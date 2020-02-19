"Сміття вивалюється з усіх щілин": у Дніпрі жінка влаштувала звалище на балконі

У Дніпрі на ж \ м Тополя-3 жінка збирала речі на своєму балконі, а через їх велику кількість сміття випадає на вулицю.

За багато років двір поступово обзавівся власною звалищем. Детальніше про ситуацію і мешканці тієї самої квартири розповість OBOZREVATEL.

Звалище у дворі на ж \ м Тополя-3

Як розповів житель будинку на ж / м Тополя-3 Андрій, в квартирі живе Дніпрянка на ім'я Любов. На вигляд жінці не більше 50 років.

"А, це балкон Любочки. Вона взагалі хороша людина. Чи не конфліктний", – поділився дніпрянин Андрій.

За словами чоловіка, Любов складує на балконі різноманітні речі з початку 2000-х. В останні кілька років ситуація досягла апофеозу, і сміття почав вивалюватися на вулицю. Так і утворилася величезна купа під балконом.

Від сміттєвої завалу виходить неприємний запах старих речей, гнилі і зіпсованих продуктів. Як додав житель ж \ м Тополя Андрій, люди обурюються через ситуацію, але до сих пір ніхто навіть не викликав поліцію або соціальну службу.

"Звичайно, неприємно жити коло смітника. Сміття вивалюється з усіх щілин. Але всі мовчать. Чому – не знаю", - додав Андрій.

Любов вже багато років живе в квартирі без сім'ї. Раніше з нею проживали батько, мати і брати. Сьогодні ж Любов – самотня, але в гості приходить чоловік, розповів Андрій.

"У неї якась психологічна травма, тому її ніхто не чіпає. Може, шкодують".

Речі зі сміттям

Власницю квартири рідко бачать мешканці будинку

Можливо, у жінки психологічні проблеми

Фахівці рекомендують звернутися в поліцію

Житель двору Андрій

У соціальних мережах акцентують, що жінка досить агресивно реагувала на спроби вивезти сміття. За словами місцевих жителів, вони втомилися самостійно боротися з ситуацією.

Місцеві жителі кажуть про агресію з боку власниці речей

Жителі двору намагалися боротися з ситуацією

Як розповів дніпровський юрист Станіслав Ліфлянчік, в даній ситуації слід викликати поліцію і фіксувати правопорушення:

"По-перше, необхідно звернутися в поліцію, щоб вони зафіксували і правильно кваліфікували правопорушення. По-друге, потрібно встановити, кому належить квартира, скласти протокол і притягнути до відповідальності власника квартири".

Спеціаліст акцентує, що дане адміністративне порушення можна кваліфікувати за статтею 152 КУпАП "Порушення державних стандартів, норм и правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів", що тягне за собою покарання у вигляді штрафу від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян . А також – за статтею 150 КУпАП "Порушення правил Користування жілімі Будинки і жілімі пріміщеннямі" (штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів).

Також OBOZREVATEL спробував вийти на зв'язок з главою ОСББ даного будинку – Рубльовим Олександром Вікторовичем, щоб уточнити інформацію і зв'язатися з власницею квартири.

Глава даного ОСББ youcontrol.com.ua

Ми зателефонували за вказаним номером, але на дзвінок відповіла жінка, яка надалі відмовилася представлятися. За її словами, квартира була продана у вересні 2019 року:

"Я для вас відкрию велику таємницю, квартира продана, і за неї несе відповідальність новий власник. Колишня власниця бомжує. А за цю купу сміття під балконом ми відповідальність не несемо, це прибудинкова територія, вона нам не належить".

Ситуація дивна, адже ще сьогодні з ранку мешканець будинку говорив нашому журналісту про те, що Любов і зараз проживає в цій квартирі.

Балкон на ж \ м Тополя-3

Чому новий власник квартири досі не вирішив питання зі сміттєвими завалами в квартирі – залишається загадкою. Так само, як і місце знаходження колишньої власниці житла. У будь-якому випадку, жителям будинку стоїть в першу чергу звернутися в поліцію для фіксації правопорушення та вийти на зв'язок з новим власником, адже судячи з ситуації у дворі, жінка ніби не з'їжджала з квартири.

Навряд чи цими речами хтось буде користуватися

Жінка збирала речі з початку 2000-х

Від купи сміття виходить неприємний запах

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