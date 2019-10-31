ТОП образів дніпрян в Instagram на Хеллоуїн

Сучасне міжнародне свято, висхідне до традицій древніх кельтів Ірландії і Шотландії, набирає обертів з величезною швидкістю і в Україні.

Як жителі Дніпра підготувалися до Хеллоуїну-2019 - покаже і розповість OBOZREVATEL.

Фото дніпрян на Halloween в Instagram @thepootphotographer

Щорічно, 31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, в Західній Європі і Америці відзначають Хеллоуїн. У цей день люди по всьому світу прикрашають будинки різноманітним святковим декором, вибирають незвичайні і страхітливі образи, використовуючи спеціальний грим, готують святкові і специфічні страви, вирізають гарбуз до Хелловіну.

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1 листопада відзначається День всіх святих, який має глибоке язичницьке коріння. 2000 років тому кельтські племена в цей час святкували настання Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самхейн (Samhain). Цей прикордонний час вважався часом чарівним і містичним, так як сіди (нейтрально, а часто вороже налаштовані до людей чарівні істоти), проходять в світ людей, а люди теж мають можливість побувати в потойбічному світі.

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За переказами, в День всіх святих душі померлих цього дня повертаються до своїх домівок і вимагають жертовної їжі у живих. Також в цей же самий час стародавні римляни відзначали два свята: Фералії, присвячені пам'яті покійних, і дні Помони, богині деревних плодів, що дало свій відбиток з приводу свята.

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Більшість символів свята має довгу історію. Одним з найбільш знаменитих атрибутів є гарбузовий світильник, або Світильник Джека, - він представляє собою порожній гарбуз, на якому вирізана зловісна гримаса, а всередину поміщена свічка. Вважалося, що подібний плід, залишений в День всіх святих біля будинку, відлякує від нього злих духів та іншу нечисть. Витоки цього звичаю йдуть в глиб століть, коли жителі британських островів вирізали пики на плодах під час збору врожаю. Як і багато інших язичницькі традиції, цей символ був охрістіанізірован і, згідно популярним ірландським повір'ям про Джека (звідси назва), Світильник Джека являє собою "душу, не прийняту ні в рай, ні в пекло".

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День всіх святих в православ'ї асоціюється з нечистою силою, яка в цей день виходить лякати людей. Святкування дня всіх святих в православній традиції відзначається через тиждень після Трійці.

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Самі костюми на Хеллоуїн значно еволюціонували. Спочатку костюми були образами потворних схудлих осіб людей. Це виглядало далеко не святково і досить лякаюче. Але вже до початку 2000 костюми все більше набували яскраві образи і саме свято перетворювався в шоу.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як залучити гроші, здоров'я та удачу на Хеллоуїн-2019.

Яна Коваль

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