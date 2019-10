Спалах дифтерії в Україні: як уберегтися жителям Дніпра

Вперше за багато років в Україні виявлено 15 студентів-іноземців, інфіковані дифтерією.

Про те, де зробити щеплення в Дніпрі і як вберегти здоров'я - розповість OBOZREVATEL.

Дифтерія - гостре інфекційне захворювання

Останній раз епідемія дифтерії в Україні була в 90-х роках ХХ століття. Тоді через низьке охоплення дітей вакцинацією і відсутністю ревакцинації дорослих, захворіли близько 20 000 чоловік, 696 з них померли. Крім того, за даними МОЗ, вакциновані менше 70% українських дітей, а рівень охоплення щепленнями серед дорослих - ще нижче.

Симптоми і можливі ускладнення

Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Збудник дифтерії передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий. симптоми:

- Біль в горлі;

- підвищена температура;

- наліт на мигдалинах сірого кольору;

- осиплість голосу;

- утруднене дихання і ковтання;

- висока температура,

- набряк слизової оболонки носоглотки

- збільшення лімфатичних вузлів.

Ускладнення від дифтерії можуть включати:

- блокування дихальних шляхів;

- інфекційно-токсичний шок;

- пошкодження серцевого м'яза (міокардит);

- ураження нервової системи;

- нефрозонефрит;

- легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).

Важливо своєчасно діагностувати хворобу, адже за своїми клінічними проявами вона схожа на ангіну і інфекційний мононуклеоз. Якщо ви помітили у себе або рідних такі ознаки - не списував все на звичайну застуду, а негайно зверніться до лікаря. Чим раніше встановити діагноз - тим вищі шанси на одужання.

Дифтерія найчастіше проявляється утворенням щільної плівки і набряку слизових оболонок, блокує дихальні шляхи і часто призводить до смерті. Токсичне ураження серцево-судинної і нервової систем і вторинні інфекції також можуть мати летальний результат. Небезпека захворювання характеризується високою смертністю, в 50 випадках з 1000.

Чи є в Дніпрі вакцини від дифтерії

У Дніпрі достатню кількість вакцин від дифтерії і випадків захворювання поки немає. З повним списком ви можете ознайомитись за посиланням. Єдиний спосіб захиститися від дифтерії - вакцинувати дітей згідно з календарем профілактичних щеплень, і ревакцинувати дорослих кожні 10 років.

Де зробити щеплення від дифтерії в Дніпрі

Зробити щеплення абсолютно безкоштовно ви можете у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Якщо у вашому медустанові немає вакцини, зверніться до головного лікаря для з'ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію - можна в Департамент охорони здоров'я в Дніпропетровській області.

Календар щеплень https://moz.gov.ua/

Найпотужнішим виробником вакцин в світі сьогодні є Serum Institute of India Pvt, Ltd. (SIIPL). Вакцини, виготовлені Serum Institute of India, рятують дітей від небезпечних захворювань в більш ніж 140 країнах світу. У цього виробника Україна закуповує вакцини проти дифтерії, правця та кашлюку, їх якість перевірена в міжнародних лабораторіях ВООЗ, ці вакцини мають прекваліфікацію.

Яна Коваль

