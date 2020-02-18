Соціальне таксі в Дніпрі: як працює і для кого доступна послуга

У Дніпрі працюють два мікроавтобуси і два автобуса, які надають послуги з перевезення для людей з інвалідністю.

Про те, як замовити соціальне таксі в Дніпрі – розповість OBOZREVATEL .

Як викликати соціальне таксі в Дніпрі zhzh.info

Як повідомили в департаменті соціальної політики міської ради Дніпра, в центрі соціальної допомоги функціонує Відділ з надання транспортних послуг "Соціальне таксі".

Сервіс працює як звичайне таксі, адже головна мета послуги – перевіз людей з інвалідністю від місця відправлення до місця призначення.

Хто може скористатися послугою

- особи з інвалідністю 1 і 2 групи із захворюванням опорно-рухового апарату;

- городяни, що пересуваються на кріслах колісних або ті, які мають обмеження в пересуванні;

- люди з порушеннями органів зору, які мають 1 групу інвалідності і перебувають на обліку у Відділі.

У Дніпрі працює соціальне таксі Департамент соціальної політики

Як стати на облік по наданню соціального таксі

Бажаючі користуватися сервісом повинні перебувати на обліку у Відділі з надання транспортних послуг "Соціальне таксі". Для цього потрібно надати документи:

- заяву про прийняття на облік з надання послуг;

- довідку групі інвалідності;

- копію паспорта та пенсійного посвідчення;

- копію ІПН.

Як замовити "соціальне таксі"

Заявку на послугу потрібно робити не пізніше ніж за 10 днів до поїздки за контактними телефонами: (098) 165 91 91 або (050) 411 91 91.

Дзвінки приймаються щодня, крім вихідних: з 8:00 до 12:00 і з 12:45 до 17:00. Викликати соціальне таксі можна не більше трьох разів на місяць.

Центр надає замовникам два мікроавтобуси "Renault" і 2 автобуси БАЗ "Еталон". На 2020 рік заплановано придбання ще 2-х спеціалізованих мікроавтобусів для перевезення осіб вищезазначеної категорії.

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