маски

Модні захисні маски

Також жителі Дніпра можуть придбати захисні маски з красивими візерунками. Продавці стверджують, що маски багаторазові, їх можна прати і пропарювати праскою.

Вартість такої маски від 40 до 100 гривень. Ціна залежить від форми маски, тканини і візерунка.

Модні захисні маски

Відзначимо, що багаторазові маски шиють не тільки для того, щоб бути в безпеці, але і щоб зберегти сімейний бюджет, так як середня вартість одноразової маски в день обійдеться близько 100 гривень.

Також за допомогою багаторазових гігієнічних масок можна зберегти природу, адже в одноразових масках використовують штучний матеріал, який довго розкладається. Крім цього, багаторазові маски виглядають стильно, яскраво і красиво.

Модні захисні маски

Одяг

Також в період карантину почали продавати футболки з символікою карантину. Речі можна придбати вже з готовим принтом або ж замовити свій.

Вартість "карантинних" футболок – близько 300 гривень.

Футболки з принтом

Футболки з принтом

Футболки з принтом

Крім цього, можна замовити теплі світшоти і толстовки. Ціни на такі речі трохи вищі: світшоти – близько 500 гривень, толстовки – близько 600 гривень.

Світшоти з принтом

Світшоти з принтом

Також жителі Дніпра можуть замовити власний оригінальний принт на одязі. Вартість залежить від розміру принта, бренду, матеріалу футболки, друку і терміновості замовлення.

Нанести принт можна на будь-яку частину речі, а також можна замовити друк на речах фото, логотипу та напису.

Для замовлення власного принта дніпрянам необхідно вибрати спеціалізуючу компанію, перейти на їх сайт і за допомогою конструктора створити приблизний макет замовлення. Після цього слід відправити заявку і чекати дзвінка менеджера компанії для підтвердження замовлення і уточнення всіх деталей.

Футболки з принтом

Сумки

Жителі Дніпра в період карантину можуть також придбати модні еко-сумки з популярними принтами.

Відзначимо, що на сьогоднішній день еко-сумки стають все більш популярними. Їх роблять з тканини, з зручними ручками і вони дуже місткі. До того ж, завдяки еко-сумкам, Ви зберігаєте чистоту природи.

Вартість еко-сумки з принтом становить від 150 до 220 гривень.

Еко-сумки з принтом

інше

Жителі Дніпра також можуть придбати смачний шоколад з популярною символікою.

Так, продавці пропонують купити шоколад "На випадок карантину", вартість якого становить від 60 гривень.

Шоколад

Крім цього, можна придбати стратегічний запас туалетного паперу і мила. Вартість такої покупки – близько 100 гривень.

Туалетний папір і мило

Відомі особистості стежать за трендами

Від модних популярних принтів в період карантину не відстають і відомі особистості. Зірки запасаються стильними масками, а також підбирають під них відповідні образи.

Так, міський голова Києва Віталій Кличко за допомогою маски з принтом "Досить шастать" закликає всіх українців залишатися вдома і без зайвої потреби не виходити на вулицю.

Скріншот Instagram Віталія Кличка

До такого флешмобу приєднуються багато жителів України, в тому числі і відомі люди. Крім захисних масок, почали випускати футболки з таким самим написом і зображенням мера Києва.

Флешмоб Віталія Кличка Instagram Віталія Кличка

Ахтем Сеітаблаєв Instagram Віталія Кличка

Василь Вірастюк Instagram Віталія Кличка

Данило Яневський Instagram Віталія Кличка

Володимир Кличко Instagram Віталія Кличка

Людмила Ардельян Instagram Віталія Кличка

Відомий телеведучий Володимир Остапчук також стежить за останніми трендами і тому створив свій онлайн-магазин з речами. Там він продає аксесуари з хештегом "Подбухіваю".

Сам телеведучий зазначає, що це не захисна маска, а звичайний гарний аксесуар, який допоможе в цей час виглядати стильно і викликати посмішку.

Володимир Остапчук Instagram Володимира Остапчука

Відомий політолог Вадим Карасьов нещодавно також вразив нестандартним чином. Так, Карасьов прийшов на одне з ток-шоу в дизайнерській шкіряній масці.

Як стало відомо, дизайнером такої маски є Олена Голець, яка сама і запропонувала політологу цей аксесуар.

Вадим Карасьов в масці Кадр NewsOne

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що підтримувати себе у формі потрібно завжди, навіть в період карантину. Багато тренерів проводять цілі марафони і заняття онлайн для жителів Дніпра. Стало відомо, як дніпряни займаються в домашніх умовах і що рекомендують тренери.

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