Служба за контрактом в Дніпрі: куди звертатися і скільки платять

В Україні стартував осінній призов на строкову військову службу. Але багато українців для захисту своєї країни не чекають призову і йдуть служити за контрактом.
OBOZREVATEL розповість, хто в Дніпрі має право служити за контрактом і скільки за це платять.
Армія за контрактом
Весь Харків
Хто має право служити в армії за контрактом
На військову службу за контрактом приймають громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, вищу або середню освіту і не проходили строкову військову службу.
Також мають право служити жінки без військового звання офіцерського складу, але з відповідною освітою та спеціальною підготовкою. Для них надають такі посади: телефоніст, телеграфіст, кухар, кравець, медична сестра, фельдшер, бухгалтер і т.п.
Відзначимо, що в армію за контрактом беруть кандидатів від 18 до 40 років. Але в особливий період вік збільшується: для чоловіків – 60 років, для жінок – 50 років.
Місце служби за контрактом Ви обираєте самі. Для початку Ви можете вибрати будь-яку військову частину. Військовослужбовці ніколи не сидять на одному місці, тому їм часто доводиться міняти місце служби. В майбутньому Вас можуть відправити в зону ООС або перевести в іншу військову частину. Але Ви маєте повне право самі вирішувати, чи служити в іншому місці або йти зі служби.
Армія за контрактом
Азимут
Вимоги для бажаючих служити:
Кандидат повинен бути придатний на військову службу за станом здоров'я. Для цього слід пройти медичний огляд.
Хороша фізична підготовка і стресостійкість.
Відсутність судимостей.
Мотивація до служби в армії за контрактом і захищати країну.
Терміни служби за контрактом
Військовослужбовці на посади сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років.
Військовослужбовці на посади рядового складу – 3 роки.
Військовослужбовці, які надійшли на службу в період мобілізації/демобілізації – 6 місяців.
Для офіцерського складу та військовослужбовців, яким присвоєно офіцерське звання за результатами підготовки "військової кафедри" - від 2 до 5 років.
В особливий період – до його завершення.
Армія за контрактом
Цензор.НЕТ
Що потрібно для служби за контрактом в Дніпрі
Для початку слід звернутися до військового комісаріату у Вашому районі, потім в військову частину і вибрати посаду для служби.
Крім цього, потрібно зібрати необхідні документи:
Копія паспорта та ІПН.
Автобіографія в рукописному і надрукованому вигляді.
Фото 9*12.
Копії документів про освіту і трудову діяльность.
Службова характеристика.
Копії документів про сімейний стан.
Медична довідка про стан здоров'я
Довідка про склад сім'ї та місце проживання.
Для військовозобов'язаних – військовий квиток.
Довідки про проходження обов'язкового психіатричного і наркологічного оглядів, а також про відсутність про захворювання на туберкульоз і гепатит.
Довідка про відсутність судимості.
Письмова згода на проведення спеціальної перевірки.
Після цього Ви підписуєте контракт на службу і проходите курс навчання за обраною спеціальністю.
Армія за контрактом
LIGA.net
Скільки платять в армії за контрактом
Заробітна плата військовослужбовців залежить від займаної посади, військового звання і кваліфікації. Так, військовослужбовці рядового складу отримують від 7000 гривень, а сержантського складу - від 8300 гривень.
Відзначимо, що частина зарплати військовослужбовців містить премії і доплати за виконання важливих завдань.
За службу в зоні ООС щомісяця доплачують 10 тисяч гривень. Якщо ж армієць не перебуває на лінії зіткнення, то за місяць служби він виходить надбавку в розмірі 4,5 тисячі гривень.
Зарплати військовослужбовців:
Стрілець – близько 8600 гривень. На фронті – від 13 тисяч до 19 тисяч гривень.
Водій – близько 8600 гривень. На фронті – від 13 тисяч до 18 тисяч гривень.
Командир відділення - 13500 гривень. На фронті – від 14 тисяч до 20 тисяч гривень.
Лейтенант - 9500 гривень. На фронті – від 14 тисяч до 20 тисяч гривень.
Командир роти - від 11 тисяч гривень. На фронті – від 15 тисяч до 21 тисяч гривень.
Командир бригади - 16 тисяч гривень. На фронті – від 20 до 26 тисяч гривень.
Армія за контрактом
Східний проект
Пільги для військовослужбовців за контрактом
Щорічно військовослужбовцям надається матеріальна допомога в розмірі місячного окладу для вирішення побутових питань, а також кошти на оздоровлення при наданні відпустки.
Крім цього, при переїзді на нове місце військової служби в інше місто виплачуються кошти в розмірі повного місячного забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного забезпечення на кожного члена сім'ї.
Військовослужбовці-контрактники, які не перебувають у шлюбі, можуть жити в спеціально пристосованих казармах у військовій частині. Ті, хто перебуває у шлюбі – в сімейних гуртожитках. Військовослужбовцям, які мають вислугу понад 20 років, надають постійне житло.
Також військовослужбовці за контрактом мають право отримувати безкоштовну медичну допомогу у військово-медичних установах, право лікування і відпочинок в пансіонатах і санаторіях.
Військовослужбовці-контрактники мають право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в тому випадку, якщо вислуга становить понад 25 років.
Армія за контрактом
Politeka
Військові комісаріати Дніпра
Дніпропетровський обласний військовий комісаріат: вулиця Шмідта, 16. Телефон: 056-745-24-17.
Амур-Нижньодніпровський район: вулиця Путилівська, 20. Телефон: 27-16-13.
Центральний район: вулиця Шмідта, 16. Телефон: 056-770-30-16
Соборний район: Соборна площа, 11. Телефон: 056-744-43-94.
Шевченківський район: вулиця Короленка, 87. Телефон: 056-749-71-21.
Індустріальний район: вулиця Осіння, 8. Телефон: 056-726-32-78.
Новокодацький район: вулиця Качалова, 5. Телефон: 056-794-85-77.
Чечелівський район: вулиця Шмідта, 13. Телефон: 056-770-30-16.
Самарський район: вулиця Електрична, 1Б. Телефон: 056-728-00-02.
Софія Ковнір
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