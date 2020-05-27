Суд і штраф 17 тисяч гривень: як в маршрутках Дніпра проводять рейди

Через загальнонаціональний карантин в Дніпрі істотно змінилася робота громадського транспорту. Тепер городяни можуть їздити без спецперепусток, але в засобах індивідуального захисту. А водії мають право брати пасажирів тільки за кількістю посадкових місць.

Як проводять рейди в маршрутках Дніпра і чи дотримуються правил водії – читайте далі в нашому матеріалі.

Рейди в маршрутках Дніпра

Робота громадського транспорту Дніпра в умовах ослаблення карантину

У Дніпрі громадський транспорт працює строго за умови виконання певних санітарно-епідеміологічних заходів:

"Всі пасажири в салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв зобов'язані бути в масках і рукавичках, про останні багато хто чомусь забуває. І хоча для проїзду вже не потрібен спеціальний пропуск, проте кількість пасажирів в салонах транспортних засобів має дорівнювати кількості місць для сидіння" , – розповів директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Ігор Маковцев.

Деякі водії самі забезпечують засобами індивідуального захисту своїх пасажирів:

"Їхала на роботу в 106 маршрутці і водій сам був в рукавичках і масці, і всіх пасажирів просив вдягати засоби індивідуального захисту. Також на видному місці в салоні була прикріплена пачка одноразових рукавичок. Кількість пасажирів регулював за кількістю посадкових місць. Був чемний і охайний. Дякую за дотримання карантинного режиму і гарний настрій!", – повідомила мешканка Дніпра Анна.

Пасажири і водії в транспорті повинні бути в масках і рукавичках

Він додав, що в місті помітно зріс пасажиропотік. Якщо минулого тижня в середньому за день перевозилося 40-50 тисяч чоловік, то за станом на 25 травня ця цифра склала близько 92 тисяч пасажирів на день.

"До карантину пасажиропотік становив 800 тисяч на добу. Тепер же 92 тисячі чоловік в день перевозять автобусами і ще близько 60 тисяч за допомогою електротранспорту. Тобто загальний пасажиропотік знизився в сім разів, відповідно, вихід на маршрути всього рухомого складу є не доцільним", – зазначив Маковцев.

Загальний пасажиропотік знизився в сім разів

Директор департаменту додав, що також не скасували акцію по заміні автобусів малої місткості на великі:

"Зараз економічні чинники не дозволяють робити це відразу. Надалі департамент транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради буде спостерігати за тим, як будуть змінюватися навантаження на перевізників і вирішувати щодо подальшого відкриття інших маршрутів", – підкреслив представник мерії.

У Дніпрі активно перевіряють громадський транспорт

Як проходять рейди в маршрутках Дніпра

Як розповів OBOZREVATEL завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков, перевірки порушень в громадському транспорті Дніпра проходять з моменту відкриття транспорту для всіх городян – з 24 травня:

"Наш сектор контролю разом з Національною поліцією Дніпропетровської області фіксує факт порушення на фото/відео. Після цього, щоб не зупиняти роботу маршруту, на кінцевій зупинці водію показують докази його порушення і складають на нього адміністративний протокол", – повідомив Васючков.

Чиновник зазначив, що рейди в маршрутках проводять 3-4 рази на тиждень по 1,5-2 години в годину пік.

Крім того, з моменту початку перевірок, Національна поліція Дніпропетровської області склала вже п'ять адміністративних протоколів.

Рейд на проспекті Слобожанський в Дніпрі

Яка ситуація в маршрутках на сьогоднішній день

У середу, 27 травня, сектор контролю Департаменту транспорту разом з Національною поліцією Дніпропетровської області перевіряли виконання карантинних заходів – чи возять водії громадського транспорту стоячих пасажирів, чи є у них засоби індивідуального захисту і т. д.

В ході перевірки було зафіксовано, що водій 38 маршруту перевозив стоячих пасажирів, а це є грубим порушенням в період ослаблення карантину.

У зв'язку з цим співробітники поліції склали на водія адміністративний протокол за статтею 44-3 КУпАП, яка передбачає відповідальність за порушення правил щодо карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб". Тепер за порушення водієві загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Адмінпротокол відправлять до суду для розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Водій 38 маршруту грубо порушив правила

Водієві 38 маршруту загрожує штраф за порушення

Що говорить водій-порушник

Водій 38 маршруту не зміг аргументовано пояснити те, чому він перевозив стоячих пасажирів:

"Так, а що мені робити? Виганяти людей? Як їх не пускати, якщо вони виходять на центральні двері? Мені що вставати, виганяти і бити пасажирів?", – прокоментував водій.

Водій не зміг аргументовано пояснити своє порушення

На водія 38 маршруту склали адмінпротокол

Як повідомив завідувач сектором контролю Іван Васючков, в цьому випадку водієві слід викликати патрульну поліцію, яка пояснить пасажирам, що вони неправильно вчиняють.

"Сьогодні, 27 травня, перевірка проходила біля ТЦ "Наша Правда" по проспекту Слобожанський. Ми перевіряли всі маршрути, які там проходять, як електротранспорт, так і автобусні маршрути", – розповів завідувач сектором контролю Іван Васючков.

В результаті рейду з'ясувалося, що більшість транспортних засобів не перевозять стоячих пасажирів. Але водій 38 маршруту став одним із перших порушників.

У маршрутках Дніпра проводять рейди

За словами Васючкова, такий контроль відбувається щодня. Окремих скарг з боку пасажирів не було:

"Вчора, 26 травня, ми перевіряли Запорізьке шосе, сьогодні, 27 травня, проспект Слобожанський. Уже завтра будемо проводити рейди в інших частинах міста", – зазначив завідувач сектором контролю.

У маршрутках Дніпра проводять рейди

Яких порушень в Дніпрі найбільша кількість

Чиновник розповів, що коли минулого тижня запустили транспорт, то було безліч порушень за кількістю пасажирів у салоні. На даний момент – їх набагато менше:

"Це поодинокі випадки. В салоні не може перебувати одночасно більше пасажирів, ніж місць для сидіння, передбачених реєстраційними документами транспортного засобу. Наприклад, в даній 38 маршрутці не може перебувати більше 34 осіб", – додав Васючков.

Завідувач сектором контролю підкреслив, що ті водії, які порушують правила, провокують інших водіїв на те ж саме. Так як вони бачать, що одним можна, і тоді чому ж їм не можна перевозити велику кількість пасажирів.

Завідувач сектором контролю Іван Васючков

Важливо відмітити! У громадському транспорті всі пасажири і водій повинні бути в засобах індивідуального захисту – маски та рукавички.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що щодня в Дніпрі можна спостерігати, як місцеві водії порушують не тільки правила руху, але і парковки. Через це страждають як водії сусідніх машин, так і громадський транспорт.

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