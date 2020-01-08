Скільки в Дніпрі потрібно витратити грошей на народження дитини

Очікування народження дитини – найприємніший час. Але до цього слід ретельно підготуватися і придбати безліч речей як для малюка, так і для майбутньої матусі.
OBOZREVATEL докладно розповість, скільки в Дніпрі необхідно витратити грошей на народження дитини.
Скільки потрібно витратити грошей на народження дитини
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Коляска
До вибору коляски слід підходити відповідально. Головне – зручність. Коляску можна купити нову або б/у. Звичайно, ціни в Дніпрі на нові коляски набагато відрізняються від вживаних.
Так, ціна варіюється від 10 тисяч гривень і вище. Це залежить від фірми коляски, а також її комплектації.
Коляска
Коляска
Коляска
Також в Дніпрі можна купити б/у коляску, при цьому ціна буде значно нижча – від 1000 до 5000 гривень. Стан колясок зношений, але придатний для використання.
Коляска
Коляска
Ліжечко
Ліжечко для дитини обов'язково повинне бути просторим і з прямою поверхнею. У Дніпрі звичайне ліжечко з дерева коштує від 800 до 3000 гривень.
Ліжечко
Ліжечко
Ліжечко
Відзначимо, якщо Ви хочете відповідати сучасним трендам і купити модне ліжечко з прикрасами, то таке задоволення обійдеться в 4500-5500 гривень.
Ліжечко
Ліжечко
Ліжечко
Придбати б/у ліжечко в Дніпрі можна від 350 до 2000 гривень. При цьому разом з ліжечком в наявності можуть віддати зручний дитячий матрац.
Ліжечко
Ліжечко
Ліжечко
Пеленальний столик
Найчастіше пеленальні столики продають разом з комодом для дитячих речей або ванною. Це дуже зручно для батьків, але на це доведеться розщедритися. Новий пеленальний столик в Дніпрі обійдеться в 1200-4000 гривень. Ціна залежить від комплектації і фірми.
Пеленальний столик
Пеленальний столик
Пеленальний столик
Звичайно, можна заощадити і купити б/у пеленальний столик. У Дніпрі це буде коштувати від 500 до 1500 гривень. У цю суму входить сам столик і ванночка або комод для речей.
Пеленальний столик
Пеленальний столик
Ванночка
Придбати нову дитячу ванночку в Дніпрі не так вже й дорого. Ціна варіюється близько 300-500 гривень.
Ванночка
Ванночка
А ось б/у ванночка в Дніпрі обійдеться всього в 70-100 гривень.
Ванночка
Ванночка
До цього всього необхідно також купити термометр для води. Його можна придбати в будь-якому дитячому магазині або навіть в аптеці всього за 30 гривень.
Засоби гігієни
Засоби гігієни для дитини – одне з найважливіших, що в першу чергу потрібно придбати.
Необхідно купити наступне:
Підгузки – середня ціна – 300 гривень;
Ватяні палички для чистки вух – середня ціна – 25 гривень;
Дитячі вологі серветки – середня ціна – 25 гривень;
Дитяче мило – середня ціна – 30 гривень;
Присипка/тальк – середня ціна – 20 гривень;
Спеціальні ножиці із закругленими кінчиками – середня ціна – 40 гривень;
Дитячий пральний порошок – середня ціна – 50 гривень;
Дитячий крем/масло після купання – середня ціна – 40 гривень.
Засоби гігієни для дитини
Shoptema.ru
Одяг
Пелюшки – середня ціна – 40 гривень;
Сорочечки – середня ціна – 30 гривень;
Кофтинки – середня ціна – 50 гривень;
Повзунки – середня ціна – 70 гривень;
Чепчик – середня ціна – 20 гривень;
Царапки – середня ціна – 15 гривень;
Шкарпетки – середня ціна – 20 гривень;
Боді – середня ціна – 150 гривень;
Комбінезон – середня ціна – 250 гривень.
Новонароджений
Kyly
Речі для мами
Майбутня мама повинна подбати не тільки про свого малюка, але і про себе. Для цього слід придбати такі необхідні речі:
Молоковідсмоктувач – середня ціна – 500 гривень;
Бюстгальтер для годування – середня ціна – 200 гривень;
Спеціальні прокладки для грудей – середня ціна – 100 гривень;
Післяродовий бандаж – середня ціна – 350 гривень.
Речі для мами
Kolobok.ua
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