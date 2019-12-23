ТОП популярних видів відпочинку в Дніпрі: куди піти і скільки коштує

Боулінг, катання на ковзанах і роликах, басейн, стрибки з парашутом і багато інших розваг можна легко знайти в Дніпрі.

OBOZREVATEL вибрав найпопулярніші види активного відпочинку в Дніпрі і докладно розповість, у скільки обійдуться такі розваги.

Активний вид відпочинку в Дніпрі

Катання на ковзанах

З наближенням зимових свят катання на ковзанах стає все більш популярним видом відпочинку. У Дніпрі існує безліч ковзанок за прийнятну ціну, які подарують море емоцій.

Так, 45 хвилин катання обійдеться всього в 80-90 гривень за дорослий квиток, а за дитячий – 70-80 гривень.

Ковзанка

Відзначимо, що в святкові і вихідні дні вартість такої розваги збільшується до 100-110 гривень.

Ковзанка

Крім цього, напередодні зимових свят в центрі Дніпра працює ковзанка під відкритим небом. До 12:00 вхід вільний, але тільки при наявності своїх ковзанів.

За оренду ковзанів слід доплатити 40 гривень. Після 12:00 і до 18:00 вартість такої розваги становить 65 гривень, після 18:00 - 90 гривень.

Каток в Дніпрі Дніпро Час

Боулінг

Одним з розважальних і активних видів відпочинку є боулінг. У Дніпрі його вартість залежить від вибору місця і часу проведення.

Середня вартість відпочинку в боулінгу: в будні дні до 15:00 - 200 грн/год, до 18:00 - 250 грн/год, до 23:00 - 300 грн/год.

Відзначимо, що по п'ятницях і у вихідні ціни збільшуються: до 15:00 - 250 грн/год, до 18:00 - 300 грн/год, до 23:00 - 350 грн/год.

Крім цього, потрібно оплатити прокат за взуття - 13-15 гривень.

Боулінг в Дніпрі Покупон

Катання на роликах

У Дніпрі майданчиків в закритих приміщеннях для катання на роликах не так вже й багато. Але цей вид відпочинку настільки популярний, що відвідувачів на ролердромі завжди багато.

Середня вартість відпочинку на ролердромі в Дніпрі: для дорослих - 30-40 гривень, для дітей - 20-25 гривень. Якщо Вам потрібні ролики на прокат, то за це доведеться доплатити 20-30 гривень.

Роллердром в Дніпрі Діти в місті

Катання на лижах

Якщо немає снігу, а на лижах все таки хочеться покататися, то в Дніпрі легко можна це здійснити.

В одному з гірськолижних комплексів Дніпра є можливість відвідати лижний схил і покататися на лижах і тюбінгу.

Вартість такої розваги в будні дні - 20 гривень за один підйом, а у вихідні та святкові дні - 25 гривень. Також присутній прокат гірськолижного обладнання, оренда шафок і т. п.

Катання на лижах

Катання на тюбінгу

Стрибок з парашутом

У Дніпрі за стрибок з парашутом доведеться заплатити чималі гроші, але це коштує тих емоцій та адреналіну, які Ви отримаєте.

Середня вартість розваги коливається від 1500 до 2000 гривень. Якщо це Ваш перший стрибок, то з Вами обов'язково поруч буде інструктор.

Стрибок з парашутом Vgorode.uа

Пейнтбол

Під час гри в пейнтбол Ви не тільки виплеснете все емоції, а й отримаєте хороший заряд енергії. Час гри становить 1,5-2 години.

У Дніпрі вартість такої розваги залежить від вибору пакета: "Економ", "Стандарт" або "Максимум".

Так, з понеділка по четвер вартість пейнтболу становить 320, 420 і 620 гривень. А в п'ятницю, вихідні та святкові дні - 350, 450 і 650 гривень.

Пейнтбол

Подібна гра існує і для дітей - кідбол. Вартість такої розваги в Дніпрі також залежить від вибору пакета.

Кідбол

Басейн

Плавання - дуже корисно для здоров'я. Тому басейн є одним з найпопулярніших місць відпочинку.

Майже в кожному спортивному комплексі Дніпра є басейн і ціни на відвідування різні. Середня вартість відпочинку: одноразове відвідання - від 80 до 200 гривень, абонемент на місяць - 500-800 гривень (8 занять), а ціна на річний абонемент коливається від 6500 гривень.

Відзначимо, що для відвідування басейну необхідно мати довідку від терапевта і дерматолога, а також шапочку і тапочки.

басейн Sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі ціни на ялинки в Дніпрі.

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