Таксі в Дніпрі: чому таксисти працюють без ліцензії і возять за потрійною ціною

Вся справа в високому оподаткуванні та неврегульованому ринку.

Детальніше про це OBOZREVATEL розповів Голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий:

У Дніпрі менше 10% таксистів мають ліцензію

"Майже всі" служби таксі "це диспетчерські центри, які просто надають інформаційні послуги, зокрема, інформацію про те, який автомобіль і куди прибуде. Вони вибрали для себе сірий шлях роботи, які не сплачуючи податки і збори в повному обсязі. Відповідно, в такому випадку мова про регулювання цін йти не може ", - розповів Михайло Тонконогий.

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Ліцензія видається Укртрансбезопасностью і на сьогоднішній день її мають менше 10% водіїв, задіяних в перевезеннях, відповідно, майже весь цей ринок перебуває в тіні.

Хто контролює ціни і куди скаржитися

В Україні контролювати роботу диспетчерських центрів практично неможливо, так як на ділі вони всього лише виконують функцію передавача замовлення. Замовлення потрапляє в загальну базу, звідки за допомогою програми його і забирає один з таксистів. Так як диспетчерські центри надають всього лише інформаційні послуги, ніяких гарантій щодо безпеки пасажирів вони не дають.

Скаржитися можна в УТБ, можна в поліцію, але у них, на жаль, мало повноважень для реагування на такі порушення.

Згідно з державними правилами дорожнього руху, є чітко регламентований перелік документів, який поліцейський перевіряє у водія. Перевірка ліцензії там не передбачена.

OBOZREVATEL

Багато жителів Дніпра в соціальних мережах скаржилися на підвищення вартість проїзду на таксі в негоду в три-чотири рази. Особливо часто скарги на високі ціни стосуються додатка Uber:

"У звичайний день вартість проїзду від будинку до роботи становить 55 гривень. А в дощ додаток підрахувало 307 грн", - поділилася мешканка Дніпра Олеся.

OBOZREVATEL

"Я викликала таксі ввечері, очікувала невелике підвищення ціни через погоду. Стандартна вартість була 90 гривень, по шляху почалася сильна злива і був проведений перерахунок вартості, яка за фактом склала 230 грн. Ось так я стала заручником ситуації", - поділилася Вікторія .

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Ось що з цього приводу думають таксисти:

"У цьому вся фішка Uber. При звичайній обстановці він найдешевший, а при високому попиті найдорожчий. А більшість водіїв вибере те, що дорожче. Uber цікавий мені при потрійних тарифах. А так тариф у нього дуже маленький (порівняно з іншими службами ) і я не знаю який буде кінцевий адресу. Але з тарифом х3 я спокійно можу повернутися "порожнім" на те ж саме місце, де взяв замовника ", - розповів таксист Ігор.

Як виявилося, врегулювати це питання на сьогодні в Україні неможливо:

"З приводу підвищення вартості проїзду в дощ - це фінансово-господарська діяльність підприємств і самих водіїв, на це взагалі ніхто вплинути не може, як би не хотілося", - розповів Михайло Тонконогий.

Чому таксисти не хочуть отримувати ліцензію

Державний платіж за видачу ліцензії - 2007 грн. Крім того, таксист офіційно оформляється як приватний підприємець і сплачує єдиний соціальний внесок, а також податки.

"Особисто у мене ліцензії немає, так як без неї в даний момент працювати вигідніше, ніж з нею. Заробіток завжди різний, так як таксі - це та ж рибалка. Зарплата водія залежить тільки від нього самого. Так можна заробити і 300 $ і 1000 $ в місяць ", - розповів таксист Ігор.

В Україні ліцензію на таксі видають компаніям, в яких водії вже досягли 21-річного віку. Крім того, у нього повинні бути права категорії В, а також стаж водіння не менше 3-х років. Також законодавством України передбачений спеціальний статус самозайнятого перевізника.

"Я постійно" Таксі "в негоду – це вигідно, ціни в два, а то і в три рази вище. Не бачу сенсу отримувати ліцензію: ремонт авто я оплачую сам, бензин – теж. Автомобіль – моя власність, а оподаткування – занадто висока . у мене двоє дітей і дружина, їх потрібно годувати і одягати. От якби в країні були нормальні умови і врегульований ринок – я б працював за законом ", - ділиться таксист Сергій.

За словами Сергія, він і інші таксисти розуміють, що ціни на проїзд іноді занадто зашкалюють:

"Так, в зимовий період і восени робота в таксі – це наш хліб. З іншого боку – є громадський транспорт, і якщо людині дорого – він може заплатити 7 гривень за маршрутку і доїхати, нехай і в менш зручних умовах. Ми теж ризикуємо в негоду своїм авто, вже повірте. Вважаю, що все чесно ".

Органом ліцензування таксі є Держслужба з безпеки на транспорті (Укртрансбезопасность). Зазвичай оформлення документа займає від 2 до 10 днів. Він не має терміну дії і поширюється на всю територію країни.

"Цього все бояться, ну і обов'язковий ОТК (техогляд) звичайно ж, кожна друга машина таксі ніколи не пройде. Плюс на дорогах працює величезна кількість евроблях, яким таксувати заборонено в принципі", - заявив Михайло Тонконогий.

За підрахунками профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра, в Дніпрі працюють від 1500 до 2300 таксистів на своєму авто. Служб - близько двадцяти.

"Менше 10% таксистів мають ліцензії, ліцензії безстрокові, нових мало хто оформляє, а старі йдуть. Реєстру у відкритому доступі немає, і дізнатися, чи є у людини ліцензія - практично нереально. Скільки не намагалися щось вирішити і врегулювати ринок, завжди це не увінчувалися успіхом ", - підсумував Михайло Тонконогий.

Яна Коваль

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