Спорт під час карантину: як жителі Дніпра займаються в домашніх умовах

Підтримувати себе у формі потрібно завжди, навіть в період карантину. Багато тренерів проводять цілі марафони і заняття онлайн для жителів Дніпра.
Як дніпряни займаються в домашніх умовах і що рекомендують тренери – читайте далі в нашому матеріалі.
Спорт в домашніх умовах
24 канал
Заняття в домашніх умовах
Жителі Дніпра не сидять вдома, склавши руки. Багато беруть участь в спортивних марафонах і челенджах, щоб тримати себе в формі і не набрати зайвих кілограмів через карантин.
OBOZREVATEL зібрав кілька спортивних занять жителів Дніпра в домашніх умовах і розповість про них далі.
Так, мешканка Дніпра Іванна створила власний марафон по присіданням. Протягом 30 днів всі бажаючі повинні присідати певну кількість разів і фіксувати все це на камеру. Потім щоденний звіт потрібно викласти в Інстаграм. В даному марафоні беруть участь вже більше десяти чоловік.
Жителі Дніпра займаються спортом в домашніх умовах
Жителі Дніпра займаються спортом в домашніх умовах
Жителі Дніпра займаються спортом в домашніх умовах
Жителі Дніпра займаються спортом в домашніх умовах
Журналістка Дніпра Дарина Сухонос-Табацька живе у власному будинку і проводить тренування на свіжому повітрі у дворі. Дівчина облаштувала спеціальне місце для спортивних занять та щодня викладає в соцмережі фотозвіт тренувань.
Жителі Дніпра займаються спортом в домашніх умовах
Жителі Дніпра займаються спортом в домашніх умовах
Дніпрянка Ксенія вже давно займається спортом і не може жити без інтенсивних тренувань:
"Мене часто відвідували думки раз зал закритий, то все - тренувань не буде, заняття вдома не ефективні, вдома не та обстановка, я не в настрої, мені ліньки, щось болить, але це все це лише відмовки!
Я зрозуміла, що потрібно перебороти свою лінь, і робити те, що мені подобається, незалежно від умов і місця!
Я люблю спорт і життя без нього мені здається нудною, я впадаю в депресію і, відповідно, втрачаю форму! Є така фраза "Коли захочеш щось кинути, згадай, навіщо починав".
Так ось, займаючись спортом, я відчуваю себе сильною, в дзеркалі я бачу підтягнуте тіло, а всередині відчуваю себе здоровою, життєрадісною і енергійною!
Спорт допомагає не тільки в підтримці фізичної форми, а й у духовному загартуванню. Спорт загартовує витривалість і силу волі!
Тому не шукайте відмовок, якщо спорт - це те, що дійсно приносить Вам задоволення, боріться зі своєю лінню, адже у Вас 24 години, з яких Ви можете виділити хоча б хвилин 30-45, для того щоб потренуватися!", – повідомляє мешканка Дніпра Ксенія.
Так, дніпрянка щодня проводить активні тренування і ділиться цим зі своїми підписниками в соцмережах.
Також дівчина зазначає, що тренування на свіжому повітрі – дуже корисні.
Жителі Дніпра займаються спортом в домашніх умовах
Жителі Дніпра займаються спортом в домашніх умовах
Жителі Дніпра займаються спортом в домашніх умовах
Рекомендації дніпровських тренерів
Дніпровський тренер Ангеліна працює в одному з тренажерних залів, який в період карантину також закритий. Тому дівчина проводить домашні тренування онлайн.
Перше – домашнє вуличне тренування з гумкою:
Випад навхрест з махом в сторону – 20 разів на кожну ногу;
Проходка з гумкою протягом 1 хвилини;
Вистрибування присідаючи наверх – 45 секунд;
Почергове торкання ноги в присіданні + стрибок в "собачку" з почерговим кроком в сторону – 10 раз вся зв'язка.
Відзначимо, всі вправи потрібно виконувати по колу без відпочинку, всього 3-4 кола, відпочинок між колами – 1,5 хвилини.
Дніпровські тренери закликають займатися спортом
Дніпровські тренери закликають займатися спортом
Інші тренування тренер Ангеліна проводить в закритій онлайн групі за окрему вартість.
Один із спортивних клубів Дніпра розповів, як в період карантину допомогти своїй дитині продовжити тренування.
Так, почніть разом з дитиною робити зарядку. Потім допоможіть звільнити в будинку простір, налаштувати програми для тренувань онлайн.
Також переглядайте разом з дитиною спортивні фільми. Можете скласти карту бажань і розробити спортивний раціон.
Дніпровські тренери закликають займатися спортом
Один з дніпровських клубів по Кangoo jumps також проводить онлайн тренування і рекомендує мешканкам Дніпра не забувати про спорт.
"Тренування понеділок, середа, п'ятниця і плюс харчування - це спосіб життя, за який Ваше тіло і весь організм в цілому скаже величезне спасибі зовнішнім виглядом і здоров'ям!", – кажуть в спортивному клубі.
Також в спортивному клубі дали рекомендації про те, що робити, якщо хочеться солодощів:
Додайте в свій раціон складні вуглеводи;
Скорочуйте споживання цукру поступово;
Зробіть споживання солодкого осмисленим – не їжте морозиво на бігу, а цукерку за комп'ютером;
Відмовтеся від ритуалів, пов'язаних з поїданням солодкого;
Не винагороджуйте себе солодощами;
Почніть читати етикетки;
Готуйте десерти самі.
Дніпровські тренери закликають займатися спортом
Дніпровські тренери закликають займатися спортом
В одному з фітнес центрів Дніпра проводять щоденні тренування онлайн в домашніх умовах. Також тренери дають слушні поради з приводу правильності діяння вправ.
Наприклад, тренер Костянтин розповів про те, навіщо потрібні віджимання і показав, як їх правильно робити.
Віджимання від підлоги – одне з найдоступніших і ефективних рухів, яке розвиває Ваші силові якості і зачіпає відразу кілька м'язових груп в вашому тілі. Найбільш сильно дану вправу зачіпає грудні м'язи і трицепси, а також м'язи преса, спини і навіть сідничні м'язи.
Користь від віджимань полягає в підвищенні витривалості і сили м'язів верхньої половини тіла людини. Зміцнюються зв'язки, збільшується м'язова маса, поліпшується метаболізм, що позитивно впливає на загальний фізичний здоров'я.
Ще одна особливість віджимань – це те, що їх можна виконувати в різних різновидах. Наприклад, віджимання з широкою постановкою рук в основному задіють грудні м'язи, а для опрацювання трицепса руки ставлять, навпаки, вузько.
"Так що починайте робити віджимання вже з сьогоднішнього дня, якщо до сих пір сумнівалися в потрібності цієї вправи.
Віджимання – це база, яка неодмінно допоможе Вам прогресувати у всіх інших силових і не тільки вправах", – додав тренер.
Дніпровські тренери закликають займатися спортом
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителям Дніпра в період карантину обмежили безліч можливостей. Тепер городяни самі пропонують послуги, які можуть надати як безкоштовно, так і за окрему вартість. Стало відомо, які послуги пропонують на час карантину дніпряни.
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