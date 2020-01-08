Скільки в Дніпрі потрібно витратити грошей на народження дитини

Очікування народження дитини – найприємніший час. Але до цього слід ретельно підготуватися і придбати безліч речей як для малюка, так і для майбутньої матусі.

OBOZREVATEL докладно розповість, скільки в Дніпрі необхідно витратити грошей на народження дитини.

Скільки потрібно витратити грошей на народження дитини Блог Покупон

Коляска

До вибору коляски слід підходити відповідально. Головне – зручність. Коляску можна купити нову або б/у. Звичайно, ціни в Дніпрі на нові коляски набагато відрізняються від вживаних.

Так, ціна варіюється від 10 тисяч гривень і вище. Це залежить від фірми коляски, а також її комплектації.

Коляска

Коляска

Коляска

Також в Дніпрі можна купити б/у коляску, при цьому ціна буде значно нижча – від 1000 до 5000 гривень. Стан колясок зношений, але придатний для використання.

Коляска

Коляска

Ліжечко

Ліжечко для дитини обов'язково повинне бути просторим і з прямою поверхнею. У Дніпрі звичайне ліжечко з дерева коштує від 800 до 3000 гривень.

Ліжечко

Ліжечко

Ліжечко

Відзначимо, якщо Ви хочете відповідати сучасним трендам і купити модне ліжечко з прикрасами, то таке задоволення обійдеться в 4500-5500 гривень.

Ліжечко

Ліжечко

Ліжечко

Придбати б/у ліжечко в Дніпрі можна від 350 до 2000 гривень. При цьому разом з ліжечком в наявності можуть віддати зручний дитячий матрац.

Ліжечко

Ліжечко

Ліжечко

Пеленальний столик

Найчастіше пеленальні столики продають разом з комодом для дитячих речей або ванною. Це дуже зручно для батьків, але на це доведеться розщедритися. Новий пеленальний столик в Дніпрі обійдеться в 1200-4000 гривень. Ціна залежить від комплектації і фірми.

Пеленальний столик

Пеленальний столик

Пеленальний столик

Звичайно, можна заощадити і купити б/у пеленальний столик. У Дніпрі це буде коштувати від 500 до 1500 гривень. У цю суму входить сам столик і ванночка або комод для речей.

Пеленальний столик

Пеленальний столик

Ванночка

Придбати нову дитячу ванночку в Дніпрі не так вже й дорого. Ціна варіюється близько 300-500 гривень.

Ванночка

Ванночка

А ось б/у ванночка в Дніпрі обійдеться всього в 70-100 гривень.

Ванночка

Ванночка

До цього всього необхідно також купити термометр для води. Його можна придбати в будь-якому дитячому магазині або навіть в аптеці всього за 30 гривень.

Засоби гігієни

Засоби гігієни для дитини – одне з найважливіших, що в першу чергу потрібно придбати.

Необхідно купити наступне:

Підгузки – середня ціна – 300 гривень;

Ватяні палички для чистки вух – середня ціна – 25 гривень;

Дитячі вологі серветки – середня ціна – 25 гривень;

Дитяче мило – середня ціна – 30 гривень;

Присипка/тальк – середня ціна – 20 гривень;

Спеціальні ножиці із закругленими кінчиками – середня ціна – 40 гривень;

Дитячий пральний порошок – середня ціна – 50 гривень;

Дитячий крем/масло після купання – середня ціна – 40 гривень.

Засоби гігієни для дитини Shoptema.ru

Одяг

Пелюшки – середня ціна – 40 гривень;

Сорочечки – середня ціна – 30 гривень;

Кофтинки – середня ціна – 50 гривень;

Повзунки – середня ціна – 70 гривень;

Чепчик – середня ціна – 20 гривень;

Царапки – середня ціна – 15 гривень;

Шкарпетки – середня ціна – 20 гривень;

Боді – середня ціна – 150 гривень;

Комбінезон – середня ціна – 250 гривень.

Новонароджений Kyly

Речі для мами

Майбутня мама повинна подбати не тільки про свого малюка, але і про себе. Для цього слід придбати такі необхідні речі:

Молоковідсмоктувач – середня ціна – 500 гривень;

Бюстгальтер для годування – середня ціна – 200 гривень;

Спеціальні прокладки для грудей – середня ціна – 100 гривень;

Післяродовий бандаж – середня ціна – 350 гривень.

Речі для мами Kolobok.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США жінка заявила, що через плутанину лікарів при штучному заплідненні вона завагітніла "неправильними" дітьми. Сімейна пара з Азії подала позов до суду на клініку в Каліфорнії.

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