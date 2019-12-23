ТОП популярних видів відпочинку в Дніпрі: куди піти і скільки коштує

Боулінг, катання на ковзанах і роликах, басейн, стрибки з парашутом і багато інших розваг можна легко знайти в Дніпрі.
OBOZREVATEL вибрав найпопулярніші види активного відпочинку в Дніпрі і докладно розповість, у скільки обійдуться такі розваги.
Активний вид відпочинку в Дніпрі
Катання на ковзанах
З наближенням зимових свят катання на ковзанах стає все більш популярним видом відпочинку. У Дніпрі існує безліч ковзанок за прийнятну ціну, які подарують море емоцій.
Так, 45 хвилин катання обійдеться всього в 80-90 гривень за дорослий квиток, а за дитячий – 70-80 гривень.
Ковзанка
Відзначимо, що в святкові і вихідні дні вартість такої розваги збільшується до 100-110 гривень.
Ковзанка
Крім цього, напередодні зимових свят в центрі Дніпра працює ковзанка під відкритим небом. До 12:00 вхід вільний, але тільки при наявності своїх ковзанів.
За оренду ковзанів слід доплатити 40 гривень. Після 12:00 і до 18:00 вартість такої розваги становить 65 гривень, після 18:00 - 90 гривень.
Каток в Дніпрі
Дніпро Час
Боулінг
Одним з розважальних і активних видів відпочинку є боулінг. У Дніпрі його вартість залежить від вибору місця і часу проведення.
Середня вартість відпочинку в боулінгу: в будні дні до 15:00 - 200 грн/год, до 18:00 - 250 грн/год, до 23:00 - 300 грн/год.
Відзначимо, що по п'ятницях і у вихідні ціни збільшуються: до 15:00 - 250 грн/год, до 18:00 - 300 грн/год, до 23:00 - 350 грн/год.
Крім цього, потрібно оплатити прокат за взуття - 13-15 гривень.
Боулінг в Дніпрі
Покупон
Катання на роликах
У Дніпрі майданчиків в закритих приміщеннях для катання на роликах не так вже й багато. Але цей вид відпочинку настільки популярний, що відвідувачів на ролердромі завжди багато.
Середня вартість відпочинку на ролердромі в Дніпрі: для дорослих - 30-40 гривень, для дітей - 20-25 гривень. Якщо Вам потрібні ролики на прокат, то за це доведеться доплатити 20-30 гривень.
Роллердром в Дніпрі
Діти в місті
Катання на лижах
Якщо немає снігу, а на лижах все таки хочеться покататися, то в Дніпрі легко можна це здійснити.
В одному з гірськолижних комплексів Дніпра є можливість відвідати лижний схил і покататися на лижах і тюбінгу.
Вартість такої розваги в будні дні - 20 гривень за один підйом, а у вихідні та святкові дні - 25 гривень. Також присутній прокат гірськолижного обладнання, оренда шафок і т. п.
Катання на лижах
Катання на тюбінгу
Стрибок з парашутом
У Дніпрі за стрибок з парашутом доведеться заплатити чималі гроші, але це коштує тих емоцій та адреналіну, які Ви отримаєте.
Середня вартість розваги коливається від 1500 до 2000 гривень. Якщо це Ваш перший стрибок, то з Вами обов'язково поруч буде інструктор.
Стрибок з парашутом
Vgorode.uа
Пейнтбол
Під час гри в пейнтбол Ви не тільки виплеснете все емоції, а й отримаєте хороший заряд енергії. Час гри становить 1,5-2 години.
У Дніпрі вартість такої розваги залежить від вибору пакета: "Економ", "Стандарт" або "Максимум".
Так, з понеділка по четвер вартість пейнтболу становить 320, 420 і 620 гривень. А в п'ятницю, вихідні та святкові дні - 350, 450 і 650 гривень.
Пейнтбол
Подібна гра існує і для дітей - кідбол. Вартість такої розваги в Дніпрі також залежить від вибору пакета.
Кідбол
Басейн
Плавання - дуже корисно для здоров'я. Тому басейн є одним з найпопулярніших місць відпочинку.
Майже в кожному спортивному комплексі Дніпра є басейн і ціни на відвідування різні. Середня вартість відпочинку: одноразове відвідання - від 80 до 200 гривень, абонемент на місяць - 500-800 гривень (8 занять), а ціна на річний абонемент коливається від 6500 гривень.
Відзначимо, що для відвідування басейну необхідно мати довідку від терапевта і дерматолога, а також шапочку і тапочки.
басейн
Sports.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, названі ціни на ялинки в Дніпрі.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram