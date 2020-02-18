Соціальне таксі в Дніпрі: як працює і для кого доступна послуга

У Дніпрі працюють два мікроавтобуси і два автобуса, які надають послуги з перевезення для людей з інвалідністю.
Про те, як замовити соціальне таксі в Дніпрі – розповість OBOZREVATEL .
Як викликати соціальне таксі в Дніпрі
zhzh.info
Як повідомили в департаменті соціальної політики міської ради Дніпра, в центрі соціальної допомоги функціонує Відділ з надання транспортних послуг "Соціальне таксі".
Сервіс працює як звичайне таксі, адже головна мета послуги – перевіз людей з інвалідністю від місця відправлення до місця призначення.
Хто може скористатися послугою
- особи з інвалідністю 1 і 2 групи із захворюванням опорно-рухового апарату;
- городяни, що пересуваються на кріслах колісних або ті, які мають обмеження в пересуванні;
- люди з порушеннями органів зору, які мають 1 групу інвалідності і перебувають на обліку у Відділі.
У Дніпрі працює соціальне таксі
Департамент соціальної політики
Як стати на облік по наданню соціального таксі
Бажаючі користуватися сервісом повинні перебувати на обліку у Відділі з надання транспортних послуг "Соціальне таксі". Для цього потрібно надати документи:
- заяву про прийняття на облік з надання послуг;
- довідку групі інвалідності;
- копію паспорта та пенсійного посвідчення;
- копію ІПН.
Як замовити "соціальне таксі"
Заявку на послугу потрібно робити не пізніше ніж за 10 днів до поїздки за контактними телефонами: (098) 165 91 91 або (050) 411 91 91.
Дзвінки приймаються щодня, крім вихідних: з 8:00 до 12:00 і з 12:45 до 17:00. Викликати соціальне таксі можна не більше трьох разів на місяць.
Центр надає замовникам два мікроавтобуси "Renault" і 2 автобуси БАЗ "Еталон". На 2020 рік заплановано придбання ще 2-х спеціалізованих мікроавтобусів для перевезення осіб вищезазначеної категорії.
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