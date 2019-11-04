Служба за контрактом в Дніпрі: куди звертатися і скільки платять

В Україні стартував осінній призов на строкову військову службу. Але багато українців для захисту своєї країни не чекають призову і йдуть служити за контрактом.

OBOZREVATEL розповість, хто в Дніпрі має право служити за контрактом і скільки за це платять.

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Хто має право служити в армії за контрактом

На військову службу за контрактом приймають громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, вищу або середню освіту і не проходили строкову військову службу.

Також мають право служити жінки без військового звання офіцерського складу, але з відповідною освітою та спеціальною підготовкою. Для них надають такі посади: телефоніст, телеграфіст, кухар, кравець, медична сестра, фельдшер, бухгалтер і т.п.

Відзначимо, що в армію за контрактом беруть кандидатів від 18 до 40 років. Але в особливий період вік збільшується: для чоловіків – 60 років, для жінок – 50 років.

Місце служби за контрактом Ви обираєте самі. Для початку Ви можете вибрати будь-яку військову частину. Військовослужбовці ніколи не сидять на одному місці, тому їм часто доводиться міняти місце служби. В майбутньому Вас можуть відправити в зону ООС або перевести в іншу військову частину. Але Ви маєте повне право самі вирішувати, чи служити в іншому місці або йти зі служби.

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Вимоги для бажаючих служити:

Кандидат повинен бути придатний на військову службу за станом здоров'я. Для цього слід пройти медичний огляд. Хороша фізична підготовка і стресостійкість. Відсутність судимостей. Мотивація до служби в армії за контрактом і захищати країну.

Терміни служби за контрактом

Військовослужбовці на посади сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років.

Військовослужбовці на посади рядового складу – 3 роки.

Військовослужбовці, які надійшли на службу в період мобілізації/демобілізації – 6 місяців.

Для офіцерського складу та військовослужбовців, яким присвоєно офіцерське звання за результатами підготовки "військової кафедри" - від 2 до 5 років.

В особливий період – до його завершення.

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Що потрібно для служби за контрактом в Дніпрі

Для початку слід звернутися до військового комісаріату у Вашому районі, потім в військову частину і вибрати посаду для служби.

Крім цього, потрібно зібрати необхідні документи:

Копія паспорта та ІПН.

Автобіографія в рукописному і надрукованому вигляді.

Фото 9*12.

Копії документів про освіту і трудову діяльность.

Службова характеристика.

Копії документів про сімейний стан.

Медична довідка про стан здоров'я

Довідка про склад сім'ї та місце проживання.

Для військовозобов'язаних – військовий квиток.

Довідки про проходження обов'язкового психіатричного і наркологічного оглядів, а також про відсутність про захворювання на туберкульоз і гепатит.

Довідка про відсутність судимості.

Письмова згода на проведення спеціальної перевірки.

Після цього Ви підписуєте контракт на службу і проходите курс навчання за обраною спеціальністю.

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Скільки платять в армії за контрактом

Заробітна плата військовослужбовців залежить від займаної посади, військового звання і кваліфікації. Так, військовослужбовці рядового складу отримують від 7000 гривень, а сержантського складу - від 8300 гривень.

Відзначимо, що частина зарплати військовослужбовців містить премії і доплати за виконання важливих завдань.

За службу в зоні ООС щомісяця доплачують 10 тисяч гривень. Якщо ж армієць не перебуває на лінії зіткнення, то за місяць служби він виходить надбавку в розмірі 4,5 тисячі гривень.

Зарплати військовослужбовців:

Стрілець – близько 8600 гривень. На фронті – від 13 тисяч до 19 тисяч гривень.

Водій – близько 8600 гривень. На фронті – від 13 тисяч до 18 тисяч гривень.

Командир відділення - 13500 гривень. На фронті – від 14 тисяч до 20 тисяч гривень.

Лейтенант - 9500 гривень. На фронті – від 14 тисяч до 20 тисяч гривень.

Командир роти - від 11 тисяч гривень. На фронті – від 15 тисяч до 21 тисяч гривень.

Командир бригади - 16 тисяч гривень. На фронті – від 20 до 26 тисяч гривень.

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Пільги для військовослужбовців за контрактом

Щорічно військовослужбовцям надається матеріальна допомога в розмірі місячного окладу для вирішення побутових питань, а також кошти на оздоровлення при наданні відпустки.

Крім цього, при переїзді на нове місце військової служби в інше місто виплачуються кошти в розмірі повного місячного забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного забезпечення на кожного члена сім'ї.

Військовослужбовці-контрактники, які не перебувають у шлюбі, можуть жити в спеціально пристосованих казармах у військовій частині. Ті, хто перебуває у шлюбі – в сімейних гуртожитках. Військовослужбовцям, які мають вислугу понад 20 років, надають постійне житло.

Також військовослужбовці за контрактом мають право отримувати безкоштовну медичну допомогу у військово-медичних установах, право лікування і відпочинок в пансіонатах і санаторіях.

Військовослужбовці-контрактники мають право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в тому випадку, якщо вислуга становить понад 25 років.

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Військові комісаріати Дніпра

Дніпропетровський обласний військовий комісаріат: вулиця Шмідта, 16. Телефон: 056-745-24-17.

Амур-Нижньодніпровський район: вулиця Путилівська, 20. Телефон: 27-16-13.

Центральний район: вулиця Шмідта, 16. Телефон: 056-770-30-16

Соборний район: Соборна площа, 11. Телефон: 056-744-43-94.

Шевченківський район: вулиця Короленка, 87. Телефон: 056-749-71-21.

Індустріальний район: вулиця Осіння, 8. Телефон: 056-726-32-78.

Новокодацький район: вулиця Качалова, 5. Телефон: 056-794-85-77.

Чечелівський район: вулиця Шмідта, 13. Телефон: 056-770-30-16.

Самарський район: вулиця Електрична, 1Б. Телефон: 056-728-00-02.

Софія Ковнір

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