Одяг, техніка, аксесуари, меблі та багато іншого – все це жителі Дніпра можуть отримати абсолютно безкоштовно. Якість не завжди ідеальна, але якщо добре пошукати, то можна знайти корисні речі.

Які речі в Дніпрі віддають абсолютно безкоштовно – читайте далі в нашому матеріалі.

ТОП речей, які можна отримати безкоштовно в Дніпрі

Одяг

Найчастіше в Дніпрі безкоштовно віддають одяг. Речі б/у, але їх стан досить придатний для носіння.

В основному, жителі Дніпра віддають даром дитячі речі та одяг для вагітних.

Одяг для вагітних

Дитячі речі

Дитячі речі

Дитячі речі

Дитячі речі

Крім цього, безкоштовно одяг можуть отримати і дорослі жителі Дніпра. Іноді можна знайти фірмові речі в хорошому стані.

Одяг

Одяг

Одяг

Меблі

Іноді жителі Дніпра віддають безкоштовно м'які меблі, столи, тумбочки і шафи.

Меблі не в ідеальному стані і давно не нові, але користуватися можливо.

Меблі

Меблі

Меблі

Меблі

Техніка

Також жителі Дніпра можуть віддати задарма робочу і неробочу техніку. Безкоштовно можна отримати робочі мобільні телефони, стаціонарні телефони, а також комп'ютерне приладдя.

Техніка

Техніка

Техніка

Техніка

Крім цього, в Дніпрі безкоштовно віддають аксесуари до комп'ютера та телефону.

Аксесуари до комп'ютера

Аксесуари до комп'ютера

Аксесуари до комп'ютера

Аксесуари до телефону

Взуття

Крім одягу безкоштовно можна отримати взуття. Задарма віддають літні капці, зимові чоботи, кросівки та туфлі.

Стан ношений, але іноді трапляється і нове взуття.

Взуття

Взуття

Взуття

Взуття

Взуття

Кімнатні рослини

Любителям кімнатних рослин абсолютно безкоштовно можуть віддати квіти в горщиках. Найчастіше жителі Дніпра віддають їх задарма в зв'язку з переїздом.

Відзначимо, що стан квітів хороший.

Кімнатні рослини

Кімнатні рослини

Косметика

Також жителі Дніпра безкоштовно віддають косметичні засоби. Це як уходова косметика, так і декоративна.

Косметика

Косметика

Відзначимо, що стан такої продукції також б/у і не факт, що терміни придатності в нормі.

Тому перш ніж брати щось безкоштовно, переконайтеся в якості і стані речей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що дитячий сад – новий етап в житті дитини. Щоб відправити туди малюка, необхідно придбати безліч важливий речей і витратитися на них. Стало відомо, які речі потрібні дитині в дитячий сад, і у скільки вони обійдуться в Дніпрі.

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