Соціальна допомога та підтримка під час карантину: як отримати в Дніпрі

Кількість звернень за соціальною допомогою під час загальнонаціонального карантину значно збільшилася. Так, жителі Дніпра можуть отримати підтримку від держави в режимі онлайн і навіть по телефону.

Як в Дніпрі отримати соціальну допомогу в період карантину – читайте далі в нашому матеріалі.

Соціальна допомога та підтримка Credits-Online

Що кажуть в Кабміні

Як повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, в період карантину отримати соціальну допомогу можна декількома способами:

Через онлайн-сервіси;

Через послугу Є-малятко при народженні дитини;

Заповнивши документ і отримавши його поштою;

На місцях можна організувати роботу дистанційних ящиків.

"Найголовніше в цей період, коли здійснюється транспортне сполучення – розгортання комплексу "Соціальне суспільство". Без необхідності відвідування районного центру оформити виплату можна у себе на місцях", – додав Музиченко.

Соціальна підтримка 24 канал

"Допомога поруч"

Міністерство соціальної політики запустило інформаційну онлайн-платформу "Допомога поруч" для надання адресної допомоги вразливим верствам населення в період карантину.

Дана платформа зможе допомогти тим, кому потрібна турбота. Кожен житель Дніпра зможе залишити заявку і повідомити про те, кому потрібна допомога. І після цього всі небайдужі: бізнесмени, волонтери, благодійні фонди, місцева влада, уряд і громадські організації зможуть допомогти нужденним.

Жителі Дніпра зможуть звертатися на гарячі телефонні лінії, які працюють при місцевих органах влади. Також городяни зможуть залишати інформацію про потреби в продуктах харчування, засобах особистої гігієни, побутової хімії, транспортних послугах для доставки цих товарів.

Відзначимо, що щодня на онлайн-платформі "Допомога поруч" буде розміщуватися інформація про потреби в допомозі та звіт про її надання.

У Міністерстві додали, що завдяки цьому соціальному онлайн-проекту будуть оперативно визначатися потреби, надаватися відповідна допомога і соціальні послуги, перш за все, самотнім, самотньо проживаючим громадянам похилого віку, самотньо проживаючим людям з інвалідністю, неповним сім'ям з дітьми до 14 років, в тому числі дітьми з інвалідністю та іншим соціально вразливим верствам населення.

Жителі Дніпра і області можуть звернутися за допомогою за телефоном: (056)-720-94-48.

"Допомога поруч" Міністерство соціальної політики

Соціальні виплати в період карантину

8 квітня Кабінет міністрів України продовжив виплати державної соціальної допомоги на період загальнонаціонального карантину.

Як стало відомо, термін виплати соціальної допомоги продовжується на період карантину та на один місяць з дати його скасування. Також соцдопомога може виплачуватися за повний місяць без звернення до органів соціального захисту населення.

Крім цього, тепер заяви та документи, необхідні для призначення соцдопомоги, можуть бути надіслані поштою.

Важливо відмітити! Уряд і місцева влада рекомендує жителям Дніпра зайвий раз не виходити на вулицю і всі питання вирішувати після завершення карантину.

Адреси Управлінь праці та соцзахисту населення Дніпра

Амур-Нижньодніпровське управління праці та соціального захисту населення: вулиця Радистів, 8. Телефон: (056) -223-12-06;

Шевченківське управління праці та соціального захисту населення: проспект Богдана Хмельницького, 116 А. Телефон: (056) -763-08-55, (056) -763-18-16;

Головне управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації: вулиця Набережна Перемоги, 26. Телефон: (056) -713-63-09;

Індустріальне управління праці та соціального захисту населення: проспект Калнишевського, 55. Телефон: (056) -227-27-28;

Центральне управління праці та соціального захисту населення: вулиця Антоновича, 30/32. Телефон: (056) -742-81-71;

Новокодацьке управління праці та соціального захисту населення: вулиця Трудова, 1А. Телефон: (056) -775-55-81;

Чечелівське управління праці та соціального захисту населення: вулиця Уральська, 5. Телефон: (056) -372-00-34.

Соціальна підтримка gazeta-kuzminki.ru

Пакети з необхідними товарами для жителів Дніпра

На Дніпропетровщині малозабезпеченим жителям почали видавати пакети з найнеобхіднішими товарами. Як стало відомо, до перших територіальних центрів Дніпропетровщини вже доставили пакети з найнеобхіднішими товарами. Їх почали видавати людям похилого віку та людям з інвалідністю.

Як повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, таку допомогу отримають 20 тисяч жителів регіону.

"Безкоштовні продовольчі набори для тих, хто найбільше потребує підтримки під час карантину, передають наші бізнес-партнери. Допомагаємо і обласним рахунком. З сьогоднішнього дня соцпрацівники почали доставляти пакети необхідних товарів літнім людям і людям з інвалідністю", – зазначив Бондаренко.

Так, до 25 квітня всі 47 територіальних центрів отримають набори. У кожному пакеті – цукор, сіль, соняшникова олія, пшеничне і гречана крупи, печиво, борошно, макаронні вироби, згущене молоко, мило, туалетний папір.

Вартість одного набору – 336 гривень. Всього на такі пакети з обласного бюджету виділили понад 6,7 мільйонів гривень.

Допомога для жителів Дніпра Пресслужба ДніпроОДА

Психологічна підтримка для мешканок Дніпра

Мешканки Дніпропетровщини, які відчувають потребу в психологічній підтримці під час карантину, можуть звернутися за допомогою на гарячу лінію за телефоном 0-800-505-085.

Допомогу надаватимуть кваліфіковані психологині. Перш за все – жінкам з інвалідністю, мамам особливих дітей, ветеранам, медикам, поліцейським, а також поважного віку – 60+. Відзначимо, що всі консультації безкоштовні.

У пресслужбі ДніпроОДА повідомили, що гаряча лінія працюватиме як мінімум до середини червня.

"Консультації надаватимуть фахівці в кризової психології, які мають багатий практичний досвід. Робота гарячої лінії – наш перший крок. У планах – створити групи онлайн-підтримки. Щоб люди не відчували себе самотніми, мали можливість знайомитися і спілкуватися один з одним і в карантин", – розповіла психотерапевт Тетяна Конрад.

Психологині чергуватимуть по двоє. Звертатися на лінію підтримки можна в будні дні з 14:00 до 18:00.

Психологічна підтримка Псіхологос

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