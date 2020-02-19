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19 лютого • оновлено в 18:32
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Яна Коваль

"Сміття вивалюється з усіх щілин": у Дніпрі жінка влаштувала звалище на балконі

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У Дніпрі на ж \ м Тополя-3 жінка збирала речі на своєму балконі, а через їх велику кількість сміття випадає на вулицю.

За багато років двір поступово обзавівся власною звалищем. Детальніше про ситуацію і мешканці тієї самої квартири розповість OBOZREVATEL.

Звалище у дворі на ж \ м Тополя-3

Звалище у дворі на ж \ м Тополя-3

Як розповів житель будинку на ж / м Тополя-3 Андрій, в квартирі живе Дніпрянка на ім'я Любов. На вигляд жінці не більше 50 років.

"А, це балкон Любочки. Вона взагалі хороша людина. Чи не конфліктний", – поділився дніпрянин Андрій.

За словами чоловіка, Любов складує на балконі різноманітні речі з початку 2000-х. В останні кілька років ситуація досягла апофеозу, і сміття почав вивалюватися на вулицю. Так і утворилася величезна купа під балконом.

Від сміттєвої завалу виходить неприємний запах старих речей, гнилі і зіпсованих продуктів. Як додав житель ж \ м Тополя Андрій, люди обурюються через ситуацію, але до сих пір ніхто навіть не викликав поліцію або соціальну службу.

"Звичайно, неприємно жити коло смітника. Сміття вивалюється з усіх щілин. Але всі мовчать. Чому – не знаю", - додав Андрій.

Любов вже багато років живе в квартирі без сім'ї. Раніше з нею проживали батько, мати і брати. Сьогодні ж Любов – самотня, але в гості приходить чоловік, розповів Андрій.

"У неї якась психологічна травма, тому її ніхто не чіпає. Може, шкодують".
Речі зі сміттям

Речі зі сміттям

Власницю квартири рідко бачать мешканці будинку

Власницю квартири рідко бачать мешканці будинку

Можливо, у жінки психологічні проблеми

Можливо, у жінки психологічні проблеми

Фахівці рекомендують звернутися в поліцію

Фахівці рекомендують звернутися в поліцію

Житель двору Андрій

Житель двору Андрій

У соціальних мережах акцентують, що жінка досить агресивно реагувала на спроби вивезти сміття. За словами місцевих жителів, вони втомилися самостійно боротися з ситуацією.

Місцеві жителі кажуть про агресію з боку власниці речей

Місцеві жителі кажуть про агресію з боку власниці речей

Жителі двору намагалися боротися з ситуацією

Жителі двору намагалися боротися з ситуацією

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Як розповів дніпровський юрист Станіслав Ліфлянчік, в даній ситуації слід викликати поліцію і фіксувати правопорушення:

"По-перше, необхідно звернутися в поліцію, щоб вони зафіксували і правильно кваліфікували правопорушення. По-друге, потрібно встановити, кому належить квартира, скласти протокол і притягнути до відповідальності власника квартири".

Спеціаліст акцентує, що дане адміністративне порушення можна кваліфікувати за статтею 152 КУпАП "Порушення державних стандартів, норм и правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів", що тягне за собою покарання у вигляді штрафу від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян . А також – за статтею 150 КУпАП "Порушення правил Користування жілімі Будинки і жілімі пріміщеннямі" (штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів).

Також OBOZREVATEL спробував вийти на зв'язок з главою ОСББ даного будинку – Рубльовим Олександром Вікторовичем, щоб уточнити інформацію і зв'язатися з власницею квартири.

Глава даного ОСББ

Глава даного ОСББ

youcontrol.com.ua

Ми зателефонували за вказаним номером, але на дзвінок відповіла жінка, яка надалі відмовилася представлятися. За її словами, квартира була продана у вересні 2019 року:

"Я для вас відкрию велику таємницю, квартира продана, і за неї несе відповідальність новий власник. Колишня власниця бомжує. А за цю купу сміття під балконом ми відповідальність не несемо, це прибудинкова територія, вона нам не належить".

Ситуація дивна, адже ще сьогодні з ранку мешканець будинку говорив нашому журналісту про те, що Любов і зараз проживає в цій квартирі.

Балкон на ж \ м Тополя-3

Балкон на ж \ м Тополя-3

Чому новий власник квартири досі не вирішив питання зі сміттєвими завалами в квартирі – залишається загадкою. Так само, як і місце знаходження колишньої власниці житла. У будь-якому випадку, жителям будинку стоїть в першу чергу звернутися в поліцію для фіксації правопорушення та вийти на зв'язок з новим власником, адже судячи з ситуації у дворі, жінка ніби не з'їжджала з квартири.

Навряд чи цими речами хтось буде користуватися

Навряд чи цими речами хтось буде користуватися

Жінка збирала речі з початку 2000-х

Жінка збирала речі з початку 2000-х

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Від купи сміття виходить неприємний запах

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
Законодавство новини поліція Утилізація сміття
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