ТОП-10 екзотичних тварин в Дніпрі: у скільки обійдуться вихованці

Більшість жителів Дніпра заводять домашніх тварин для розваги, і щоб було про кого піклуватися. Одні купують звичних собак або кішок, а інші вважають за краще екзотичні види тварин.

OBOZREVATEL зібрав ТОП-10 незвичайних тварин, яких можна купити в Дніпрі, і розповість, скільки це коштує.

Екзотичні тварини в Дніпрі

Таргани

Купити тарганів в Дніпрі можна легко і за різними цінами. Цих комах продають різних видів – туркменських, аргентинських, суринамських, мадагаскарських і т.д.

Відзначимо, що для утримання тарганів підійде будь-яка пластикова ємність. Вони невибагливі в їжі і не вимагають старанного догляду. Також деякі види тарганів можуть вилікувати багато захворювань.

Вартість одного комахи варіюється від 50 копійок до 100 гривень. Ціна залежить від виду таргана.

Таргани

Таргани

Таргани

Таргани

Таргани

Сова

Сова – одна з найбільш екзотичних тварин, яку продають у Дніпрі.

Догляд за птахами потрібен ретельний і обережний. Але продавці відзначають, що в домашньому утриманні сови дуже прості. Для них потрібна простора клітка або вольєр, а також гарне харчування у вигляді м'яса курчат або перепілок та корму з тарганів.

Вартість сови – від 2 тисяч до 6 тисяч гривень. У цю суму може входити корм, клітка, костюм і шлейка для вигулу.

Сова

Сова

Мурахи

Деякі жителі Дніпра розводять вдома цілі ферми з мурахами. Тому купити таких комах можна легко і за невеликі гроші.

Мурахи невибагливі, миролюбні і не вимагають зимівлі. Також вони не вибагливі в їжі і утриманні. Відзначимо, що таких комах необхідно утримувати в спеціальних формікаріях (мурашиних фермах).

Вартість одного мурашки становить від 30 до 50 гривень. Але є особливі види комах, наприклад, Lasius flavus, ціна якого становить від 100 гривень і вище.

Мурахи

Мурахи

Мурахи

Павуки

У Дніпрі придбати павука – не з дешевих задоволень. Вид кожного особливий і тому ціни дуже відрізняються.

Так, павук-птахоїд коштує дорогувато, але він невибагливий у догляді. Годувати таких павуків потрібно всього раз в тиждень, а то і рідше.

Найдорожчі павуки – це отруйні. Вартість таких від 1 тисячі до 2 тисяч гривень.

Павуки

Павуки

Павуки

Павуки

Єнот

Для утримання єнота необхідний великий простір, так як вони дуже активні і люблять грати. У його житлі має бути не менше двох нір, вільний доступ до води, лоток, зона для ігор, зона для прийому їжі, ящик з іграшками.

За харчуванням цієї тварини потрібно стежити ретельно. Також з єнотом слід проводити багато часу і грати. Перед покупкою тварини добре вивчіть його особливості та обладнайте все для комфортного проживання єнота.

Вартість такої тварини в Дніпрі через господаря – від 500 гривень і вище. Якщо ж Ви хочете придбати єнота через зоопарк, то доведеться заплатити більше – від 5 тисяч гривень і вище.

Єнот

Лебеді

Любителі екзотичних птахів можуть придбати в Дніпрі лебедів. Але для них повинен бути облаштований спеціальний водойом.

У Дніпрі таких птахів продають вже дорослих. Ціна залежить від виду. Вартість одного чорного лебедя – 12500 гривень, а звичайні білі лебеді обійдуться близько 3500 гривень.

Лебеді

Лебеді

Їжаки

Їжаки одні з популярних тварин, яких продають і купують в Дніпрі.

Їжаків обов'язково потрібно утримувати в просторому великому вольєрі або клітці, так як ці маленькі тварини можуть гризти меблі і дроти. Також у їжаків має бути своє укриття і поїлка з чистою водою.

Самий розповсюджуваний вид їжаків – африканський карликовий. У Дніпрі їх вартість становить від 2 тисяч до 5 тисяч гривень.

Їжаки

Їжаки

Їжаки

Равлики

У Дніпрі равлики – одні з найдешевших істот. Деякі продавці можуть віддати їх безкоштовно.

Равлики невибагливі в їжі і догляді. Годувати їх потрібно рідко, в основному овочами і фруктами. Також деякі види таких молюсків мають лікувальні властивості. Відзначимо, що найчастіше равликів використовують в косметологічних засобах для догляду за шкірою.

Вартість равликів варіюється від 1 до 25 гривень.

Равлики

Равлики

Метелики

У Дніпрі метеликів найчастіше купують комусь на подарунок або як доповнення до сюрпризу.

Такі комахи бувають різних розмальовок. Ви можете купити метелика, упаковану в спеціальний об'ємний конверт, і піднести цю незвичайну "живу листівку" дорогій людині. Також Ви можете купити метелика в поєднанні з букетом квітів.

Ціна однієї метелики – 300-350 гривень.

Метелики

Метелики

Змії

Змії – екзотичні тварини, вартість яких залежить від їх виду.

Для рептилій необхідно облаштувати спеціальний тераріум з корчами, гілками чи корінням. Температура такого житла не повинна бути менше 25 градусів тепла, так як змії – тварини тропічні і люблять тепло.

Відзначимо, що змії віддають перевагу живому корму, тому їх годування – не найприємніша процедура.

Вартість змій залежить від їх виду. Ціна варіюється від 100 до 500 гривень.

Деякі види, наприклад, королівська гондураська, коштують набагато дорожче – близько 5 тисяч гривень.

Змії

Змії

Як повідомляв OBOZREVATEL, японські вчені досліджували здатність кішок до розпізнавання людської мови. Вони прийшли до висновку, що коти розуміють свої імена, але вони їм байдужі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!