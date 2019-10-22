Стандарт або VIP: скільки в Дніпрі коштує похорон

Коли стикаєшся зі смертю близької людини, то ні про що інше думати неможливо. Тому на допомогу приходять служби ритуальних послуг.

Яка вартість поховання в Дніпрі – розповість OBOZREVATEL.

Похорон в Дніпрі РІА Новини

Популярні способи поховання

Поховати людину можна за допомогою різних популярних процедур: поїдання тіла померлого тваринами, поховання в воді або космосі, і навіть муміфікація.

У Дніпрі стандартним похованням людини є поховання в землі. Для цього тіло опускають в спеціальну вириту яму на цвинтарі і проводять ряд похоронних обрядів.

Кремація – одна з популярних процедур поховання. Це спалення тіла покійного в доменних печах в крематорії. Таку процедуру проводять без родичів, але з відповідними траурними обрядами. Потім близьким віддають урну з прахом покійного і далі вони можуть самі їм розпоряджатися. Хтось розвіює прах над річкою або океаном, а хтось закопує його на території кладовища.

Крім цього, деякі ритуальні служби Дніпра пропонують дуже дивні способи поховання. Наприклад, капсула Миру, в яку поміщають тіло покійного в позі ембріона.

Капсула Миру

Промесса - екологічний метод позбавлення від людських останків. Тіло перетворюють в рідкий азот, а потім останки руйнуються в дрібний порошок.

Промесса

Також в Дніпрі пропонують незвичні послуги, куди можна пристосувати прах покійного після кремації. Це може бути як феєрверк з прахом людини, так і живе дерево ДНК.

Спосіб поховання

Спосіб поховання

Спосіб поховання

Спосіб поховання

Спосіб поховання

Вартість ритуальних послуг в Дніпрі

Ціни на поховання людини залежать від вибору організації, яка надасть ритуальні послуги. У Дніпрі таких компаній дуже багато і всі вони відрізняються не так вже переліком послуг, як цінами.

Як з'ясувалося, організація похорону може бути стандартного, середнього та елітного класів.

Так, у відомих компаніях з надання ритуальних послуг ціна на стандартний спосіб поховання коливається від 3500 до 5500 гривень. У цю вартість входить:

Труна;

Подушка і покривало;

Церковний набір;

Дерев'яний хрест;

Табличка з підписом даних про померлого;

Рушник на хрест;

Серветка під хліб;

Полотно для опускання;

Вінок;

Стрічка з підписом;

Послуги бригади і похоронного транспорту.

Деякі компанії пропонують організувати похорон середнього класу. Вартість такого поховання – від 12 тисяч гривень.

За цю суму організація надасть необхідну ритуальну атрибутику, похоронний транспорт, траурну флористику і бригаду для виносу труни. Також проведе ритуальний обряд, оформить всі необхідні документи і підготує тіло до прощання.

Похорон e11.spb.ru

Елітні похорони в Дніпрі не всім можуть бути по кишені. Вартість проведення такого поховання обійдеться від 30 тисяч до 42 тисяч гривень. Організація включає в себе:

Консультацію та оперативне прибуття на місце співробітника ритуальної служби;

Транспортування покійного в морг і підготовку до поховання;

Оформлення необхідних документів;

Допомога у виборі елітного місця на кладовищі;

Надання елітних товарів – похоронний одяг, вінки з живих квітів і т.п.;

Організацію церемонії прощання в елітних приміщеннях Дніпра;

Надання ексклюзивних додаткових товарів – лавки, намети і т.п.;

Оренду елітного катафалка і транспорту для проводжаючих покійного;

Ескорт процесу автомобілями швидкої допомоги і поліції;

Духовий оркестр або струнний ансамбль;

Підбір елітного залу і організацію поминального обіду;

Надання елітного траурного залу для проведення панахиди;

Оформлення ритуального залу для прощання з покійним.

Похорон gorodnyaritual.cn.ua

Також в Дніпрі цілодобово працює комунальне підприємство "Ритуальна служба". Організація допоможе провести стандартні похорон з усією необхідною атрибутикою і ритуальними послугами.

Вартість стандартного поховання – від 5 тисяч до 10 тисяч гривень. Траурна атрибутика (хрест, табличка, вінок, стрічка тощо) обійдеться в 2200 гривень.

Катафалк – 990 гривень. Ціна бригади для виносу труни залежить від місця знаходження покійного, його ваги і поверховості будівлі. Стандартна ціна бригади становить 1200 гривень.

Крім цього, в комплекс ритуальних послуг входить священик – 650 гривень.

Як розповіли в КП "Ритуальна служба", такий комплекс послуг разом з атрибутикою обійдеться приблизно в 5040 гривень.

Кладовище в Дніпрі Наше Місто

Кремація

Поки в Дніпрі немає крематорію, багато жителів відправляють тіло покійного на кремацію в інше місто. В Україні подібні будівлі знаходяться в Києві, Харкові та Одесі.

Кремація Ритуальне бюро "Траур"

Так, кремація померлого обійдеться від 5 тисяч гривень. У цю суму входить оформлення документів, доставка тіла, оренда приміщення для прощання і т.д. Крім цього, для праху необхідно купити урну. Ціни на них залежать від Вашого вибору - від 500 до 6000 гривень.

Софія Ковнір

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