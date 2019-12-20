Страховка в Дніпрі: у скільки обійдеться і як оформити

Застрахувати власне життя або майно – одне із найдієвіших рішень, щоб убезпечити себе від нещасних випадків.

У Дніпрі тенденція страховок набирає обертів. OBOZREVATEL докладно розповість, у скільки обійдеться така процедура і що для цього потрібно.

Страхування в Дніпрі nbnews.com.ua

Види популярних страховок

Страхування життя;

ОСАГО;

Туристична;

Медична;

Робоча страховка;

Страхування майна;

КАСКО.

ОСАГО

ОСАГО або "обов'язкова страховка" - це форма державного захисту потерпілих при ДТП. Тобто обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

У Дніпрі середня вартість такого страхування легкового автомобіля складе від 800 до 1000 гривень. Страховка електромобіля – 700-1000 гривень, а мотоцикла чи моторолера – 300-500 гривень.

Ціни на ОСАГО залежать від наступних факторів:

Термін дії страхового поліса;

Пільги;

Кількість ДТП;

Типу транспортного засобу;

Місце реєстрації транспортного засобу;

Водійського стажу.

ОСАГО в Дніпрі

Необхідні документи для оформлення ОСАГО:

Паспорт громадянина України;

Водійські права;

Техпаспорт транспортного засобу;

Діагностична карта;

Відповідна заява на оформлення страхового полісу.

Туристична страховка

Вартість туристичного страхового поліса залежить від мети і місця поїздки, а також від віку страховика і терміну дії поліса.

У Дніпрі середня вартість туристичної страховки на 7-14 днів – 200-650 гривень. Ціна на річний туристичний поліс складе від 20700 до 58200 гривень. У цю вартість входить страховка від втрати багажу, медична страховка і іноді страховка від невиїзду.

Для оформлення туристичної страховки необхідно мати при собі паспорт громадянина України або закордонний паспорт, ІПН.

Туристична страховка в Дніпрі

Страхування майна

Страхування майна забезпечує захист від більшості ризиків для власності, такий як пожежа, крадіжка і певної шкоди.

У Дніпрі подібну страховку можна оформити на 15 днів – 100 гривень, на місяць – 162 гривні, на рік – від 800 до 3300 гривень.

Необхідні документи для оформлення страховки майна:

Довідка про обставини страхової події компетентної служби (акт ДСНС про пожежу, довідка поліції про протиправні дії третіх осіб і т.д.);

Копія технічного паспорта на майно;

Фотографії пошкоджень.

Страхування майна в Дніпрі

Страхування майна в Дніпрі

Страхування майна в Дніпрі

Медична страховка

Медичний страховий поліс дає право на безкоштовну і позачергову медичну допомогу в рамках тих бюджетів і переліку послуг, які ним передбачені. Бюджети, список послуг, рівень лікарень і клінік залежать від конкретного страховика, ціни поліса, а також віку і стану здоров'я людини.

Вартість такого страхового поліса в Дніпрі складе від 870 до 4800 гривень. Все залежить від вибору і переліку послуг.

Відзначимо, що для оформлення медичної страховки необхідні паспорт громадянина України, копія першої сторінки закордонного паспорта і копія ІПН.

Медичний страховий поліс LIGA.net

Робоча страховка

Для тих, хто збирається їхати на роботу за кордон, рекомендується оформити робочий страховий поліс.

Для цього необхідно знати місце і термін проведення часу за кордоном. Робоча страховка надає транспортування в лікарні, надання невідкладної медичної допомоги, амбулаторне або стаціонарне лікування, а також покриття витрат лікування травм і лікування хронічних захворювань.

У Дніпрі для оформлення робочого страхового поліса слід внести особисту інформацію про себе (паспортні дані, ІПН, дата народження). Вартість такого виду страховки залежить від місця і кількості днів, проведених за кордоном.

Так, середня ціна робочої страховки на 30 днів – від 100 до 300 гривень, 60 днів – від 130 до 400 гривень, 90 днів – від 180 до 500 гривень, 180 днів – від 280 до 700 гривень, 365 днів – від 550 до 1100 гривень.

Страхування в Дніпрі BussLine

Страхування життя

Страхування власного життя і здоров'я гарантує довгострокову матеріальну підтримку, а також дає можливість уберегти себе від наслідків нещасних випадків і уникнути фінансових неприємностей.

Для оформлення подібної страховки в Дніпрі необхідно заплатити близько 3 тисяч гривень. При собі потрібно мати паспорт громадянина України та ІПН.

Відзначимо, що страхова сума складе від 5 тисяч до 100 тисяч гривень. Такі виплати здійснюються застрахованій особі або вигодонабувачу за договором, або спадкоємцям (у разі смерті застрахованої особи).

Страхування в Дніпрі Довідка Інформ

КАСКО

КАСКО – це страхування транспортного засобу від ризиків, які можуть виникнути в процесі експлуатації автомобіля.

Вартість КАСКО в Дніпрі становить від 800 до 1200 гривень.

Необхідні документи для оформлення страховки КАСКО:

Відповідна заява;

Паспорт громадянина України;

Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи;

Реєстраційні документи на транспортний засіб.

Відзначимо, що також може знадобитися:

Договір оренди з правом страхування;

Два комплекти ключів на транспортний засіб;

Водійське посвідчення;

Документи на протиугінну систему;

Транспортний засіб для огляду.

КАСКО Mycredit

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