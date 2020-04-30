ТОП незвичайних екскурсій онлайн для жителів Дніпра

У період самоізоляції хочеться повернутися до колишнього і активного життя – відвідувати цікаві місця і подорожувати. Але на час карантину – це неможливо, тому на допомогу приходять онлайн-екскурсії.

OBOZREVATEL зібрав ТОП екскурсій, які жителі Дніпра можуть відвідати онлайн.

ТОП незвичайних екскурсій онлайн LiveInternet

Віртуальний музей від Google

Компанія Google запустила спеціальний додаток і сайт Arts & Culture, за допомогою яких можна зручним способом відвідувати найцікавіші музеї світу, взаємодіяти з колекціями експонатів, а також шукати захоплюючі пропозиції за ключовими словами, кольорами і часу створення.

Жителі Дніпра можуть прогулятися за допомогою VR-окулярів Google Cardboards по кращих музеях і визначних пам'ятках, в тому числі і зниклим.

Google Arts & Culture працюють з культурними установами та художниками по всьому світу. Їх мета полягає в тому, щоб зберігати і поширювати світове мистецтво і культуру онлайн, щоб це було доступно будь-якій людині і в будь-якому місці.

Крім цього, програма має безліч додаткових функцій. Наприклад, за допомогою Art Transfer жителі Дніпра можуть застосовувати характеристики відомих картин до своїх власних зображень.

Скріншот

Онлайн-музей вуличних графіті

Google Cultural Institute зібрав понад п'ять тисяч знімків для створення хроніки вуличного мистецтва. Вони увійшли в Street Art Project разом з відеороликами і панорамними зображеннями.

Онлайн-галерея стріт-арту має зображення графіті і вуличних інсталяцій з Португалії, Австралії, Франції, США та інших країн по всьому світу.

Скріншот

Відзначимо, що колекція об'єктів вуличного мистецтва зібрана c використанням зображень, знятих для Street View, і фотографій, представлених музеями і іншими культурними організаціями по створенню інтернет-ретроспективи графіті.

Скріншот

Музеї України просто неба

Жителі Дніпра можуть побувати у віртуальному турі українських музеїв під відкритим небом. Так, Google Ukraine у партнерстві з Міністерством культури України, оцифрували сім музеїв в різних регіонах України і створили спеціальний сайт "Музеї України під відкритим небом", де можна здійснити віртуальну подорож, дізнатися більше про народну архітектуру і побут, відчути всю самобутність української культури.

3D-тури всіх музеїв також доступні в режимі Street View на Картах Google. Проект є частиною кампанії "Автентична Україна".

3D-тури музеями під відкритим небом представляють історію життя в різних регіонах України, зокрема, унікальні колекції етнографічних та архітектурних об'єктів з усіх регіонів України, датованих XV-XIX століттями.

Список музеїв в рамках проекту складається з:

Національний музей народної архітектури та побуту України (Пирогів);

Музей народної архітектури та побуту у Львові "Шевченківський гай" (Львів);

Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (Переяслав-Хмельницький);

Закарпатський музей народної архітектури та побуту (Ужгород);

Центр народознавства "Мамаєва Слобода" (Київ);

Запорізька Січ – Національний заповідник "Хортиця" (Запоріжжя);

Резиденція Богдана Хмельницького (Чигирин).

Скріншот

Щоб почати віртуальну подорож, потрібно вибрати на карті один з семи музеїв, і за допомогою зручної навігації і голосового супроводу на трьох мовах – українською, російською та англійською – Ви зможете дізнатися цікаві факти з історії української культури. Завдяки 360-градусним панорамам можна не тільки прогулятися по території музеїв і вивчити околиці, а й зазирнути всередину будинків і ознайомитися з музейними експозиціями.

Щоб почати тур музеями під відкритим небом, потрібно зайти на сайт museums.authenticukraine або вибрати цікаве місце на Google Картах в режимі Street View.

Скріншот

Віртуальні тури по Україні

Також жителі Дніпра можуть відвідати віртуальні тури по Україні, побувати в різних областях, в тому числі і Дніпропетровській.

Сайт discover.net.ua створений для всіх бажаючих подорожувати по Україні і проводити вихідні дні в нових місцях. Тут зібрали цікаві фото і відеоматеріали, фотосфери і фототури по визначних пам'ятках України, щоб надихнути в незабутню подорож по Україні.

Жителі Дніпра можуть здійснити віртуальну подорож найцікавішими місцями України, знайти місцевого гіда і дізнатися більше напередодні своєї поїздки, не відходячи від екрану комп'ютера.

Скріншот

За допомогою інтерактивної карти Ви можете знайти цікаві місця у всіх регіонах України або знаходяться поруч, а також дізнатися, як дістатися туди за допомогою Google-маршрутів. Поруч з туристичними локаціями можна знайти кафе, ресторан або готель, переглянути їх рейтинги і відгуки відвідувачів, забронювати столик або номер.

Крім цього, відзначаючи цікаві місця, одним натисканням кнопки можна створити власний маршрут. Також Ви можете змінювати порядок локацій, поки маршрут не стане ідеальним. Додавайте до нього опис, назву, зберігайте і діліться з друзями в соціальних мережах або по електронній пошті.

Скріншот

Також автори проекту зібрали кращі 3D-тури і 3D-панорами по цікавих туристичних місцях всієї України. На сторінці локації можна вибирати панорами і тури з різних ракурсів.

Для жителів Дніпра на сайті представлені гіди, які пропонують свої послуги за різними напрямками, які можуть бути цікаві туристу. Гід-екскурсовод, гастро-гід, перекладач, водій. Турист може оцінити гіда по рейтингу і відгукам, відправити заявку або задати питання через форму зворотного зв'язку.

Скріншот

По найцікавіших туристичних місцях для Вас також записали аудіо-гідів. Щоб отримати інформацію про нове місце, досить просто запустити аудіофайл. Ви дізнаєтеся найважливіше з динаміків свого смартфона, не відволікаючись від перегляду локації.

Скріншот

Відзначимо, що таку екскурсію можна відвідати і в Дніпрі. Городяни можуть подивитися онлайн красиву Набережну, відомий всім водоспад, Спасо-Преображенський кафедральний собор, історичний музей і діораму "Битва за Дніпро".

Скріншот

Скріншот

Музеї Дніпра онлайн

По Дніпропетровському художньому музею також можна пройтися онлайн, а в історичному музеї для дітей підготували список цікавих майстер-класів.

Так, під час карантину музеї Дніпра продовжують працювати дистанційно, щоб допомогти жителям області провести час з користю.

Дніпропетровський художній музей почав нову рубрику "Музейники про перлини колекції" в Facebook. А також пропонує онлайн-тур по музею.

Дніпропетровський національний історичний музей підготував серію постів про видатних земляків, історичні події, цікаві факти і унікальні експонати.

Крім цього, з'явився список майстер-класів, які разом з дітьми можна повторити в домашніх умовах, не докладаючи багато зусиль. Музей пропонує відправляти свої роботи в Telegram по телефону +380674474706. Їх будуть публікувати на сторінці музею в Instagram, а автори робіт, які наберуть найбільшу кількість реакцій, отримають призи.

Також жителі Дніпра можуть відвідати віртуальні тури по історичному музею і музею АТО.

Скріншот

Космічні онлайн-уроки

У Дніпровському планетарії в період карантину проводять космічні уроки онлайн. Всі бажаючі зможуть дізнаватися багато цікавого про Всесвіт, не виходячи з дому.

Уроки будуть проходити в прямих ефірах на сторінці планетарію в Facebook. Відео зберігатимуться, тому діти зможуть подивитися їх в будь-який час.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що через карантин у Дніпрі багато підприємств працюють в обмеженому режимі або онлайн. Згідно з регламентом, в такому форматі обслуговують і сервісні центри Міністерства внутрішніх справ в Дніпропетровській області. Стало відомо, які послуги водії Дніпра можуть оформити в період карантину.