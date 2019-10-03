Тисячі пропаж: чому в Дніпрі зникають діти

Щодня в Україні пропадають сотні дітей. Причини на це різні: хтось тікає з дому через сварку з батьками, а буває, що дітей викрадають і, на жаль, не завжди це закінчується добре.

У Дніпрі з цією проблемою стикаються досить часто. У поліцію надходять десятки заяв від батьків зниклих дітей. Найчастіше, розшукують підлітків, які в кінцевому підсумку "загулюють" з друзями.

Пропадають діти Life.ru

З початку 2019 року в поліцію Дніпропетровської області надійшло 2261 заяв про зникнення дітей.

Як розповіла OBOZREVATEL Анна Старчевська, речник ГУ НП в Дніпропетровській області, поліція знаходить дітей живими і здоровими. Бувають випадки, коли одна і та ж дитина зникає кілька разів на місяць, але правоохоронці швидко реагують і повертають її додому.

"Причини зникнення бувають різні. В основному, діти самі тікають з дому. Також батьки часто лякаються, що не можуть знайти дитину, але потім вона швидко виходить на зв'язок і повертається в родину", – зазначила Старчевська.

Так, в Дніпрі і області небезпечної тенденції зі зникненням дітей немає. Найчастіше пропадають підлітки, ніж малюки. Правоохоронні органи швидко знаходять пропаж і повертають батькам.

Спікер ГУ НП зазначила, викрадень дітей в Дніпропетровській області ніколи не було:

"Хіба що бувають поодинокі випадки, коли батьки в розлученні і без угоди двох сторін хтось забирає дитину і відвозить", – розповіла Старчевська.

Найчастіше пропадають підлітки Херсонська область онлайн

Чому діти йдуть з дому

Як розповіла OBOZREVATEL Оксана Дон, сімейний психолог-практик, арт-терапевт і лайф-коуч, батькам необхідно чітко розуміти, що будь-яка дитина в незалежності від виховання і статусу сім'ї, може піти з дому:

"Найчастіше такі думки дітей відвідують з 10 років. Коли відбувається перебудова організму, коли дитина вже розуміє і усвідомлює своє дорослішання. Коли друзі стають в пріоритеті. І тут важливо все-таки батькам тримати руку на пульсі, і бути дуже уважним до змін дитини" , – розповіла психолог.

Проблеми дітей починаються з батьків

Причини відходу дитини з дому різні: починаючи з нерозуміння між батьками і їх чадом, і закінчуючи постійними сварками в сім'ї.

"Найчастіше буває нерозуміння між батьками, коли дитина виросла, а батьки ще думають що вона маленька, і опікають її 24 години на добу. Коли у дитини немає можливості поділитися своїми переживаннями, як хорошими, так і поганими, то вона шукає схвалення на стороні, і благополучно знаходить його в компаніях. Також дитина може постійно знаходиться в страху, що її будуть лаяти за зламаний телефон, або рваний одяг, за невивчені уроки. Крім цього, батьки займаються рукоприкладством або повністю перекладають всі обов'язки на дитину. Коли в сім'ї постійні крики, бійки. Коли немає можливості самовиражатися. І цей список може бути дуже довгим", – зазначила Оксана Дон.

Сварки батьків Футбік

Що робити в подібних ситуаціях

Арт-терапевт розповіла, головне – розмовляти зі своєю дитиною про все.

"Розповідайте про свої успіхи і невдачі, говоріть про свої почуття. Спостерігайте за настроєм дитини. Цікавтеся її друзями і захопленнями. Будьте другом, а не наглядачем і карателем. Це дуже ніжний і одночасно "нестерпний" вік, де потрібна вся мудрість і усвідомленість батьків. І втеча може бути як протест проти системи як батьківської, так і шкільної", – додала сімейний психолог.

Сімейний психолог Оксана Дон Facebook Оксани Дон

Пошук зниклих дітей

У Дніпрі існує волонтерська група, головна мета якої – пошук дітей, які опинилися в біді. Як тільки дорослі подають заявку про зникнення дитини, волонтери моментально починають діяти, збираючи групу небайдужих людей для пошуку. Ця допомога без будь-якої фінансової винагороди.

Щоб звернутися за допомогою в організацію, слід зателефонувати на гарячу лінію: (056) 732 0 700. Також можна зареєструватися в якості волонтера на сайті: poisk.today.

Куди повідомляти про зникнення дитини

Напишіть заяву в поліцію і надайте їм фото дитини, особливі прикмети. Адже за допомогою правоохоронних органів пошуки підуть швидше.

Встановіть місце знаходження за допомогою сім-карти телефону.

Обдзвоніть всіх знайомих і друзів Вашої дитини.

Розклейте оголошення про зникнення з фото. Також можна розмістити інформацію в соціальних мережах.

Попросіть допомоги у волонтерів групи "Пошук зниклих дітей" та ЗМІ.

Софія Ковнір

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