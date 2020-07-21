Старі автобуси та без страховки: нелегальні перевезення в Дніпрі небезпечні для пасажирів

У Дніпрі активно борються з нелегальними перевезеннями. Мало хто знає, але, скориставшись їхніми послугами, можна наразити себе на небезпеку. Як відзначають фахівці, по місту ситуація з незаконними перевізниками – критична.

Як в Дніпрі йдуть справи з нелегальними перевезеннями і чим вони небезпечні для пасажирів – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Нелегальні перевезення знищують легальні маршрути

За словами голови профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайла Тонконогого, в місті жахлива ситуація з нелегальними перевезеннями. На деяких напрямках вони практично повністю вбили легальні маршрути:

"Наприклад, на напрямку Дніпро-Запоріжжя у легального перевізника ТОВ ВКФ Ігрек з автовокзалу залишилося 5-7 рейсів на день, коли у нелегального – 27-29 відправлень", – розповів фахівець кореспонденту OBOZREVATEL.

Схожа ситуація і з іншими напрямками. Найчастіше нелегальних перевізників можна зустріти біля колишнього пам'ятника Петровському:

"На Харків багато відправлень з автовокзалу їдуть порожні або скасовуються, в той час як 12 мікроавтобусів їздять кожні півгодини від площі біля колишнього пам'ятника Петровському", – зазначив Тонконогий.

Ситуація з нелегальними перевезеннями в Дніпрі – жахлива

Ситуація з нелегальними перевезеннями в Дніпрі – жахлива

Підпільні автостанції

Як стало відомо кореспонденту OBOZREVATEL, вранці 20 липня в Дніпрі виявили нелегальну автостанцію "під прикриттям". Так, під виглядом пивного магазину з цієї станції їдуть маршрутки до Запоріжжя і на морські курорти.

Нелегальна автостанція під виглядом пивного магазину

Нелегальна автостанція "під прикриттям"

Про помічені порушення вже повідомили в "Укртрансбезпеку", а також правоохоронним органам. Зараз ведуть слідство, збирають більше матеріалів для того, щоб припинити роботу цієї нелегальної автостанції.

Після зауваження про порушення плакати нелегального перевізника прибрали

Після зауваження про порушення плакати нелегального перевізника прибрали

Нелегальні перевізники в Дніпрі працюють кожен день

Також в Дніпрі є безліч інших підприємств, які пускають нелегальні автобуси. Їх можна виявити в різних частинах міста.

У Дніпрі нелегальних перевізників можна побачити в різних частинах міста

У Дніпрі нелегальних перевізників можна побачити в різних частинах міста

Позбавлення ліцензії та штраф у розмірі 17 тисяч гривень

Для боротьби з нелегальними перевезеннями в Дніпрі створено спеціальну комісію, куди входять контролюючі відомства в сфері транспорту і профспілки.

Експерти їздять і фіксують порушення, штрафують підприємства і водіїв. Потім передають матеріали в "Укртрансбезпеку", перевізників позбавляють ліцензій і накладають штрафи в розмірі 17 тисяч гривень.

Боротьба з нелегальними перевезеннями в Дніпрі. Facebook Михайла Тонконогого

Операція "Перевізник"

Як розповіла OBOZREVATEL прессекретар Патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко, Управління Патрульної поліції і "Укртрансбезпека" регулярно перевіряють перевізників Дніпра і області, в тому числі і нелегальних.

Також по всій Україні з 15 червня проводять операцію "Перевізник", де патрульні перевіряють дотримання правил дорожнього руху підприємствами.

За цей період станом на 21 липня патрульні Дніпра перевірили 1200 автотранспортних засобів. Було виявлено 470 випадків порушення перевізниками:

"У місті такі відпрацювання відбуваються щотижня. Крім того, зафіксовано 71 випадок, коли були порушення правил карантинного режиму з приводу перевезення пасажирів", – прокоментувала Людмила Копиленко.

На даний момент вищевказані порушення зафіксовані і Патрульна поліція Дніпра передала інформацію в "Укртрансбезпеку". Тепер вирішується питання про притягнення до відповідальності.

За словами прессекретаря Патрульної поліції, що загрожує подібним нелегальним підприємствам – поки сказати складно. Для цього необхідно зібрати безліч інформації і матеріалів. До того ж, все залежить від того, які саме порушення були зафіксовані.

Нелегальні перевізники в Дніпрі працюють кожен день

Нелегальні перевезення несуть небезпеку для життя пасажирів

У подібних нелегальних підприємствах повністю відсутній контроль дій перевізника. Тому пройшов автобус огляд, чи здоровий водій, який Вас везе – невідомо.

Крім того, у пасажирів немає ніякої страховки, так як навіть якщо поліс оформлений, то нелегальним перевізникам страхова фірма нічого не виплатить.

Також за словами фахівців, в більшості випадків на маршрути випускають "Спринтера", які давно "віджили своє", їх перефарбували і виставили на лінію.

У Дніпрі борються з нелегальними перевезеннями. Фото "Днепр Час"

Чому жителі Дніпра користуються послугами нелегальних перевізників

Деякі місцеві жителі вважають за краще вибирати нелегальних перевізників, так як, за їхніми словами, у них є безліч переваг:

"У деякі міста України дістатися складно. Особливо зараз, коли через карантинний режим багато автобусів, поїздів і електричок скасували і коли відновлять – невідомо.

Наприклад, добратися з Павлограда Дніпропетровської області до Харкова на даний момент неможливо. Тому я купую в онлайн-режимі квиток у нелегальних компаній, доїжджаю до Дніпра і вже звідси на "Спринтері" потрапляю в потрібне місто.

Звичайно, часто бачу новини, коли в ДТП потрапляють саме нелегальні перевізники. Страшнувато, але для мене це єдиний вихід із ситуації", – розповіла OBOZREVATEL дівчина Олена.

Хтось користується послугами подібних перевізників не вперше, так як дістатися до потрібного місця буває нелегко:

"У минулому році я вирішила поїхати на море в смт. Лазурне. Цього року планую поїхати відпочити туди ж. Але є тільки два варіанти, щоб дістатися до цього селища – на машині або нелегальними перевезеннями.

Тому мені простіше замовити квиток онлайн і доїхати в потрібне місце. Багато моїх друзів користуються послугами таких перевізників. Розумію, що наражаю себе на небезпеку, але іншого вибору немає", – прокоментувала Дніпрянка Вікторія.

За словами пасажирів, рейсів і квитків на них на залізничному та автовокзалі Дніпра не завжди вистачає:

"Зараз такий сезон, що купити квиток на море або в інше будь-яке місто на залізничному чи автовокзалі Дніпра – практично неможливо. Квитки бронюють і розкуповують заздалегідь.

У нелегальних автоперевізників в кілька разів більше автобусів, тому місць вистачає", – повідомив дніпрянин Андрій.

Важливо відмітити! Повідомити про незаконні перевезення чи залишити на них скаргу жителі Дніпра можуть в "Укртрансбезпеку" за наступними телефонами: (056) 726-40-15, (056) 726-40-16.

Ситуація з нелегальними перевезеннями в Дніпрі – жахлива. Фото "34 канал"

Також OBOZREVATEL звернувся до пресслужби "Укртрансбезпеки" для отримання більш докладної інформації. Ми очікуємо відповідь і будемо стежити за ситуацією.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що знайти роботу в Дніпрі людям з інвалідністю не так вже й легко. Все ж вакансії є, але працівникам обов'язково повинні надати всі зручності і умови.