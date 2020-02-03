Сурогатне материнство: вимоги і скільки за це платять в Дніпрі

Якщо у сімейної пари не виходить народити дитину, то можна скористатися послугою сурогатної матері. У Дніпрі дана процедура легальна. Але для того, щоб стати сурогатною мамою, необхідно взяти участь у спеціальній програмі і пройти ретельне обстеження.

Які вимоги для сурогатної мами і скільки за це платять в Дніпрі – розповість OBOZREVATEL.

Сурогатне материнство implant-ivf.com

Чи законно це?

Відповідно до Сімейного Кодексу України, в разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком і жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.

Тобто сурогатна жінка офіційно не доводиться матір'ю цієї дитини.

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Як стати сурогатною мамою в Дніпрі

У Дніпрі кілька клінік займаються сурогатним материнством. Для цього існують спеціальні програми, в яких можна взяти участь.

Сурогатною матір'ю може стати жінка, з підтверджено високим рівнем фізичного та психологічного здоров'я, віком не менше 18 років. Вона повинна мати, як мінімум, одну власну здорову дитину, з зафіксовано хорошими показниками здоров'я.

Також жінка повинна отримати письмовий дозвіл на проведення екстракорпорального запліднення від свого законного чоловіка.

Крім цього, жінка повинна бути без шкідливих звичок, без спадкових захворювань і мати позитивний резус-фактор крові.

Для участі в програмі сурогатного материнства в Дніпрі необхідно подати заявку на сайті клініки, яка сподобалася. Потім з Вами зв'яжеться адміністрація медустанови для обговорення всіх деталей.

Сурогатне материнство

Програма складається з декількох етапів:

Перший візит в центр, особиста бесіда з менеджером і психологом. Медичне обстеження. Підготовка до ЕКЗ. ЕКЗ протокол (штучне запліднення, в матку підсаджують ембріон). Аналіз крові на ХГЧ для підтвердження вагітності. Постановка на облік, ведення вагітності. Пологи і передача новонародженого батькам.

Також між обраною сурогатною мамою і майбутніми батьками укладається договір, в якому зазначається наступне:

Прямі обов'язки обох сторін;

Розмір грошового гонорару сурогатної матері;

Система медичного обстеження;

Підготовка до ЕКЗ, характер, форма і план прийому необхідних медичних речовин;

Проведення штучного осіменіння, доказ вагітності, розміщення на облік;

Ведення вагітності, процес пологів;

Момент передачі новонародженого батькам.

Сурогатне материнство ipf.ua

Скільки коштує сурогатне материнство в Дніпрі

Ціни сурогатного материнства в Дніпрі залежать від обраної клініки для проведення цієї процедури.

Вартість виплат сурогатній мамі варіюється від 300 до 600 тисяч гривень. Але відзначимо, що всю суму відразу виплатити неможливо. Оплата відбувається частично. Так, в одній з клінік Дніпра виплати діляться наступним чином:

В день перенесення ембріонів – 5 тисяч гривень.

Після УЗД, яке підтвердить вагітність – 5 тисяч гривень.

Виплати в перші 6 місяців вагітності – 10 тисяч гривень.

Виплата на 7-й місяць вагітності – 10 тисяч гривень.

Виплата за 8-й місяць вагітності – 10 тисяч гривень.

Виплата за 9-й місяць вагітності – 10 тисяч гривень.

Виплата після пологів – близько 365 тисяч гривень.

Доплата за двійню – близько 85 тисяч гривень.

Доплата в разі пологів з кесаріво – близько 14 тисяч гривень.

Але в Дніпрі є клініки, де сурогатне материнство обійдеться набагато дешевше – близько 300 тисяч гривень. У цю суму входить плата за медичну процедуру, гроші на гідний рівень життя для сурогатної матері під час виношування дитини.

Відзначимо, що якщо пацієнти хочуть двійню, то ціна збільшується до 360-370 тисяч гривень.

Документи, які повинна надати сурогатна мама:

Заява на згоду участі в програмі сурогатного материнства;

Копія паспорта;

Копія свідоцтва про шлюб або про розлучення;

Копія свідоцтва про народження дитини;

Згода чоловіка сурогатної мами на її участь в програмі.

Сурогатне материнство ipf.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка Британії 45-річна Джулі Бредфорд стала сурогатною матір'ю свого онука. Жінка народила дитину для своєї 21-річної дочки, яка вижила після раку шийки матки.

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