Скільки потрібно зарплат, щоб купити квартиру в Дніпрі

Щоб самостійно, без допомоги близьких і кредиту в банку купити квартиру в Дніпрі – потрібно здорово "попітніти".

Про те, скільки потрібно працювати на житлоплощу в Дніпрі – OBOZREVATEL розповість нижче.

Скільки потрібно збирати на квартиру в Дніпрі

За даними Міністерства фінансів, мінімальна зарплата українця з 01.01.2019 становить 4 тис 173 грн. Середня зарплата жителя Дніпра – 11 тис 002 гривні.

Мабуть, почнемо з самого недорогого варіанту. Проводити аналіз ми будемо, відштовхуючись на ціни у вторинному ринку і новобудовах (первинний ринок).

Щоб накопичити на малогабаритну однокімнатну квартиру в Дніпрі, потрібно:

Для покупки житла на вторинному ринку – 39 мінімальних і 15 середніх зарплат;

Для покупки житла на первинному ринку – 115 мінімальних і 43,5 середніх зарплат;

Двокімнатна квартира обійдеться значно дорожче:

Для покупки житла на вторинному ринку - 63 мінімальних і 24 середніх зарплат;

Для покупки житла на первинному ринку – 208 мінімальних і 79 середніх зарплат;

Щоб накопичити кошти на трикімнатну квартиру – потрібно витратити багато часу і сил:

Для покупки житла на вторинному ринку – 100 мінімальних і 37,5 середніх зарплат;

Для покупки житла на первинному ринку – 223 мінімальних і 85 середніх зарплат. Якщо підсумувати – то на трикімнатну квартиру в Дніпрі потрібно відкладати мінімальну зарплату 19 років, щоб обзавестися житлом.

Яна Коваль

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