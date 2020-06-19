ТОП популярних санаторіїв Дніпра: стало відомо про їхню роботу

У зв'язку з ослабленням карантину з 10 червня уряд дозволив відновити роботу лікувально-профілактичних закладів для лікування та оздоровлення. Але при цьому масковий режим і вимога соціального дистанціювання зберігаються.

OBOZREVATEL зібрав ТОП популярних санаторіїв Дніпра та області і розповість, в якому режимі вони працюють.

Умови перебування в санаторіях у період ослаблення карантину

Як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я України, для відвідування санаторію необхідно обов'язково попередньо зареєструватися онлайн.

Крім того, в МОЗ рекомендують організувати харчування в номери або дотримуватися норм, які на сьогоднішній день діють для кафе та ресторанів.

Також можна облаштувати літні тераси. Якщо ж харчування надається всередині, то за одним столом повинно бути не більше чотирьох чоловік і відстань між столами – 1,5 метра.

Відпочинок у санаторії Кубанские новости

Комунальне підприємство "Спеціалізований медико-реабілітаційний центр для дітей та підлітків"

Даний медико-реабілітаційний центр – це заклад у Дніпрі з якісною лікувально-реабілітаційною базою пульмонологічного, отоларингологічного, гастроентерологічного профілів, сучасними ефективними методиками лікування та відпочинку дітей з 4-х до 17-річного віку.

Територія центру знаходиться в мальовничій лісопарковій зоні далеко від шосейних доріг і промислових підприємств. Приємні прогулянки на свіжому повітрі будуть корисними і безпечними для Ваших дітей.

Також в медико-реабілітаційному центрі є сучасне обладнання лікувально-процедурних кабінетів і висококваліфіковані фахівці, турботливий медичний персонал і висока культура обслуговування юних пацієнтів.

Адреса: вулиця Тополина, 41.

Як на сьогоднішній день працює КП "Спеціалізований медико-реабілітаційний центр для дітей та підлітків"

Як повідомили OBOZREVATEL в адміністрації установи, на даний момент медико-реабілітаційний центр не працює:

"Ми на карантині. Уряд продовжив карантинний режим до 31 липня і тому якщо тільки прийде лист від обласного управління охорони здоров'я з дозволом на відкриття, то ми обов'язково будемо працювати. Але, я так розумію, в липні ми працювати не будемо.

На даний момент у нас працює тільки адміністрація та охорона", – прокоментували в комунальному підприємстві.

Також в адміністрації установи відзначили, що жителі Дніпра можуть періодично дзвонити і дізнаватися інформацію про роботу.

Санаторій для дітей Кидпассаж

Санаторій "Курорт Орловщина"

У санаторії "Курорт Орловщина" здійснюється відновне лікування хворих після перенесених різних захворювань за індивідуальними програмами реабілітації відповідно до діючих стандартів лікувального процесу і протоколами ранньої медичної реабілітації з використанням немедикаментозних і медикаментозних засобів.

Основними напрямками санаторно-курортного лікування в даному закладі є лікування захворювань травної, ендокринної, серцево-судинної, опорно-рухової систем, патології обміну речовин, нервової системи, кардіології.

Адреса: Новомосковський район, село Орловщина, вулиця Лісова, 32.

Як на сьогоднішній день працює санаторій "Курорт Орловщина"

В адміністрації установи OBOZREVATEL повідомили, що на сьогоднішній день санаторій працює в звичайному режимі:

"Для перебування в санаторії необхідно надати санаторно-курортну карту, висновок гінеколога для жінок, флюорографію за останній рік. Мінімальний курс лікування у закладі – 12-14 днів і вище", – прокоментували в адміністрації санаторію.

Крім того, в адміністрації відзначили, що при собі необхідно мати засоби індивідуального захисту.

Також перед приїздом слід надати довідку про неконтактність по коронавирусній інфекції.

"Заявку подавати потрібно в телефонному режимі. При цьому слід вказати ПІБ, контактний телефон, дату заїзду, кількість днів і категорію номера", – додали в адміністрації санаторію.

Санаторій "Курорт Орловщина" 34.ua

Санаторій "Солоний лиман"

Санаторій "Солоний лиман" розташований в селі Новотроїцьке Новомосковського району Дніпропетровської області, поряд з Солоним лиманом – великим солоним озером.

Основним лікувальним напрямком санаторію є такі захворювання:

хворі із захворюваннями кістково–м'язової системи, а також допомога при реабілітації отриманих травм;

різноманітні захворювання хребта.

Як на сьогоднішній день працює санаторій "Солоний лиман"

В адміністрації санаторію OBOZREVATEL розповіли, що на даний момент установа знаходиться на карантинному режимі:

"Якщо все буде добре, то з 6 липня ми плануємо відкрити санаторій", – прокоментували в адміністрації.

Солоний лиман Вікіпедія

Пансіонат "Лісовий"

Пансіонат "Лісовий" Державного підприємства Конструкторського бюро "Південне" ім. Янгеля розташований в 30 км від Дніпра в закруті річки Самара, яка в'ється в заповідній лісовій зоні.

Заклад розрахований на 250 місць для відпочинку, працює цілодобово, а також чергує медичний персонал.

Мінералізована питна вода з артезіанських свердловин, чисте повітря і лісова тиша складають основу благодатного відпочинку та оздоровлення.

У вартість путівки входить триразове повноцінне харчування з екологічно чистих продуктів українських виробників.

Як на сьогоднішній день працює пансіонат "Лісовий"

Як розповіли OBOZREVATEL в даній установі, пансіонат працює в звичайному режимі. З приводу засобів індивідуального захисту уточнили, що відвідувачі можуть користуватися ними на свій розсуд:

"Це справа кожного. Можна ходити без засобів індивідуального захисту.

Для відвідування санаторію необхідно залишити заяву на сайті закладу. З документів треба мати при собі паспорт громадянина України та свідоцтво про народження дитини до 14 років.

Після поданої онлайн-заяви адміністрація вишле Вам рахунок на оплату", – повідомили в установі.

Пансіонат "Лісовий" lesnoj.dp.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що з приходом літа та тепла жителям Дніпра хочеться вирватися подалі від міської суєти і нарешті відпочити. Отримати заряд енергії та набратися сил можна тільки в заміських комплексах відпочинку. Стало відомо про роботу популярних баз відпочинку в Дніпрі.