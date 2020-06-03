ТОП-10 підробіток в Дніпрі: де швидко та легко отримати гроші

Багатьом жителям Дніпра часто хочеться заробити додаткову копійку за короткий термін. Так, городяни цілком можуть втілити це в реальність, так як підробіток в Дніпрі дуже багато.

OBOZREVATEL зібрав ТОП-10 професій, на яких можна легко та швидко заробити грошей.

ТОП-10 підробіток в Дніпрі

Охоронець

У Дніпрі часто можна підробити охоронцем – в денний або вечірній час. В основному потрібні чоловіки від 18 до 50 років.

Для даної роботи шукають співробітників без шкідливих звичок, без судимостей та в хорошій фізичній формі.

Середня заробітна плата охоронця в Дніпрі – від 3 тисяч до 10 тисяч гривень. За один день в середньому можна заробити близько 350 гривень. Все залежить від графіка роботи.

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Водій зі своїм автомобілем

Якщо у Вас є власний автотранспортний засіб, то можна підробити водієм в службі таксі, вантажоперевезень або особистим шофером.

Для підробки водієм в Дніпрі необхідно не мати шкідливих звичок, добре знати місцевість, мати на ходу свій особистий автотранспортний засіб, а також бути ввічливою та уважною людиною.

Середня заробітна плата в Дніпрі – від 1 тисячі до 3 тисяч гривень/день.

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Вантажник

Підробіток вантажником в Дніпрі – не з легких, так як потрібно мати хорошу фізичну силу і міцне здоров'я. Якщо Ви впевнені в своїх силах, то даного підробітку в місті – повно.

Для підробітку вантажником потрібні люди у відмінній фізичній формі і без шкідливих звичок.

За годину такого підробітку в Дніпрі можна отримати близько 50 гривень. Середня заробітна плата в місяць – від 8 тисяч гривень.

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Крім цього, навіть дівчата можуть підробити в Дніпрі фасувальницею або пакувальницею важкої продукції.

Для даної роботи потрібні дівчата від 20 до 45 років, в хорошій фізичній формі, без шкідливих звичок, а також охайні та порядні.

Заробітна плата залежить від виробітку. В день за такий підробіток можна отримати 400-500 гривень.

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Таємний покупець

Одна з найлегших підробіток в Дніпрі – це таємний покупець. Деякі компанії часто запрошують взяти участь в програмі по поліпшенню якості обслуговування в супермаркетах, банках, магазинах одягу та парфумерії, автозаправних станціях та інших напрямках сфери послуг.

Таким чином, можуть заробити жителі Дніпра від 18 років, які мають такі якості як уважність, тактовність і відповідальність. Крім того, у кандидатів на посаду таємного покупця повинні бути наявність диктофона і доступ до Інтернету.

Графік роботи потрібно узгоджувати з керівництвом. Середня заробітна плата за один неповний день – 200-300 гривень, а повний робочий день – 500-700 гривень.

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Прибиральниця

Щоб підробляти прибиральницею, необхідно вміти підтримувати чистоту, прибирати в приміщеннях, а також контролювати наявність миючих засобів.

Крім того, на цю посаду беруть людей без шкідливих звичок і судимостей, з охайним зовнішнім виглядом.

У Дніпрі за місяць такого підробітку можна отримати від 5 тисяч гривень і вище.

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Репетитор

Якщо Ви маєте відповідну освіту і знання в певній сфері, то в Дніпрі є можливість підробити репетитором.

Свої послуги репетитора можна запропонувати через оголошення в Інтернеті.

У середньому в Дніпрі за одне заняття можна отримати 100-200 гривень. Все залежить від Вашого досвіду.

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Копірайтер/рерайтер

У Дніпрі також можна підробляти копірайтером або рерайтером. Для цього необхідно вміти грамотно писати тексти, на високому рівні знати українську і російську мову (англійська вітається).

Крім цього, потрібно розуміти принципи написання текстів, що продаються, а також розбиратися в SEO та SMM.

Середня заробітна плата копірайтера/рерайтера в Дніпрі – від 5 тисяч до 10 тисяч гривень. Все залежить від кількості написаних текстів і їх якості.

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Промоутер

Підробляти промоутером в Дніпрі можуть навіть студенти. Для цього необхідно вміти грамотно і красиво спілкуватися з людьми, активно роздавати рекламні брошури і при цьому доступно пояснювати всі деталі і подробиці.

У Дніпрі за день такого підробітку можна отримати 30-40 гривень/година, а за місяць – від 5 тисяч гривень і вище.

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Підробіток в інтернет-магазині

Для підробітку в інтернет-магазині необхідно мати комп'ютер або телефон зі швидкісним інтернетом. Також потрібно грамотно і культурно спілкуватися з клієнтами, розміщувати рекламу в інтернеті, обробляти запити і консультувати клієнтів.

Відзначимо, що Ви зможете підробляти у віддаленому режимі.

Середня заробітна плата за такий підробіток в Дніпрі – від 3 тисяч до 10 тисяч гривень/місяць.

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Вигул домашніх тварин

Легко і швидко заробити додаткову копійку можна за допомогою вигулу домашніх тварин. У Дніпрі часто шукають таких людей і за кілька годин прогулянки можуть заплатити непогані гроші.

Крім того, можна пропонувати свої послуги вигулу домашніх вихованців через оголошення в Інтернеті.

У середньому в Дніпрі за такий підробіток можна отримати близько 40-50 гривень/година.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що через загальнонаціональний карантин у Дніпрі істотно змінилася робота громадського транспорту. Тепер городяни можуть їздити без спецперепусток, але в засобах індивідуального захисту. А водії мають право брати пасажирів тільки за кількістю посадкових місць. Стало відомо, як проводять рейди в маршрутках Дніпра і чи дотримуються правила водії.

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