ТОП популярних баз відпочинку в Дніпрі: як вони працюють

З приходом літа і тепла жителям Дніпра хочеться вирватися подалі від міської метушні і нарешті відпочити. Отримати заряд енергії і набратися сил можна тільки в заміських комплексах відпочинку.

OBOZREVATEL зібрав ТОП популярних баз відпочинку в Дніпрі і детально розповість про їхню роботу.

ТОП популярних баз відпочинку в Дніпрі TripAdvisor

"Малібу"

"Малібу" – це острівець відпочинку, який знаходиться в 12 кілометрах від Дніпра на березі річки Самари.

Тут є все, що потрібно для ідеального відпочинку: чистий пляж, Wi-Fi Free, питна вода, роздягальня, намети, мангали, стоянка, дитячий та волейбольний майданчики, пляжний бар, музика, катамарани і безліч інших розваг.

Відзначимо, що все необхідне для пікніка можна придбати на базі відпочинку. Крім того, на території острова відпочиваючі можуть орендувати альтанку.

Малібу malibu.dnepr.info

Як буде працювати "Малібу" цього літа

Як розповіли OBOZREVATEL в адміністрації острова "Малібу", база відпочинку працює в звичайному режимі. Крім того, робочий персонал дотримується всіх правил карантину:

"Вимоги щодо засобів індивідуального захисту тільки до персоналу бази відпочинку. Змусити відвідувачів носити маски та рукавички – неможливо. Це вони беруть під свою особисту відповідальність. Не можу сказати, що всі відвідувачі навколо будуть ходити в засобах індивідуального захисту", – повідомили в адміністрації.

Також OBOZREVATEL розповіли про актуальні ціни на сьогоднішній день:

Вхід на територію – 40 гривень за дорослого, діти до 14 років – безкоштовно;

Оренда альтанок на 6-8 чоловік: 250 гривень / день з мангалом;

Оренда альтанок на 16 осіб: 350 гривень / день з мангалом;

Оренда альтанок на 20 осіб: 450 гривень / день з мангалом;

Оренда тентів на 8-10 чоловік: 200 гривень / день без мангала;

Оренда мангалу: 40 гривень / день;

Намети 20-80 чоловік: 500-1500 гривень / день;

Оренда шезлонга: 40 гривень / день;

Відзначимо, що установка палатки в зоні кемпінгу і парковка – безкоштовно.

База відпочинку "Три ведмеді"

База відпочинку "Три ведмеді" розташовується в селі Хащеве в 35 кілометрах від Дніпра. Для проживання на території бази є готельний комплекс і котеджі з затишними номерами.

Також на базі є ресторан, великий зоопарк з різними екзотичними тваринами, сауна, басейн, озеро і багато іншого.

"Три ведмеді"

Як буде працювати "Три ведмеді" цього літа

Як повідомили OBOZREVATEL в адміністрації бази відпочинку, в засобах індивідуального захисту можна не ходити. "Три ведмеді" працює в звичайному режимі.

Також з 1 червня діє актуальний прайс цін на проживання на території бази відпочинку.

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А з 6 червня запрацює новий прайс на відпочинок на території бази.

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База відпочинку "Золоті піски"

База відпочинку "Золоті піски" розташована на березі Дніпра в 50 кілометрах від центру, в мальовничому куточку природи, обрамленому сосновим лісом.

Тут є боулінг, дорослий і дитячий басейни, більярдна, ресторан. Також можна покататися на квадроциклах, катерах, гідроциклах і зайнятися дайвінгом.

"Золоті піски" Booking.com

Як буде працювати база відпочинку "Золоті піски" цього літа

В адміністрації бази відпочинку OBOZREVATEL розповіли, що все також працює в звичайному режимі:

"На території в засобах індивідуального захисту можна не ходити", – відзначили в адміністрації.

Крім того, OBOZREVATEL розповіли деякі актуальні ціни на відпочинок на базі "Золоті піски":

Оренда альтанки – 150 гривень / людина;

Настільний великий теніс – від 180-250 гривень;

Номери – від 650 гривень.

В адміністрації відзначили, що якщо Ви проживаєте в номерах на території бази, то басейн – безкоштовно.

"GOOD ZONE"

Готель "GOOD ZONE" розташована в 24 кілометрах від Дніпра в затишному місці на березі річки в екологічно чистій лісовій зоні.

База відпочинку має затишні номери різних категорій – від стандарту до вілл. Вони обладнані всім необхідним: Wi-Fi, телевізор, телефон, кондиціонер, сейф, міні-бар, зручні меблі. Також в кожному номері встановлено санвузол і душову кабінку.

Крім того, на території є ресторан, п'ять конференц-залів, басейн, спа-комплекс, майданчики для різних розваг і багато іншого.

Також відпочиваючі можуть порибалити, покататися на велосипедах, конях і навіть постріляти з лука.

GOOD ZONE Booking.com

Як буде працювати "GOOD ZONE" цього літа

Як стало відомо OBOZREVATEL, в зв'язку з карантином готель "GOOD ZONE" працює зараз з багатьма обмеженнями:

"У нас заміський комплекс з величезною територією, яка знаходиться на вулиці. Ми рекомендуємо ходити в засобах індивідуального захисту тільки в приміщеннях, а на вулиці – на розсуд відвідувачів", – прокоментували в адміністрації.

Також відзначили, що бронювання номерів відбувається в звичайному режимі.

"Ostrov River Club"

"Ostrov River Club" з рестораном, баром, загальним лаундж і приватної пляжною зоною розташований в 27 кілометрах від Дніпра в селі Новоселівка.

На території працює дитячий клуб і облаштований майданчик. Також пропонується трансфер від/до аеропорту, здійснюється доставка їжі і напоїв в номер, надається безкоштовний Wi-Fi.

Всі номери готелю "Ostrov River Club" оснащені кондиціонером і телевізором з супутниковими каналами.

Відзначимо, що вранці для гостей сервірують континентальний сніданок. Крім того, в розпорядженні відпочиваючих є тераса і басейн.

Ostrov River Club Booking.com

Як буде працювати "Ostrov River Club" цього літа

"Ostrov River Club" працює в звичайному режимі, але правила захисту ніхто не відміняв:

"Все працює згідно з тим, що зараз відбувається в країні. На відкритому повітрі дозволили не носити засоби індивідуального захисту, тому на нашому острові можна ними не користуватися", – повідомили OBOZREVATEL в адміністрації.

Еко-готель "Ліс на Самарі"

Еко-готель "Ліс на Самарі" розташований навпроти пляжу в Піщанці в 36 кілометрах від Дніпра. У розпорядженні відпочиваючих бар, приватний пляж, ресторан, цілодобова стійка реєстрації та безкоштовний Wi-Fi на всій території. Також здійснюється доставка їжі і напоїв в номер, безкоштовна приватна парковка і прокат велосипедів.

На території еко-готелю також облаштований дитячий ігровий майданчик. У готелі можна пограти в настільний теніс, а в околицях популярні пішохідні та велосипедні прогулянки.

Еко-готель "Ліс на Самарі"

Як працює еко-готель "Ліс на Самарі" цього літа

Як стало відомо, еко-готель працює в звичному режимі. Але співробітники дотримуються всі карантинних правил.

Так, при заселенні на стійці не потрібна реєстрація. Забронювати номер можна за телефоном. Потім номер буде готовий і відкритий до Вашого приїзду. В еко-готелі відзначають, що в поточній ситуації це важливо, як ніколи.

Крім того, в еко-готелі проводиться обробка приміщень дезінфікуючими засобами.

Також особистий шеф-кухар відповідає найвищим стандартам охорони здоров'я і стежить, щоб страви були корисні для здоров'я відвідувачів. Всі страви доставляються в номер в обробленому багаторазовому посуді або в одноразовому.

В еко-готелі "Ліс на Самарі" додають, що перебування в сосновому лісі – найбільш природний спосіб впливу на імунну систему людини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що школярі Дніпра відправлені на літні канікули і, відповідно, батьки хочуть, щоб їхні діти провели весело і незабутньо цей час. Стало відомо, як будуть працювати дитячі табори Дніпра і області.